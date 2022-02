Farmindustria: ecco i trend dell’innovazione in oncologia

In occasione del World cancer day l’associazione delle imprese ha fatto il punto sulla ricerca. Scaccabarozzi: “Nel mondo oltre 1.300 progetti in sviluppo"

Personalizzata, multidisciplinare, collaborativa. Così le imprese del farmaco vedono la lotta ai tumori oggi e per i prossimi anni. Almeno secondo lo scenario descritto da una nota diffusa da Farmindustria in occasione del World cancer day (4 febbraio).

I numeri

“Sono oltre 1.300 i progetti in sviluppo nel mondo nel settore oncologico. L’oncologia – ricorda il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi – è la prima area di ricerca a livello globale, con una pipeline indirizzata a più di 40 tipologie di tumore e con terapie sempre più mirate e personalizzate. E anche in Italia è al primo posto per numero di sperimentazioni cliniche autorizzate. Infatti, secondo gli ultimi dati Aifa, i trial nell’area ‘neoplasie’ nel 2019 sono stati 268 (il 40% del totale). Risultati importanti che testimoniano da una parte il grande sforzo delle imprese del farmaco, dall’altra la presenza di un ecosistema di ricerca – dai centri clinici alle Università – di assoluto valore. Puntare sulle Life Sciences e su un rodato e collaborativo network pubblico-privato può rappresentare una carta vincente per dare il giusto peso a un settore strategico come quello della salute. E servirà – conclude Scaccabarozzi – anche ad attrarre sempre nuovi investimenti”.

I trend

Farmindustria sintetizza così i trend innovativi della ricerca in oncologia:

La battaglia contro il tumore si fa di giorno in giorno sempre più di precisione, sia sul fronte della diagnostica che della terapia. Si cerca di intercettare le “mosse” ulteriori del tumore per evitare che, diventando resistente alle terapie, torni a far danno. Nessuno può realisticamente affermare che la guerra contro questo nemico pervasivo e terribile sia vinta ovviamente, ma di certo i progressi fatti anche negli ultimi anni sono unici e inediti nella storia dell’oncologia.

Dalla caratterizzazione microscopica si è passati negli ultimi anni alla caratterizzazione molecolare dei tumori, quella che permette di leggere dietro le ‘apparenze’ dell’istologia, di individuare il tallone d’Achille del tumore e di prescrivere la terapia più mirata e personalizzata per quella forma neoplastica.

Un altro importante passo avanti è rappresentato dalla cosiddetta biopsia liquida, da sviluppare quale strumento di routine nel monitoraggio della terapia oncologica non solo per il tumore del polmone ma anche per altre neoplasie, compresi i tumori rari, quello della mammella, del colon retto, della tiroide, della vescica, dei tumori cerebrali e testa-collo, dei sarcomi del melanoma, di alcuni linfomi.

Sul fronte delle terapie, nei numerosi centri clinici di eccellenza presenti nel nostro Paese è presente anche il Molecular Tumor Board (Mtb), un team di specialisti (oncologi, anatomo-patologi, patologi clinici, biologi molecolari, genetisti, bioinformatici) che valuta in maniera globale il genoma tumorale e prescrive la giusta terapia al paziente giusto, nel momento giusto, anche al di fuori degli schemi terapeutici tradizionali.

Attraverso lo screening di nuovi target terapeutici e l’individuazione di biomarcatori predittivi della progressione neoplastica, gruppi di ricerca tentano, inoltre, di ottenere una risposta clinica più duratura nei pazienti, anche con l’immunoterapia. Da alcuni anni usiamo la tecnologia ‘organoid’, una sorta di miniatura di un tumore in vitro, per sviluppare un trattamento personalizzato utilizzando una co-coltura di organoidi tumorali e di cellule T, ottenute dal sangue periferico dei singoli pazienti.

Tra il 2020 e il 2026, in accordo con i dati forniti dagli analisti di Evaluate Pharma, si prevede che il settore farmaceutico a livello globale investirà in ricerca e sviluppo 1.600 miliardi di dollari. Di questi, l’80% sarà destinato a un network tra soggetti diverse (imprese, enti pubblici, start up, parchi scientifici, centri clinici). Una grande opportunità per l’Italia, che potrà tradursi in un ulteriore aumento di occupazione e investimenti.

Visti i trend in corso ormai da diversi anni, è probabile che una buona parte di questi investimenti sarà fatta nell’area oncologica per sviluppare progetti innovativi orientati a: potenzialità del sequenziamento genico per le terapie personalizzate; editing genomico (Crispr); terapie avanzate (terapie geniche, cellulari e di ingegneria tissutale) che permettono di modificare le proprie cellule per contrastare alcune forme di tumore o all’utilizzo delle cellule staminali (non embrionali) per la medicina rigenerativa; sistemi di diagnosi predittiva in grado di identificare possibili biomarcatori in una fase molto preliminare rispetto alle manifestazioni della patologia; digitalizzazione dei genomi della popolazione per comprendere meglio i determinanti delle malattie e poter così intervenire più efficacemente su di esse; utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale per migliorare le capacità di individuazione di target molecolari specifici in breve tempo e a costi inferiori. digital therapeutics, software che ‘collaborano’ con il farmaco tradizionale per migliorare le terapie.



L’oncologia ieri, oggi e domani

A fare il punto sulle nuove armi contro i tumori è anche una nota della Fondazione Policlinico Gemelli. “La rivoluzione dei trattamenti oncologici è partita da almeno vent’anni. È difficile per chi non lo ha vissuto immaginare cosa fosse un ambulatorio di terapia oncologico prima. Avevamo pochissimi farmaci a disposizione e quelli che usavamo avevano profili di tossicità altissimi. Per alcune patologie, come il tumore del rene, non avevamo alcuna terapia”, ricorda il professor Giampaolo Tortora, presidente del Molecular tumor board del Gemelli. “Oggi, per tutte le neoplasie, abbiamo a disposizione una solida chemioterapia, con farmaci anche nuovi e una grande ricerca in questo settore; accanto a questi, un ampio numero di farmaci a bersaglio molecolare di vario genere (dalle piccole molecole, agli anticorpi monoclonali) e infine l’immunoterapia”, aggiunge l’esperto.

Ma l’innovazione corre: “ In prospettiva, nel futuro immediato, vedremo ancora uno sviluppo dell’immunoterapia con farmaci che hanno la capacità di bloccare più bersagli (anticorpi monoclonali coniugati, anticorpi bispecifici) e singoli immunoterapici ‘multi-tasking’, cioè in grado di bloccare più bersagli. Un po’ più lontano nel tempo avremo le Car-T (che oggi sono già una realtà consolidata per i tumori del sangue) per i tumori solidi, alle quali faranno seguito le CAR-Nk (natural killer), e le CAR-M, terapie ‘cellulari’ manipolate geneticamente per attaccare dei bersagli tumorali. Da ultimo – conclude Tortora – c’è il filone dei vaccini, promettente ma ancora sperimentale”.