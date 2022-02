Biotech, la startup Nanoligent chiude un round da un milione guidato da investitori italiani

La società spagnola è specializzata nello sviluppo di trattamenti antitumorali basati sulle nanotecnologie. Italian angel for growth, network di business angel italiani e lead investor, ha finanziato l'operazione insieme ad Avanteca Partners, società svizzera di gestione patrimoniale privata

Nanoligent società biotecnologica specializzata nello sviluppo di trattamenti antitumorali basati sulle nanotecnologie, chiude un round di finanziamento (seed) da un milione di euro. A guidare l’operazione sono i soci di Italian angels for growth (Iag), network di business angel italiani, attraverso il veicolo di investimento Nanolinvest, e Avanteca Partners, società svizzera di gestione patrimoniale privata, entrambi specializzati nel supporto di società innovative early-stage life-science principalmente in Europa.

Nanoligent, cosa fa

Nanoligent, spin-off dell’Universidad Autónoma de Barcelona e dell’Istituto di ricerca dell’Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau, è focalizzata sullo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di più di 20 diversi tipi di cancro metastatico. La molecola principale si basa sull’eliminazione mirata delle cellule tumorali che sovraesprimono il recettore CXCR4, un biomarcatore che indica prognosi negativa e resistenza alla terapia.

La tecnologia

Nanoligent sta sviluppando una nuova piattaforma nano-tecnologica proprietaria, che ha il potenziale di superare le attuali limitazioni degli Antibody-Drug-Conjugate. Il CXCR4 è sovraespresso in un numero significativo di pazienti di più di 20 tipi di tumori solidi. L’investimento permetterà a Nanoligent di completare lo sviluppo preclinico in una varietà di tipi di tumore e di portare il suo candidato principale alla fase di approvazione per sperimentazione clinica. Il consorzio di investitori entrerà nel consiglio di amministrazione di Nanoligent, che sarà composto da: Michele Marzola (Iag), Michael Milos (Avanteca partners), Manuel Rodríguez (Presidente) e Montserrat Cano (Ceo).

Prosegue la raccolta

Il fundraising di Nanoligent non si ferma. Una campagna di equity investment è aperta fino alla fine di febbraio su Doorway, la piattaforma di investimento online autorizzata dalla Consob, che permette di investire in modo mirato su startup e Pmi qualificate.