Biobanche: al via una partnership tra Human Technopole e Eurac Research

L’obiettivo è sviluppare analisi avanzate arricchendo lo studio Chris, che raccoglie dati biologici, molecolari e genetici di 13 mila abitanti della Val Venosta (Bolzano)

Human Technopole ed Eurac Resarch si alleano sul fronte della medicina di precisione e di analisi epidemiologiche sempre più raffinate. Oggetto principale della partnership è arricchire la banca biobanca dello studio Chris, condotto da Eurac Research in Val Venosta (Bolzano), con analisi avanzate in ambito molecolare e genetico. L’accordo è triennale prevede la condivisione di personale e dati nell’ambito di progetti comuni di ricerca sulla salute.

La biobanca

La biobanca dello studio Chris (di Eurac Research e dell’Azienda sanitaria Alto Adige) raccoglie i dati biologici, molecolari e genetici di 13 mila abitanti della Val Venosta. “Si tratta di una risorsa per la ricerca scientifica – spiega una nota – che va oltre la classica raccolta di dati clinici. Negli anni i ricercatori hanno costruito una piattaforma dinamica che mette in relazione tutte le informazioni legate a ogni partecipante e traccia un quadro completo della sua salute. La piattaforma è in continua evoluzione. Viene arricchita con i risultati di analisi più approfondite e di nuovi sotto-studi, condotti per esempio richiamando i partecipanti in base ad aspetti clinici o alle loro caratteristiche biologiche. Si arricchisce inoltre grazie al carattere longitudinale dello studio, i partecipanti ripetono gli stessi esami ogni sette-dieci anni, e i ricercatori puntano a integrare nella biobanca anche i dati sanitari delle persone”.

“Dalla molecola alla malattia”

Emanuele Di Angelantonio, direttore del Centre for Health Data Science di Human Technopole, spiega il motivo per cui il centro di ricerca che dirige è interessato al modello Chris: “Lo studio Chris segue la salute delle persone in modo continuo, ‘dalla molecola alla malattia’: parte da una accurata conoscenza biologica, molecolare e genetica dei partecipanti, per poi seguire eventuali fenomeni di transizione e lo sviluppo di malattie – lo sta facendo per esempio con Covid-19. Gli studi di popolazione concepiti con questo approccio ­­– aggiunge – sono la base per la medicina del futuro: una medicina predittiva e di precisione che si basa sulla biologia delle persone. Collaboreremo con Eurac Research perché Chris continui su questa strada e perché questo approccio sia sempre più diffuso nel panorama della ricerca medica italiana”.

Il valore della partenrship

Secondo Di Angelantonio e Peter Pramstaller, direttore dell’Istituto di biomedicina di Eurac Research, la collaborazione tra le due istituzioni darà vita a un polo di competenza forte su questo tipo di ricerca e potrebbe favorire la creazione di nuovi studi di popolazione regionali che in futuro potrebbero confluire in un’iniziativa nazionale. La partnership Human Technopole-Eurac Research sarà a disposizione di altre realtà che potranno contare su protocolli e procedure già testate per logistica, aspetti etico-legali e informatici.