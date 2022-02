Takeda Italia: Chiara Giorgi a capo della divisione strategy and operations

In azienda dal 2015 come marketing lead della business unit dedicata alla gastroenterologia, si occuperà adesso all’implementazione di un nuovo modello organizzativo trasversale alle diverse aree

Takeda Italia nomina Chiara Giorgi a capo della divisione “Strategy and operations”. Tra gli obiettivi principali, spiega l’azienda, contribuire all’implementazione di un nuovo modello organizzativo in linea con le strategie aziendali e le esigenze di un mercato in continuo mutamento. Con un attenzione particolare al tema della sostenibilità.

La carriera

Chiaria Giorgi è entrata in Takeda Italia nel 2015 con il ruolo di marketing lead della business unit dedicata alla gastroenterologia e ha guidato le strategie di lancio e di gestione del portafoglio dei farmaci innovativi in questo ambito. È laureata in Chimica e Tecnologia farmaceutica presso l’Università La Sapienza di Roma e vanta una pluriennale esperienza in aziende farmaceutiche internazionali, come Janssen, Msd, Abbott ed Abbvie. In queste realtà Giorgi ha ricoperto diversi ruoli in ambito operations di stabilimento, medica e marketing.

La sfida

“Mi aspetta una grande sfida – commenta Giorgi ­- per consentire un ulteriore salto di qualità di Takeda Italia. In questi anni l’azienda ha affermato il suo ruolo di leadership nell’ambito di diverse aree terapeutiche – in Italia e a livello globale -, ma vogliamo continuare a lavorare per sviluppare processi e strumenti sempre più innovativi ed efficaci, al servizio del nostro primo obiettivo: migliorare le vita delle persone. Lavorerò quindi per facilitare la ricerca e l’applicazione di soluzioni e di processi ancora più efficienti, che favoriscano l’agilità, l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni a beneficio dei pazienti e di chi se ne prende cura. Tra i miei obiettivi – conclude – c’è anche la diffusione dei princìpi e strumenti del Lean Management all’interno dell’azienda, un sistema di gestione del lavoro che Takeda promuove da tempo per migliorare la sostenibilità delle cure, attraverso l’ottimizzazione dei processi e dei sistemi. Puntiamo all’eccellenza”. Nella nuova veste, Giorgio lavorerà in modo trasversale con tutte le aree dell’azienda. Fra gli obiettivi ci sarà anche lo sviluppo di iniziative per la sostenibilità ambientale.

Crescita ed eccellenza

Soddisfatta Annarita Egidi, amministratore delegato di Takeda Italia: “Takeda è pronta a rafforzare il ruolo di partner strategico del Paese, per costruire insieme a istituzioni e stakeholder un crescente patrimonio per salute, economia, società e ambiente. E, per raggiungere questo ambizioso risultato ritengo che Chiara Giorgi sia la persona giusta. Con la sua esperienza, passione ed energia, ci guiderà a perseguire costantemente l’eccellenza e la crescita della nostra organizzazione”.