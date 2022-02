di Redazione online

L’informazione scientifica omnicanale

Virtual Training, 11 maggio 2022, 9.30 – 16.30

Introduzione

La pandemia ha accelerato la spinta verso la digitalizzazione dell’attività di Informazione Scientifica. Se infatti già da tempo la maggior parte delle aziende integrava le attività di Informazione Scientifica F2F con l’utilizzo di canali digitali di supporto, le forti limitazioni di accesso ai clinici durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno sicuramente portato ad una crescita di questo fenomeno con lo sviluppo di strategie multicanali più ricche e articolate. Il corso ha l’obiettivo di approfondire questo trend da tre punti di vista:

strategie e strumenti digitali utilizzati per l’informazione scientifica da remoto

per l’informazione scientifica da remoto l’evoluzione della relazione con il clinico in seguito all’emergenza pandemica e gli impatti sulle modalità e sugli stili di comunicazione

e gli impatti sulle modalità e sugli stili di comunicazione l’organizzazione e la pianificazione dell’Informazione Scientifica secondo un modello ibrido che privilegi l’incontro in presenza quando è necessario e sistematizzi nel modo più efficace l’utilizzo dei canali digitali per la valorizzazione dei vari brand aziendali.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle seguenti funzioni dell’industria farmaceutica, nutraceutica e di Medical Devices: Direzioni Vendite, Sales Force Effectiveness, AM, ISF, Marketing, Customer Engagement, Commercial Effectiveness.

Requisiti d’accesso

Corso base

Il corso è articolato in modo tale che tutti i partecipanti possano acquisire una panoramica sugli argomenti affrontati senza avere necessariamente un’esperienza operativa pregressa.

Che cosa imparerai

Partecipando al corso acquisirai informazioni utili ed immediatamente spendibili nella pratica di lavoro quotidiana sui seguenti aspetti:

Gli impatti della pandemia sull’evoluzione in chiave multicanale dei modelli e delle strategie di Marketing&Sales dell’industria

sull’evoluzione in chiave multicanale dei modelli e delle strategie di Marketing&Sales dell’industria Le modalità di relazione più efficaci con i clinici , in presenza e da remoto, in seguito ai cambiamenti generati dalla crisi sanitaria

, in presenza e da remoto, in seguito ai cambiamenti generati dalla crisi sanitaria Le caratteristiche e il funzionamento dei principali canali digitali per la comunicazione con i clinici in ottica omnicanale

per la comunicazione con i clinici in ottica omnicanale La centralità dell’informatore rispetto ad un sistema di CRM integrato basato sulla condivisione delle informazioni aziendali da e verso l’ISF

basato sulla condivisione delle informazioni aziendali da e verso l’ISF Come impostare una strategia di Informazione Scientifica Omnicanale efficace tenendo presenti: tipologia e ciclo di vita del prodotto, caratteristiche dei medici, della rete e del territorio, strumenti e dotazioni disponibili

Programma

Trasformazione Digitale e connected HCP : dati e insight a supporto

: dati e insight a supporto Come il Covid-19 ha modificato gli equilibri relazionali e operativi tra azienda e clinici

I principi della comunicazione omnicanale e l’ecosistema pluritarget per l’industria healthcare : medici, farmacisti, pazienti

: medici, farmacisti, pazienti Profilatura dei clinici sulla base della disponibilità verso i canali digitali: criteri e strumenti di segmentazione

sulla base della disponibilità verso i canali digitali: criteri e strumenti di segmentazione Punti di contatto multicanali verso il medico: dall’omnichannel tradizionale al mix management, la centralità dell’Informatore

Siti Internet, pre-approved emails, web call, web conference survey, canali social, web detailing, mobile apps…: come funzionano e quando usarli in un’ottica d’ informazione scientifica in modalità ibrida

Verso un modello blended di Informazione Scientifica : costruzione di una strategia di Informazione Scientifica multicanale

: costruzione di una strategia di Informazione Scientifica multicanale Pianificazione e KPI

Modalità di comunicazione e di approccio al clinico: come relazionarsi in modo empatico ed adeguato ai bisogni dell’interlocutore in presenza e da remoto. Cosa è cambiato dopo la pandemia?

Docenti

Alberto Maestri, Partner, Head of Content & Brand Consulting, GreatPixel

È Partner e Head of Content & Brand Consulting in GreatPixel e Direttore della Collana Professioni Digitali per FrancoAngeli, la prima in Italia dedicata ai lavori del futuro. E’ autore di articoli sulle principali riviste di management (Harvard Business Review Italia, MarkUp, Ninja Marketing, …) e di libri su customer experience, gamification e trasformazione digitale. Tra le sue ultime pubblicazioni, Customer Experience Design (FrancoAngeli, 2017), Platform Brand (FrancoAngeli, 2019) e AI Brands (FrancoAngeli, 2021).

Davide Piovan, National Sales Manager, Syneos

Laureato in Biotecnologie farmaceutiche e in Farmacia, ha conseguito un Master alla Luiss Business School ed uno alla fondazione CUOA; ha sempre lavorato nel settore farmaceutico. Da tre anni è in Syneos Health dove ricopre il ruolo di National Sales Manager, gestendo il team Italia per il progetto J&J. Da 5 anni è parte attiva nell’implementazione di strategie di comunicazione ibrida per le reti di informazione scientifica.

Constantino Savvanidis, Director Business Development, Syneos

Nato a Syndey in Australia da genitori greci, Costantino ha studiato ingegneria biomedica all’università di Liverpool. Ha lavorato per due anni come ricercatore in ambito neurologico e ha frequentato l’MBA della Fondazione CUOA. Ha lavorato alla Nielsen, Eli Lilly, Gruppo Stada e ora svolge il lavoro di Direttore Business Development Italia per la Syneos Health

