Pnrr, la Sicilia presenta il piano di rinnovo della sanità: 797 milioni per 39 ospedali e case di comunità

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato in commissione Salute che i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sanità della Regione Sicilia saranno utilizzati per 39 ospedali di comunità, 146 case della comunità hub (CdC) e 49 centrali operative territoriali (COT)

Il piano per il rinnovo della sanità siciliana è pronto e le bozze sono state consegnate a Roma. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato in commissione Salute del Parlamento regionale che i quasi 800 milioni di euro (797) messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sanità della Regione Sicilia saranno utilizzati per 39 ospedali di comunità (le strutture con 20 posti letto, un medico e 10 infermieri), 146 case della comunità hub (CdC) e 49 centrali operative territoriali (COT). Sono strutture da costruire o che sorgeranno da ex guardie mediche.

Il piano definitivo il 28 febbraio

Razza ha detto di aver soltanto definito i numeri generali per provincia, delegando poi le Asp a fornire i dettagli: mercoledì si comincia con le audizioni dei manager di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, poi si procederà con gli altri. Il termine ultimo per consegnare tutto il piano al ministero è il prossimo 28 febbraio. Partiti e sindacati hanno, quindi, un mese di tempo per provare a modificare il progetto che ridisegnerà la sanità siciliana grazie ai 797 milioni del Pnrr.

I dettagli delle province

Nel dettaglio: a Palermo nasceranno 10 ospedali di comunità (cinque nel capoluogo e due a Palazzo Adriano, una a Petralia Sottana, una a Piana degli Albanesi e una Termini), 36 CdC e 12 COT, mentre a Catania gli ospedali saranno 9 (due nel capoluogo e uno ciascuno ad Acireale, Caltagirone, Linguaglossa, Mineo, Paternò, Ramacca e Randazzo), con 32 case della comunità e 11 centrali.

Il piano da definire

A Messina ci saranno cinque ospedali (nel capoluogo e a Barcellona, Milazzo, Lipari e Sant’Agata), con 18 COT e sei centrali e ad Agrigento ne nasceranno tre (in città, a Bivona e Santa Margherita), con 13 case e quattro centrali come a Trapani (con ospedali nel capoluogo, a Salemi e Marsala). A Siracusa ci saranno ospedali nel capoluogo, a Noto e a Lentini, 12 COT e 4 centrali; a Ragusa nel capoluogo, a Comiso e a Scicli, nove case della comunità e tre centrali; a Caltanissetta sorgeranno a Mazzarino e San Cataldo, otto case e tre centrali; mentre a Enna sono previsti per Leonforte, cinque COT e due centrali. Razza ha aggiunto che spera di ottenere tre case della comunità in più per Agrigento e una per Palermo.