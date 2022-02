Banco farmaceutico: torna la raccolta dei medicinali in farmacia

Dall’8 al 14 febbraio si potranno donare i prodotti in uno dei cinquemila presidi coinvolti in tutta Italia. In campo 17 mila volontari

Torna la solidarietà in farmacia. Dall’8 al 14 febbraio si potranno donare medicinali a chi non può permetterseli per ragioni economiche. Grazie alla nuova Giornata di raccolta del farmaco (Grf), indetta anche quest’anno dal Banco Farmaceutico, che coinvolge 5 mila farmacie sul territorio a sostegno di 1.800 enti assistenziali.

I numeri

La raccolta, spiega il Banco farmaceutico in una nota, dura una settimana per consentire di aiutare il maggior numero possibile di famiglie e persone indigenti. Nel 2021, 600mila persone non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Il loro numero, rispetto al 2020, è cresciuto del 37% a causa della crisi economica provocata dalla pandemia. Nel 2021 sono state raccolte 465.019 confezioni, pari a un valore di oltre 3,6 milioni di euro.

“La speranza per il nostro Paese è anche responsabilità di ognuno di noi – commenta Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus – e si alimenta anche con piccoli gesti di gratuità. Invitiamo chiunque può permetterselo a donare uno o più medicinali per chi ha bisogno. Perché c’è l’esigenza delle persone indigenti, a cui possiamo rispondere in maniera concreta partecipando alla Grf. E perché compiere un semplice atto di altruismo come questo, andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti”.

Il ruolo dei farmacisti

Le farmacie aderenti espongono una locandina dell’iniziativa e l’elenco è comunque consultabile online. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17 mila farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare la Grf la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, sarà supportata da più di 14 mila volontari.

“Noi farmacisti riscontriamo purtroppo ogni giorno che le aree di sofferenza e di povertà sanitaria sono cresciute enormemente nell’emergenza pandemica. Iniziative come questa del Banco Farmaceutico sono importanti per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. La rete delle farmacie è profondamente integrata nel tessuto sociale del territorio, sia nelle grandi città che nelle aree più interne, ed è particolarmente sensibile alle necessità dei più fragili”, commenta il presidente di Federfarma, Marco Cossolo. Dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti (Fofi) un plauso all’impegno dei colleghi: “ Oggi più che mai – afferma il presidente Fofi, Andrea Mandelli – c’è bisogno di un forte slancio di solidarietà per sostenere chi è in difficoltà ed è costretto a rinunciare a curarsi, e questa è la migliore occasione per dimostrarlo. Ringrazio tutti i colleghi che si sono messi a disposizione e i cittadini che con le loro donazioni contribuiranno al successo di questa importante iniziativa”.

I sostenitori

La Giornata di raccolta del farmaco è organizzata con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia e BFResearch. Con il contributo incondizionato arriva da Ibsa Farmaceutici e Teva Italia e il sostegno di EG Stada Group, Doc Generici, Dhl Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico e Gruppo Comifar. La raccolta è supportata anche da Rai per il Sociale, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.

In Lombardia

Su un totale di 5 mila farmacie aderenti, oltre 1.200 si trovano in Lombardia. “La Lombardia, nella precedente edizione, si è confermata la Regione in cui sono stati raccolti più farmaci. Ci auguriamo di raggiungere lo stesso risultato e, nonostante le difficoltà della pandemia, di riuscire a raccogliere e donare un numero maggiore di medicinali”, commenta Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. L’anno scorso quasi un terzo delle confezioni di medicinali (29%) son state raccolte in Lombardia: 138.663 in totale, a cui se ne sono aggiunte 49mila grazie a un contributo di 500 mila euro assegnato a Banco Farmaceutico dalla Regione.