Pacemaker e defibrillatori, studio dell’Iss sull’iPhone 12: non va avvicinato al cuore

Per la prima volta viene confermato in laboratorio il rischio di un’interferenza magnetica con lo smartphone, se la distanza è di un centimetro o meno

Niente iPhone 12 nel taschino della giacca se abbiamo un pacemaker. L’avvertenza arriva da uno studio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), il primo a valutare in laboratorio l’interferenza magnetica dello smartphone (e dei suoi accessori MagSafe). “In rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore – spiega l’Iss ­– il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico di pacemaker e defibrillatori impiantabili”. Da qui l’indicazione di “attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi medici e della Apple stessa, secondo cui deve essere mantenuta una distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e il dispositivo”-

Lo studio

Lo studio dell’Iss è stato pubblicato sulla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology. L’anno scorso, alcuni dati emersi in letteratura scientifica e ripresi dalla stampa avevano attirato l’interesse dell’Istituto. Per primi i ricercatori italiani hanno condotto uno studio su un campione, rappresentativo del mercato italiano, pacemaker e defibrillatori impiantabili, incluso il defibrillatore sottocutaneo. Utilizzando un simulatore per il battito cardiaco è stato studiato il comportamento dei device prodotti da Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medico, Medtronic e Microport).

Succede, ma “in alcuni casi”

I risultati hanno mostrato che, in alcuni casi, il magnete presente nell’ iPhone 12 può attivare involontariamente l’interruttore magnetico nel campione di pacemaker e defibrillatori impiantabili che è stato valutato. Il fenomeno è stato osservato fino ad una distanza massima di un centimetro. “Va comunque sottolineato – afferma l’Iss ­– che l’attivazione della modalità magnetica è stata osservata solo in alcune specifiche posizioni dell’iPhone rispetto al dispositivo e che nella maggior parte delle posizioni il fenomeno non si innesca.

Attenzione alle abitudini

Per la prima volta, i fenomeni di interferenza magnetica sono stati accuratamente correlati ai livelli di campo magnetico misurati attorno all’iPhone 12. Il campo magnetico generato dal magnete interno all’iPhone12 maggiore del valore a cui i pacemaker e i defibrillatori impiantabili devono essere immuni. “L’attivazione non voluta dell’interruttore magnetico può raramente accadere anche in altre situazioni di vita comune in presenza di magneti – sottolineano i ricercatori dell’Iss – ma data la grande diffusione dell’iPhone 12 e l’abitudine di mettere lo smartphone nel taschino, l’attivazione involontaria della modalità magnete provocata da iPhone 12 può essere meno rara”. Oltre a seguire le indicazioni sulla distanza, concludono i ricercatori, sarebbe opportuno avvertire il paziente rispetto a questa caratteristica unica dell’Phone 12 e valutare questo potenziale rischio in futuro per i nuovi modelli di smartphone. In realtà anche l’iPhone 13 dispone della stessa tecnologia (ma non è oggetto dello studio Iss), così come contengono magneti diversi dispositivi segnalati sul sito di Apple. Molti di questi, però, non entrano nel taschino della giacca.