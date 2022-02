Una sinergia per la presa in carico efficace del paziente cardiovascolare

L’emergenza Covid-19 ha imposto una revisione complessiva delle priorità assistenziali. Alessandro Incecchi, Marketing Director di Daiichi Sankyo Italia, racconta l’impegno dell’azienda nell’area cardiovascolare *IN COLLABORAZIONE CON DAIICHI SANKYO ITALIA

di HPS-AboutPharma

Sebbene negli ultimi anni il nostro sistema sanitario abbia ammortizzato piuttosto bene l’impatto delle malattie cardiovascolari, riducendone il tasso di mortalità, queste a oggi rappresentano una delle principali cause di invalidità e di morbilità: a livello mondiale si stima che provochino ogni anno circa 17,9 milioni di morti, soprattutto per ictus e infarto. La gestione di queste patologie richiede quindi una vera e propria inversione di paradigma, in grado di ripensare un nuovo e più efficace modello di presa in carico del paziente anche alla luce delle criticità e dei bisogni imposti dal contesto emergenziale.

Il potenziamento dell’ecosistema sanitario

L’esperienza pandemica sta costringendo l’intero ecosistema sanitario a ragionare in un’ottica di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute, imponendo una revisione complessiva delle priorità secondo le logiche di Value Based Healthcare. Alessandro Incecchi, Marketing Director di Daiichi Sankyo Italia, racconta in una videointervista l’impegno dell’azienda nell’area cardiovascolare per rispondere efficacemente alle attuali necessità, grazie a un’offerta di valore che integra prodotto e servizi a supporto del paziente, in un’ottica di approccio olistico alla cura.

La storia di Daiichi Sankyo, in ambito cardiovascolare, vanta una tradizione di oltre un secolo, che affonda le proprie radici in Giappone, per poi approdare in Europa, fino in Italia. Grazie al costante impegno in Ricerca e Sviluppo (con investimenti pari a circa il 21% del proprio fatturato), Daiichi Sankyo rappresenta oggi una realtà di riferimento e si posiziona, secondo i dati Iqvia, tra le prime quattro aziende per crescita nel mercato farmaceutico italiano.

L’esperienza della pandemia

Innovazione, dinamismo e visione olistica hanno permesso a Daiichi Sankyo di trarre preziosi insegnamenti dall’emergenza pandemica, vivendola come opportunità per includere nella propria value proposition un’offerta di prodotto-servizio alternativa e fortemente integrata, dove il paziente possa essere considerato nella sua interezza e al centro del percorso di cura.

Telemedicina e Digital Health sono le nuove sfide che Daiichi Sankyo intende abbracciare, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo scopo è contribuire a migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici, la qualità di vita dei pazienti oltre a colmare il gap tra medico e assistito, in tempi di pandemia e non solo.

Il progetto Value Based Healthcare Ecosystem

Partendo da questi presupposti, l’azienda supporta il neonato progetto Value Based Healthcare Ecosystem che mette insieme organizzazioni sanitarie pubbliche e private, per implementare modelli d’avanguardia nella gestione dei pazienti a rischio cardiovascolare. In tale contesto, Daiichi Sankyo vuole assumere un ruolo di vero e proprio partner offrendo soluzioni digitali innovative, in sinergia con i vari stakeholders e attori del sistema salute coinvolti, contribuendo al reale e concreto benessere del paziente.

In collaborazione con Daiichi Sankyo Italia