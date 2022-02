di Redazione online

Ecosistema digitale: un’evoluzione necessaria per la Sanità

Webinar, 22 febbraio 2022 dalle 17.00 alle 18.00

Introduzione

La digitalizzazione della Sanità sta emergendo sempre più come una leva fondamentale per rendere l’accesso alle cure più equo, tempestivo e capillare, nonché per accrescere efficacia ed efficienza nel settore, garantendone al contempo la sostenibilità a lungo termine.

Il webinar “Ecosistema digitale: un’evoluzione necessaria per la Sanità”, organizzato da McKinsey & Company, vuole offrire una prospettiva sulle principali tendenze che incidono sul processo di digitalizzazione della Sanità e sulle dinamiche attraverso cui i principali player del settore si stanno affermando, andando a costituire i primi esempi di ecosistema digitale. Per questi ultimi, nello specifico, l’evento approfondirà il ruolo potenziale dei diversi tipi di operatore (tra cui istituti sanitari pubblici e privati, assicurazioni, banche, aziende tech), focalizzandosi in particolare sulla funzione ad oggi ancora poco presidiata di “coordinamento centralizzato”, chiave per lo sviluppo di un ecosistema digitale maturo.

Durante l’evento verranno condivisi i risultati di una recente indagine condotta da McKinsey su oltre 1.000 cittadini e medici italiani sulla sanità digitale e sul potenziale della stessa nei prossimi anni. All’evento sarà possibile ascoltare le testimonianze di esperti McKinsey, italiani e internazionali, che stanno studiando queste tematiche su scala globale, e confrontarsi su quali fattori, presenti e futuri, contribuiranno all’evoluzione digitale della Sanità che, dopo l’avvento della pandemia, pare ogni giorno ancor più inevitabile.

A chi è rivolto

Il webinar è rivolto alle realtà che già operano in ambito sanitario e a tutti i player interessati a cogliere le nuove opportunità offerte dalla sanità digitale.