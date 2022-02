Parte in Italia la missione dell’Euvet per l’emergenza peste suina africana

Il team di esperti della Commissione Europea fornirà assistenza scientifica, tecnica, gestionale e pratica che servirà per perfezionare le misure di controllo ed eradicazione più adatte per fronteggiare la peste suina africana

È in partenza in Italia la missione dell’Euvet (EU Veterinary Emergency Team) sulla peste suina africana. Il team di esperti della Commissione Europea fornirà assistenza scientifica, tecnica, gestionale e pratica che servirà per perfezionare le misure di controllo ed eradicazione più adatte per fronteggiare la peste suina africana. In particolare per quanto riguarda la preparazione tecnico-scientifica, il coordinamento delle azioni, e la sorveglianza.

Che cosa è Euvet

L’Euvet è una squadra di emergenza veterinaria istituita nel 2007 in base alla decisione 2007/142/CE della CommissioneEuropea. Il team comprende esperti nei settori delle scienze veterinarie, della virologia, della fauna selvatica, dei test di laboratorio, della gestione del rischio e di altre aree rilevanti. Gli esperti stanno in stand-by, pronti a rispondere in situazioni di salute animale.

Cosa prevede l’azione contro la pesta suina africana

In Italia per fronteggiare la peste suina africana, sono previste visite sul campo in Piemonte e Liguria, e incontri con il ministero della Salute, con le autorità sanitarie regionali e locali di Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Ma anche con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) che ha riscontrato i casi di positività finora accertati e che continua la sua opera di indagine diagnostica e analitica e di supporto tecnico scientifico, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Izsler). Infine con Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (Cerep) e il Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (Covepi).