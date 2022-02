Ritardi e carenze nella lotta ai tumori, serve un “Recovery plan” dell’oncologia

In occasione del World cancer day (4 febbraio), l’Aiom avverte: dagli ospedali al territorio, occorre un cambio di passo per rimediare ai danni generati dalla pandemia e a vecchie lacune

Un Recovery plan per l’oncologia italiana. Per recuperare i ritardi generati dallo tsunami Covid. Per colmare vecchie e nuove lacune, dall’ospedale al territorio. Lo chiede l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in occasione del World cancer day che si celebra il 4 febbraio. “Serve subito un ‘piano di recupero’ dell’oncologia – spiega in una nota il presidente degli oncologi Saverio Cinieri – per colmare i ritardi nell’assistenza ai pazienti oncologici, che vada dalla diagnosi alla chirurgia, alla terapia medica fino alla radioterapia Senza un’adeguata programmazione, che preveda l’assegnazione di risorse e personale dedicato, le oncologie del nostro Paese non saranno in grado di affrontare l’ondata di casi di cancro in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni”.

L’effetto Omicron si è fatto sentire: “In queste settimane, la nuova ondata della pandemia causata dalla variante Omicron sta mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l’attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con Covid. I danni per le persone colpite da cancro – avverte Ciniero – rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche dai tempi brevi entro cui viene eseguito l’intervento chirurgico”.

La fotografia

In vista del World cancer day Aiom fornisce alcuni numeri sull’assistenza oncologica in Italia. Sono attive 371 Oncologie, l’85% ha un servizio di supporto psicologico. Le Breast Unit, dedicate alla cura del tumore della mammella, sono 287, di queste l’80% tratta più di 150 nuovi casi ogni anno (la soglia minima stabilita a livello europeo). Passi in avanti sono stati compiuti per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA), essenziali per garantire un’assistenza multidisciplinare: le reti oncologiche hanno deliberato ben 1.375 documenti. Quasi l’80% delle strutture ha una nutrizione clinica di riferimento.

Uno dei talloni d’Achille è rappresentato, invece, dall’assistenza domiciliare oncologica, disponibile solo per il 68% dei centri. Inoltre, sono da implementare i gruppi di cure simultanee. Preoccupa soprattutto l’aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di pandemia.

Parola d’ordine: pianificare

“La crisi nell’assistenza sanitaria causata dalla pandemia – sottolinea ancora Ciniero – non può più essere affrontata con iniziative estemporanee come è avvenuto finora, basate sull’apertura e chiusura dei reparti in relazione all’incremento del numero dei contagiati dal Covid-19. Chiediamo alle Istituzioni di definire una programmazione a medio e lungo termine sulla conservazione e implementazione dell’attività oncologica ospedaliera. Soffriamo in particolare la mancanza di personale e di spazi, sarebbe anche appropriato comprendere come la maggior parte dei trattamenti di oncologia medica venga effettuata in regime di Day-Hospital, permettendo ai pazienti di continuare, compatibilmente con la malattia e con le cure, una vita quanto più normale possibile”.

Non basterà, secondo gli oncologi, quel miliardo di euro stanziato dal Governo (sommando un decreto di agosto 2021 e l’ultima legge di Bilancio) per recuperare gli interventi, gli screening e le visite rinviate a causa della pressione del Covid sugli ospedali. “Se non viene definito un piano di recupero, che includa anche il potenziamento del personale e delle strutture, rischiamo di non riuscire a gestire la prossima epidemia di casi avanzati di tumore, determinata anche dai ritardi nell’assistenza accumulati in questi due anni di pandemia”, dice il presidente dell’Aiom.

Il territorio

Il dato sull’assistenza domiciliare, assente in un terzo dei centri oncologici, preoccupa molto il segretario nazionale Aiom, Massimo Di Maio: “La revisione dell’assistenza oncologica non deve fermarsi all’ospedale, per questo preoccupa il dato sull’assistenza domiciliare, ancora non soddisfacente. La pandemia, inoltre, ha acuito la mancanza di integrazione fra oncologia e medicina di famiglia. La scarsa comunicazione tra i centri oncologici e il territorio determina ritardi nell’accesso agli esami e agli specialisti durante la fase diagnostica, con potenziali ripercussioni sulle opportunità di individuazione precoce della malattia. Va rafforzata questa connessione all’inizio del percorso assistenziale, prima ancora che una persona diventi un paziente oncologico. E non appena il trattamento attivo inizia, va contattato il medico di base per informarlo sullo scopo del trattamento, sulle possibili tossicità e sull’evoluzione prevista della situazione clinica”. La famosa integrazione con il territorio che stenta a decollare.