Sanofi, 50 anni di storia in un nuovo logo

Riunite in un'unica identità le varie anime del gruppo che si appresta a festeggiare mezzo secolo. Il 2021 si è chiuso con i ricavi pari a 37,8 milioni di euro, in crescita del 7,1% e una crescita delle vendite del 4,1% nel quarto trimestre

Sanofi presenta i risultati del 2021 e la nuova identità visiva, simbolo del processo di modernizzazione e trasformazione dell’azienda, già avviato nel 2019. Il gruppo farmaceutico francese ha chiuso il 2021 con un utile netto in calo ma con risultati complessivamente migliori rispetto alle attese del mercato: i ricavi sono stati pari a 37,8 milioni di euro, in crescita del 7,1%, grazie alle vendite del Dupixent, il farmaco contro la dermatite atopica grave, asma e rinosinusite cronica (incremento del 52,7%) e dei vaccini (in rialzo del 6,8%). Buona la performance soprattutto del quarto trimestre che registra una crescita delle vendite del 4,1%.

I risultati 2021

Nel dettaglio, l’utile netto è sceso di quasi il 50%, a 6,22 miliardi di euro ma si confronta con il dato 2020 che era condizionato dalla plusvalenza straordinaria conseguita grazie alla vendita di gran parte delle azioni di Sanofi nella società di biotecnologia Regeneron. L’utile netto caratteristico, che esclude gli effetti legati a incassi eccezionali, è salito dell’11,8%, a 8,21 miliardi di euro. Per tutto il 2021, l’utile per azione è aumentato del 15,5% a tassi di cambio costanti, contro il 14% atteso. Il ceo Paul Hudson ha commentato i risultati aziendali sottolineando come la forte performance di Sanofi sia “guidata dall’elevata crescita delle vendite a due cifre di Dupixent che continua a stabilire un record impressionante di vendite trimestre dopo trimestre”.

Unica identità

Sanofi ha dedicato gli ultimi 50 anni alla ricerca e a migliorare la salute pubblica, sviluppando i primi trattamenti per molte malattie rare, farmaci per il diabete e le malattie cardiovascolari che oggi rappresentano lo standard di cura, i vaccini che hanno protetto dall’influenza e hanno aiutato a combattere la polio, nonché innovazioni nel trattamento delle malattie infiammatorie. Le entità Sanofi Pasteur e Sanofi Genzyme, specializzate nell’area dei vaccini e delle cure specialistiche, così come tutti gli altri brand acquisiti dalla società, rientreranno in un unico nome e in un’unica identità. La sua nuova identità visiva attinge alle radici di questo patrimonio e riunisce le diverse entità che hanno scritto la sua storia sotto un unico marchio.

Nuovo logo

Il nuovo logo si ispira a codici semplici ma dinamici, tipico delle nuove tecnologie. I due punti viola simboleggiano il viaggio della scoperta scientifica: da un punto di partenza, ovvero la curiosità, la volontà di sfidare lo status quo e di esplorare lo spettro di tutte le possibilità, verso un traguardo, il momento in cui vengono sviluppate soluzioni innovative in grado di trasformare la vita dei pazienti. La nuova identità visiva attinge alle radici di questo patrimonio e, per la prima volta, riunisce le diverse entità che hanno scritto la sua storia sotto un unico marchio.

Uno sguardo al futuro

“Apprestandoci a compiere il nostro 50esimo anniversario, abbiamo intrapreso la trasformazione e la modernizzazione più significativa della nostra storia – ha commentato Paul Hudson, chief executive officer di Sanofi -. Nel 2019, abbiamo lanciato la nostra strategia Play to Win che punta a sfruttare appieno le nostre capacità di innovare per produrre trattamenti e vaccini first-in-class o best-in-class. La nostra nuova identità è un’estensione naturale di questa strategia e un passo importante che simboleggia gli sforzi congiunti che l’azienda intraprenderà per raggiungere la propria ambizione di trasformare la pratica della medicina”.