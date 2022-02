Il Gruppo MTD cambia marcia e modello di gestione interna, focalizzandosi su crescita e innovazione

La multinazionale dei dispositivi medici che detiene il marchio storico Pic ha rinnovato il modello aziendale, per garantire la continuità del business anche durante la pandemia e comprendere le nuove esigenze dei sistemi sanitari. Dal numero 195 del magazine IN COLLABORAZIONE CON MTD

Pic Indolor è da sempre sinonimo di “siringhe niente male”, quelle dall’ago super sottile, arrivate sul mercato negli anni Ottanta. Da allora il brand si è evoluto, ha conquistato mercati internazionali e, dal 2018, fa parte del Gruppo MTD-Medical Technology and Devices, nato dall’unione di Pikdare e HTL Strefa, aziende leader nei rispettivi settori e, insieme, con oltre ottant’anni di storia alle spalle. Il Gruppo MTD distribuisce oggi dispositivi medici a uso professionale e personale. Con i marchi Pic Solution e Droplet propone devices per la gestione e l’automonitoraggio del diabete, aghi e taglienti di sicurezza, apparecchiature elettromedicali, prodotti per la cura delle ferite e molte altre soluzioni. La nuova azienda con sede legale a Lugano e altre nove realtà dislocate tra Italia, Polonia, Usa e Francia, è riuscita a consolidare le quote di mercato di Pikdare e HTL Strefa e aprire nuovi orizzonti. L’obiettivo sin dalla creazione del Gruppo è rimasto invariato: crescere, creando prodotti innovativi e semplici con un focus sulla sicurezza per gli operatori sanitari e sull’aderenza alla terapia per i pazienti, in particolare i cronici. Gli ultimi anni hanno rappresentato un punto di svolta per MTD che è riuscita a crescere in dimensioni e fatturato e ad ampliare la gamma di prodotti nonostante la pandemia.

La crescita del Gruppo MTD

Il gruppo ha infatti raggiunto circa duemila dipendenti in tutto il mondo e un fatturato di oltre 270 milioni nel 2021, con un incremento del 15% rispetto al 2020. In alcuni Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, la crescita ha raggiunto il 50% rispetto all’anno precedente e MTD ha mantenuto una posizione di redditività complessiva al di sopra delle aziende del settore, nonostante il marcato incremento dei costi di produzione e di logistica registrato negli ultimi mesi. “Un risultato tutt’altro che scontato – dice Micol Fornaroli, Group Chief Executive Officer di MTD – di fronte alle sfide poste dalla pandemia, infatti, MTD ha accelerato su investimenti, crescita e creazione di valore. In un momento di grande discontinuità, ha dato velocità e flessibilità alla propria organizzazione scegliendo un modello radicalmente interfunzionale. Ha ascoltato le richieste dei clienti trovando soluzioni immediate ed efficaci per rispondere a bisogni emergenti. Ha scelto un approccio espansivo e lungimirante, prendendo distanza da posizioni attendiste. Si tratta di un forte cambiamento di prospettiva che ha inciso positivamente sulla cultura organizzativa, sul modello di business e sui risultati economico finanziari. E non si torna indietro: il mondo cambia, anche le aziende devono cambiare”.

Come avete affrontato la pandemia e ottenuto questi risultati?

Per un’azienda di medical devices come MTD, i clienti sono pazienti, farmacie, laboratori, ospedali e, più in generale, i sistemi sanitari nazionali. I nostri prodotti rappresentano beni essenziali e la nostra catena di fornitura non può essere interrotta. Dinnanzi alle difficoltà poste dalla pandemia (restrizioni, lock down, difficoltà di spostamento e rischi sulla continuità della produzione) abbiamo completamente riorganizzato il lavoro e le operatività di fabbrica e uffici in modo da assicurare il servizio a tutti i nostri interlocutori. Il tutto garantendo con ogni mezzo la sicurezza delle nostre duemila risorse. E in questa fase si è reso necessario, per mantenere attiva tutta la filiera, ridisegnare il nostro modello organizzativo rendendo il lavoro più partecipativo, veloce e flessibile.

In che modo?

Abbiamo semplificato drasticamente i processi e le modalità organizzative tradizionali. Sono state create delle vere e proprie “task force” con una buona dose di autonomia decisionale, sviluppati flussi di lavoro più agili e ridotti i diversi cancelli autorizzativi così da fronteggiare il momento totalmente straordinario garantendo rapidità, collaborazione e interdisciplinarietà. La parola d’ordine è stata “fare”, reinventarsi, andare anche controcorrente senza rimanere in attesa. Con questo approccio MTD, oltre a mettere al sicuro il proprio core business, ha potuto comprendere le nuove esigenze dei sistemi sanitari dinanzi alla pandemia e fare evolvere velocemente il proprio portfolio e il modo di rispondere ai mercati.

Quali sono le task force che avete creato e su cosa si sono concentrate?

Si sono presto trasformate in micro unità di business che da zero hanno attivato nuovi cantieri progettuali in grado di ottenere importanti risultati. Un paio di esempi: la task force “Covid Porfolio”, incentrata sull’introduzione in portfolio di dispositivi di sicurezza e test per lo screening di massa, ha messo a disposizione dei vari Paesi prodotti indispensabili durante la pandemia, contando sulla capacità regolatoria, le competenze di controllo qualità e l’accesso a ospedali e farmacie. La task force “Vaccination Campaigns”, invece, è stata guidata dai team di ingegneria che hanno sviluppato e industrializzato nuove siringhe low dead space per supportare le campagne vaccinali nel mondo ottimizzando il numero di dosi estraibili da ogni fiala multidose di vaccino. Anche qui, il modello interfunzionale ha premiato: la tecnologia sviluppata è stata condivisa con i grandi produttori di vaccini e messa sui mercati grazie alle capacità commerciali delle filiali di MTD. Questi team hanno proprio fatto della multidisciplinarietà il loro punto di forza coinvolgendo risorse da tutte le funzioni aziendali, a tutti i livelli e trasversalmente alle diverse geografie, consentendo di cogliere molte opportunità nuove. Un grande risultato che tengo a citare è la partecipazione di MTD alla campagna vaccinale organizzata dal dipartimento alla Difesa degli Stati Uniti per la fornitura di siringhe e aghi in tutto il Nord America. Oltre 100 milioni di kit vaccinali sono stati messi a disposizione dall’inizio della campagna.

Sembra tutto scorrevole ma non sarà stato facile reinventarsi…

(Risponde Arrigo Bendi, Group Chief Corporate Officer & Group HR di MTD)

Tutt’altro. Non nascondo che inizialmente è stato complesso ipotizzare e pianificare le azioni e definire quali sarebbero state le strade corrette da percorrere non avendo, come peraltro tutte le aziende, dei riferimenti chiari a cui ispirarsi. Ci hanno guidato sicuramente una chiara strategia di business, l’attenzione verso le persone e una grande determinazione a vincere la sfida. Ora, a distanza di quasi due anni, possiamo affermare di aver gestito al meglio questa situazione straordinaria. Siamo riusciti a modificare in modo rapido e incisivo le modalità di lavoro puntando su trasversalità, autonomia, coinvolgimento delle persone, delega e resilienza. Ed è assolutamente nostro intento mantenere questo stile di gestione anche in futuro.

C’è un modello al quale vi siete ispirati?

(M.F.)

Vista l’eccezionalità e la portata dell’epidemia, ogni modello è evidentemente saltato e siamo partiti dalla profonda convinzione che in una crisi la peggiore postura sia quella di attendere che tutto passi. Ogni crisi, se ben analizzata, può aprire spazi di cambiamento ed evoluzione che devono essere intercettati e se è possibile valorizzati. In fondo, mentre il mondo si è fermato all’improvviso (pensiamo alla primavera 2020 quando sono partiti i primi lockdown anche in Europa) noi abbiamo aperto il dialogo con farmacie e ospedali, cercato nuovi fornitori in tutto il mondo per trovare soluzioni che permettessero di fare fronte all’evoluzione dei contagi. Andando avanti, abbiamo contattato le maggiori aziende impegnate nello sviluppo dei vaccini e ci siamo chiesti come sfruttare il nostro know how per aiutarle. L’organizzazione si è evoluta grazie al nostro dinamismo e al committment che ci contraddistingue.

Può raccontare meglio dei prodotti inseriti in portfolio?

(M.F.)

Abbiamo fatto il possibile per garantire l’approvvigionamento di igienizzanti, guanti, termometri a infrarossi, saturimetri e test diagnostici. Nello specifico credo che un grande risultato sia rappresentato dal nostro contributo alle campagne di screening di massa in tutti i Paesi nei quali siamo presenti. Abbiamo messo a disposizone milioni e milioni di test: gli anticorpali e successivamente gli antigenici (FIA Antigen Test e Sars-CoV-2/flu A/flu B Ag 3-1 Combo Test).

La riorganizzazione è avvenuta in tempi molto brevi, come ci siete riusciti?

(A.B.)

Sicuramente tutto questo è stato possibile grazie al team di management, composto da persone con background eterogenei che credono nella diversità, nel concetto di purpose, di autonomia e di empowerment. Questo ha permesso, in tempi relativamente brevi, di identificare i leader all’interno dell’organizzazione a più livelli, non più secondo le gerarchie tradizionali, e di affidare ad alcune persone il coordinamento di progetti chiave. Il Global Management Team ha definito la visione e articolato rapidamente le priorità. Da qui è stato possibile ingaggiare le risorse contando sulla chiarezza della direzione e l’immediatezza dell’azione. Ben consapevoli degli obiettivi e dei target aziendali, abbiamo dato la possibilità di partecipare a nuove sfide e a nuovi team di lavoro a ciascun dipendente, anche rimescolando ruoli e competenze e consentendo alle persone di mettersi in gioco. Abbiamo rimosso i silos che esistevano da anni e abbiamo provato a esplorare nuove piste. Tra le altre cose, abbiamo eliminato anche la timbratura in azienda: più che puro smart working, abbiamo introdotto un concetto di “trust working”, basato sulla fiducia e sugli obiettivi da raggiungere. Questo approccio continuerà indipendentemente dalla pandemia.

Avete anche investito su nuove figure e nuove competenze?

(A.B.)

Pur in un momento difficile come questo, MTD non ha comunque smesso di inserire nuove figure all’interno dell’organizzazione: si tratta di 45 persone tra manager e specialisti che hanno apprezzato immediatamente la filosofia di gestione del gruppo e la sua evidente performance. È stato anche conservato l’equilibrio di genere che ci caratterizza (55% di donne sull’organico complessivo). Sono stati, inoltre, lanciati diversi progetti di formazione interna, non soltanto per sostenere le risorse nella nuova difficile quotidianità, ma anche per promuovere ai diversi livelli un empowerment manageriale basato su interfunzionalità, capacità di risposta e gestione in autonomia delle decisioni.

Che ruolo ha avuto la comunicazione interna?

(M.F.)

È stata rafforzata, perché la condivisione di informazioni, competenze e decisioni è alla base di un sistema centrato sulla partecipazione. Ogni settimana è stato garantito un aggiornamento dettagliato a tutta la popolazione aziendale sui cantieri di lavoro principali, i risultati e le sfide di ogni team. Un grosso impegno, necessario a garantire reattività, teamwork e, soprattutto, risultati tangibili.

Avete citato l’innovazione: su cosa precisamente vi siete concentrati?

(M.F)

Quando ci siamo ritrovati nel pieno della pandemia abbiamo scelto una strada non scontata, investendo comunque e fortemente su ricerca e sviluppo. Grazie a questa scelta abbiamo portato sul mercato nuovi prodotti consumer health, nuove siringhe, nuovi kit ospedalieri per dialisi e anestesia. Il tutto in aggiunta alla fornitura dei prodotti Covid e ai kit vaccinali, essenziali per la popolazione e gli operatori sanitari.

Cosa lancerete in futuro?

(M.F.)

Abbiamo sviluppato un nuovo prototipo ora in fase di industrializzazione con nuovi stampi e nuove linee di assemblaggio per portare a fine anno sul mercato un ago di sicurezza passiva unico e di grande valore per la prevenzione delle ferite da taglio degli operatori sanitari. La forza di questa innovazione si basa sulla distintività della tecnologia e sulla possibilità di utilizzo per molteplici applicazioni e sistemi di iniezione. Inoltre, l’anno scorso abbiamo dato vita a MTD Engineering, un nuovo hub di innovazione con quattro aree di focalizzazione: sviluppo di nuovi concept per drug delivery, produzione di componenti per drug delivery systems di terzi, nuove soluzioni per nuove procedure cliniche, servizi tecnici e di consulenza ingegneristica in ambito sharps rivolti al mercato.

Cosa fa esattamente MTD Engineering?

(M.F.)

È una unit nata in piena pandemia che, a mio avviso, ha davanti un grande potenziale. Non comprende soltanto ricercatori ma anche esperti di produzione e specialisti clinici. MTD Engineering è una piattaforma che raccoglie sia progetti “captive” (ovvero l’innovazione propria di MTD) che progetti per terzi nel settore medicale, veterinario e della diagnostica. Appena lanciata, già genera un buon fatturato e ha sviluppato una folta rete di partnership con vari operatori del mondo medicale. Ci sono tutti gli ingredienti per scrivere un’altra storia di successo basata sul nostro know how tecnologico.

Sono previste acquisizioni?

(M.F.)

Già nel 2021 abbiamo integrato un’azienda che produce stampi per la produzione di componenti in plastica delle siringhe, investendo dunque sul quarto stabilimento in Europa. Per il futuro certamente non escludiamo ulteriori sviluppi per via inorganica. E questo sia per espandere ulteriormente la nostra capacità tecnologica che per rafforzarci sui mercati di presenza.

Considerata la tipologia di prodotti di MTD, quali sono i principi cardine a cui vi ispirate?

(M.F.)

La nostra è una duplice missione: semplicità d’uso e sicurezza assoluta. Qualche esempio: per quanto riguarda il paziente, MTD progetta prodotti semplici e facili da usare, con l’obiettivo di ridurre le barriere spesso associate a trattamenti medici complessi. L’esempio più significativo in questo ambito è il G 34×3,5mm: l’ago penna più sottile e corto al mondo, capace di ridurre le difficoltà del paziente diabetico nella gestione della terapia insulinica, in particolare nell’esperienza dell’iniezione. Questo ago, grazie alle sue caratteristiche uniche, rende l’iniezione più confortevole, facilitando l’aderenza della terapia. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, invece, vogliamo e dobbiamo limitare al massimo la loro esposizione ad agenti patogeni trasmissibili per via ematica con prodotti pungenti di estrema sicurezza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ci siano oltre 35 milioni di operatori sanitari a livello globale esposti a un rischio maggiore di infezione da agenti patogeni semplicemente a causa dell’esposizione a sangue e altri fluidi corporei. Il rischio aumenta notevolmente per le decine di migliaia di operatori sanitari che subiscono una lesione da taglio o una puntura accidentale. Soltanto in Europa, si parla di 1,2 milioni di incidenti l’anno a cui spesso conseguono gravi infezioni come Hiv, epatite etc. A fronte di tutto questo, MTD interviene con le soluzioni di sicurezza nei pungenti posizionandosi come principale produttore mondiale di lancette e di aghi penna di sicurezza.

Da pochi mesi è entrato in vigore il Regolamento Ue sui dispositivi medici (MDR). Quale l’impatto sulla vostra attività?

(A.B.)

Eravamo già quasi pronti alla prima data dell’entrata in vigore del Regolamento MDR, poi posticipato di un anno. Circa l’80% dei nostri prodotti è già migrato. È stato un processo complesso ma, considerata la nostra missione, sposiamo integralmente i principi ispiratori della nuova normativa che aumenta non di poco la sicurezza complessiva del settore.

Cosa serve all’Italia per essere più competitiva a livello globale nel settore dei medical devices?

(M.F.)

Il mondo dei medical devices subisce prevalentemente una pressione competitiva dai paesi low cost. La pandemia, tuttavia, ha portato ad un cambiamento di visione sul ruolo dell’industria: il Covid ci ha insegnato che la filiera logistico-produttiva per i prodotti essenziali per la salute è molto importante e va protetta, per non rischiare shortage di fornitura o più in generale eventuali interruzioni nella disponibilità di prodotti. L’Italia è un Paese che ha moltissime competenze in ambito medical devices, ma sconta ancora un’elevata frammentazione del settore. Bisognerebbe, invece, garantire una catena del valore organizzata ed efficiente, basata su maggiore integrazione e cooperazione tra le aziende del settore e, in parallelo, assicurare un maggior coinvolgimento del pubblico nel sostenere, almeno in parte, l’innovazione.

Non solo siringhe

Le siringhe dal bollino rosso di Pic Solution sono il prodotto più riconoscibile del Gruppo MTD. Non a caso in questo settore, la venipuntura, MTD copre oltre il 70% del mercato italiano (secondo i dati Iqvia, aggiornati a giugno 2021). Ma sono tanti i prodotti che assicurano all’azienda una posizione leader a livello nazionale e internazionale. Spiega Micol Fornaroli: “In Italia siamo il player numero uno nell’ambito della medicazione (cerotti, garze, etc.) con il 25% di quota di mercato. Siamo al primo posto per il comparto dei termometri e al secondo nell’aerosol terapia”. In questi anni il Gruppo MTD non ha perso quote di mercato, anzi ne ha conquistate di nuove. “Siamo il principale produttore al mondo di lancette per la gestione del diabete – continua la CEO – e tra i primi produttori mondiali di aghi penna, per insulina e per tutti i farmaci somministrati con pen injectors (dalle terapie ormonali alla sclerosi multipla ad esempio). Negli Usa abbiamo raddoppiato la quota di mercato sugli aghi penna nel corso degli ultimi tre anni e siamo riusciti ad entrare in molte aree geografiche. In futuro Cina e Middle East sono tra le nostre priorità di crescita, considerando l’epidemiologia di questi Paesi e le necessità espresse dai sistemi sanitari”.

