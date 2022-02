Best webinar 2021, Hps-AboutPharma vincitrice in due categorie

Il premio, indetto da WebinarPro, mira a valorizzare eventi digitali coinvolgenti e ad alto impatto. “Miglior webinar digital health” e “Miglior webinar di premiazione” sono andati rispettivamente alla quinta edizione degli AboutFuture Leaders' Talks e all'ottava edizione degli AboutPharma Digital Awards

Nell’anno in cui la pandemia ha costretto a ripensare gli eventi in presenza, Hps-AboutPharma ottiene due importanti riconoscimenti. Si tratta di “Miglior webinar digital health” e “Miglior webinar di premiazione”, che il gruppo attivo nel campo dell’editoria e della consulenza healthcare ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativa Best Webinar 2021 (qui il video della premiazione). Il riconoscimento, indetto da Webinar Pro (web agency italiana specializzata nella creazione di eventi digitali), mira a valorizzare eventi digitali coinvolgenti e ad alto impatto. Nello specifico, Hps-AboutPharma è stata premiata rispettivamente per la quinta edizione degli AboutFuture Leaders’ Talks e per l’ottava edizione degli AboutPharma Digital Awards.

Strategie che cambiano

“Siamo molto orgogliosi dei premi che abbiamo ricevuto. Sono frutto del lavoro di tutto il team di Hps. Nell’ultimo anno abbiamo realizzato circa sessanta webinar. Si tratta di strumenti di divulgazione strategici, entrati a pieno titolo nel nostro processo di comunicazione. Le due iniziative premiate rappresentano eventi consolidati, svolti tradizionalmente in presenza. Nel trasformarli in webinar, l’idea di base è stata quella di ripensare e riscrivere i formati dal principio, sviluppando linguaggi, tempi di fruizione e strutture promozionali coerenti con la diffusione via web. Il risultato è stato soddisfacente, anche perché, se pensiamo agli AboutPharma Digital Awards, si è trattato di un evento che ha coinvolto mille e settecento persone del mondo della salute”, ha commentato Giulia Venditti, head of digital and marketing di Hps-AboutPharma.

I criteri di valutazione

I candidati al Best Webinar 2021 sono giudicati in base a una serie di criteri come sperimentazione, innovazione e tecniche particolari. Per valutare ogni webinar candidato, il Team di WebinarPro analizza tutte le informazioni disponibili sia online che di pubblico dominio, fornite dal candidato per poi esprimere una valutazione finale e assegnare il riconoscimento.

Gli eventi premiati

Gli AboutPharma Digital Awards, punto di riferimento della comunità life science, sono una serie di premi dedicati ai progetti che valorizzano l’implementazione del digitale nell’healthcare. Quest’anno, l’iniziativa giunge alla sua nona edizione e sarà ispirata alla “human innovation”. AboutFuture Leaders’ Talks, invece, è l’evento che ogni anno chiama a raccolta Ceo e General manager dell’industria pharma per discutere dei nuovi trend in atto nel settore. Tra i vincitori anche Fondazione Telethon (“Miglior webinar di Divulgazione Scientifica”) e Fondazione Airc (“Miglior webinar come laboratorio didattico in ambito scientifico”).