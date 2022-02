L’Italia non è pronta per la connected care

Uno dei principali ostacoli riguarda l’interoperabilità tra reti regionali, dispositivi etc. La babele informatica non è stata ancora risolta e gli esperti spiegano perché. L’esempio della Provincia autonoma di Trento. Dal numero 195 del magazine

di Giulia Annovi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) punta all’innovazione della salute, destinando cospicue somme di denaro all’introduzione di servizi e strumenti tecnologici. Allo sviluppo di servizi per l’erogazione della telemedicina è destinato un miliardo di euro. Mentre 20 milioni di euro serviranno per la creazione di una piattaforma nazionale di governance e diffusione di servizi di telemedicina. Gli obiettivi sono ambiziosi e c’è un piano. Ma siamo in grado di realizzarlo? Quali ostacoli riserva questo tipo di trasformazione? La riforma è molto più di una digitalizzazione del sistema. Essa introdurrà la definizione di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consentirà al Paese di conseguire standard qualitativi adeguati di erogazione delle prestazioni.

Perché puntare sulla telemedicina

La telemedicina è finalizzata alla riforma dell’assistenza territoriale. Il cosiddetto decreto 71, di prossima approvazione, riformerà la sanità territoriale. Saranno elaborati nuovi flussi di cura e assistenza, introducendo realtà inedite. Ad esempio, le case della comunità a cui i cittadini potranno rivolgersi per ottenere un’assistenza continuativa, assicurata da medici e infermieri di comunità e da servizi legati al territorio. “La pandemia ci ha dimostrato come il territorio abbia bisogno di un’organizzazione diversa e un ruolo centrale. L’assistenza territoriale deve essere capace di dialogare in maniera sinergica con l’ospedale e non di dipendere da esso”, ha commentato Emilio Chiarolla, membro del consiglio direttivo dell’Associazione ingegneri clinici (Aiic) e consulente del ministero della Salute.

Il nuovo assetto delle cure sul territorio dovrà avvalersi di nuovi strumenti e tecnologie, tra cui proprio la telemedicina. Quest’ultima permetterà di assicurare il dialogo tra il paziente, le strutture intermedie di cura, gli ospedali e altri servizi di assistenza domiciliare. La telemedicina farà da apripista ai nuovi servizi di sanità digitale, che vanno verso la medicina di iniziativa. La sfida sarà quella di sviluppare una componente tecnologica capace di abilitare nuove funzioni nella cornice dei sistemi informativi preesistenti e di armonizzarsi con il processo clinico sotteso. In gergo tecnico, si chiama abilitazione all’interoperabilità che ha ricadute tanto tecnologiche che organizzative.

Interoperabilità: gli ostacoli tecnologici

L’interoperabilità dei dispositivi coinvolti nei servizi di telemedicina può manifestarsi a vari livelli. Sono i punti su cui l’Italia dovrà lavorare nei prossimi mesi per farsi trovare pronta alla riforma del sistema sanitario. Il punto di partenza sarà una profonda digitalizzazione, con un rinnovamento del parco tecnologico ospedaliero e territoriale. Nel momento in cui si desidera effettuare telemonitoraggio e telecontrollo, cioè una raccolta di dati fisiologici da pazienti cronici o che devono aderire a particolari terapie, bisognerà verificare e probabilmente sostituire tutti i software oggi in uso con strumenti capaci di scambiarsi dati certificati. Nel maggio 2021 l’Europa ha introdotto un regolamento per i dispositivi medici.

“I dispositivi certificati CE, inclusi software e app, sono il prerequisito per operare nella capacità di scambiare dati comprensibili, con ricadute a livello clinico. Sono indispensabili per attivare modalità di uso primario e secondario dei dati clinici, quale ricaduta a medio-lungo termine. È un compito di grande complessità che richiederà tempo, denaro e molti professionisti del settore di cui c’è grande carenza”, commenta Giorgio Moretti, fondatore e presidente di Dedalus, oggi primo operatore nei sistemi informativi clinico- sanitari in Europa.

Il dialogo che non c’è ancora

Ma non basterà aggiungere una tecnologia innovativa. Gli strumenti dovranno essere in grado di mettere in comunicazione il paziente con vari livelli di assistenza. Lo stesso vale per i medici con altri specialisti e servizi. “Dal punto di vista tecnologico, alcuni dispositivi medici oggi in uso sono assoggettati a standard proprietari, per cui vi è la difficoltà di farli di dialogare con piattaforme di terze parti”, racconta Chiarolla, mentre descrive la situazione attuale. “Nella pratica quotidiana ciò si traduce nella necessità di consultare le diverse piattaforme proprietarie con cui ciascun vendor rende visibili i segnali rilevati dal proprio dispositivo. E ciò ostacola tanto la lettura dei tracciati e quanto quella degli allarmi”.

In termini di architettura della rete, ciò si traduce nella necessità di progettare infrastrutture aperte e inteoperabili. “È necessaria una progettualità e una piattaforma di telemedicina nazionale, che possa offrire la possibilità di integrare su tutto il territorio i dispositivi prodotti dalle aziende, che spesso vogliono detenere il monopolio sulle soluzioni più innovative”, ha suggerito Andrea Nicolini, project manager di TrentinoSalute4.0, il Centro di competenza per lo sviluppo della sanità digitale. “Affidarsi a un sistema nazionale si traduce in un maggiore potere contrattuale e quindi in un’integrazione più snella”. Quindi, in futuro, potremmo usare sistemi regionali integrati con componenti di piattaforme nazionali che validano l’uso di alcuni dispositivi interoperabili. Tali sistemi potranno anche condividere codifiche uniche per sintomi e parametri da monitorare.

Il problema delle certificazioni

Altri problemi tecnici derivano dalle attuali soluzioni di telemedicina, proposte dal mercato e certificate come dispositivo medico. È il caso, ad esempio, del telemonitoraggio. “Questo tipo di soluzione è attualmente vincolata a una gamma ancora troppo ristretta di dispositivi. Per ogni variazione sostanziale necessita dell’aggiornamento della certificazione. Ad esempio, anche solo per la semplice aggiunta di nuovi dispositivi. Forse sarebbe opportuno che il mondo dell’ICT e quello dei software come dispositivi medici corressero su un binario parallelo. La sintesi si concretizzerebbe nell’ideazione di piattaforme ibride di telemedicina, in grado di ospitare moduli o microservizi certificati come dispositivi medici. Ciò permetterebbe un aggiornamento con maggiore flessibilità di nuove soluzioni, ad esempio nella forma di microservizi svincolati”, conclude Chiarolla. “E questo, peraltro, concorrerebbe a sbloccare le nuove soluzioni dai lunghi tempi di attesa legati al processo di certificazione”.

La visione degli industriali

Secondo Claudio Petronio, presidente dell’associazione Home & Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici, “le difficoltà sono connesse alle resistenze del sistema al cambiamento e alla difficoltà di stabilire priorità e obiettivi nazionali e soprattutto come questi poi vengono messi a terra per diventare operativi. Le aziende sono già in grado di offrire soluzioni innovative sia a livello tecnologico sia modelli organizzativi che assicurino una migliore e più adeguata gestione del paziente, soprattutto a livello domiciliare. Serve però la volontà delle istituzioni di riconoscere questo valore per tutto il sistema (clinico, amministrativo ma soprattutto per i pazienti e i loro caregiver) e di riconoscere anche gli attori industriali come interlocutori fondamentali e competenti per generare impatti positivi sull’assistenza ai pazienti e sulla sostenibilità dell’intero sistema”.

Altre considerazioni più generali riguardano l’assenza di una legislazione completa, per una piena applicazione dell’interoperabilità e sicurezza dei dati. Inoltre, mancano le infrastrutture per assicurare il servizio in modo uniforme lungo tutta la Penisola. Tuttavia, tali limitazioni verranno superate tramite altre misure previste dal Pnrr: il potenziamento della rete informatica e di telecomunicazione o l’istituzione di organismi statali dedicati alla gestione di problemi connessi con la raccolta di dati personali sanitari.

Gli aspetti organizzativi

Come già accennato, la telemedicina non può prescindere da un nuovo modello organizzativo che coinvolge persone, modelli e flussi di lavoro. Le aziende che forniscono dispositivi e servizi di telemedicina hanno il difficile compito di abilitare nuove funzionalità su sistemi informativi già frammentati a livello di governance di architettura dei dati. Pensiamo soltanto al fascicolo elettronico: doveva essere il primo tentativo di sanità digitale, un modello di riferimento per la centralizzazione dei dati a livello nazionale e anche uno strumento fondamentale per una governance più razionale rispetto al piano strategico della salute. E invece il fascicolo elettronico attuale è frammentato a livello regionale ed è spesso un collettore di dati parziali.

Verso standard comuni?

“Per poter rilanciare la sanità digitale nel nostro Paese, occorre in primo luogo passare attraverso un percorso di omogeneizzazione degli standard a livello nazionale. È indispensabile per agevolare lo scambio e la condivisione di dati clinici tra diverse strutture e facilitarne la raccolta omogenea e l’interoperabilità tra piattaforme diverse”, ha affermato Petronio. Gli standard forniscono un quadro per lo scambio, l’integrazione, la condivisione e il recupero di informazioni sanitarie elettroniche. Uno standard di nuova generazione, che tenta di superare le limitazioni degli standard precedenti e di migliorarne la flessibilità, è Health level seven (HL7) fast healthcare interoperability resources (Fhir).

È il sistema verso cui si stanno orientando la maggioranza degli stati europei, secondo Moretti. “Senza standard nazionali, che debbono rifarsi a quelli internazionali, qualunque progettualità è vana” afferma. “L’architettura si rafforza se opera in un contesto di standardizzazione. In sintesi tutti gli Stati stanno introducendo il divieto, e non il suggerimento, di comprare prodotti che non siano compliant con tali standard”.

La spinta di Agenas

E infatti anche Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si sta impegnando a stabilire e rendere obbligatori standard omogenei per tutte le piattaforme pubbliche di sanità digitale. E tante aspettative sono riposte nella nascente Agenzia di sanità digitale, che deve indirizzare il Paese verso questa trasformazione. Una sorta di omogeneizzazione avviene anche tra tutti gli operatori del sistema. Nel processo di integrazione dei servizi devono entrare tutti gli attori coinvolti nel percorso di cura. “I dati del paziente non possono essere raccolti solo nell’ottica dell’utilizzo di un solo dispositivo, ma devono essere collezionati lungo tutto il percorso di cura”, ha continuato Petronio. “Un efficiente percorso di cura ospedale-territorio-domicilio non deve avere barriere tra i diversi setting assistenziali.

Per questo, uno dei prerequisiti alla realizzazione di una Connected care diffusa e non limitata alla singola azienda sanitaria, è la piena interoperabilità dei dati sanitari per superare i silos tra ospedale e territorio, tra pubblico e privato”. Aggiunge Moretti: “Il punto centrale è che i dati atomici clinici rendono di secondaria importanza chi i dati li ha prodotti e dove li conserva”, spiegando che i dati atomici sono dati semplici, che non possono essere decomposti, sono comprensibili da chiunque indipendentemente da come sono stati prodotti, perché etichettati semanticamente. La telesanità, dunque, si trasformerà in telemedicina se saremo in grado di effettuare la raccolta, lo scambio e l’utilizzo in tutti i contesti di dati clinici, in modo tale da consentire la costruzione del profilo clinico di ogni singolo paziente.

La formazione necessaria

Perché questo flusso possa attivarsi c’è bisogno anche di personale formato. Deve saper riconoscere le situazioni in cui è assolutamente necessario utilizzare uno strumento certificato come dispositivo medico per una determinata prestazione. O deve essere capace di individuare i limiti e le opportunità offerte da uno strumento o conoscere i problemi legati alla conservazione del dato e alla cybersecurity. “È un processo culturale, che va guidato. C’è bisogno di tanta formazione per tutti gli operatori del settore”, ha detto Chiarolla.

“Spesso le aziende non trovano interlocutori nel sistema sanitario con adeguate competenze per gestire la complessità delle tecnologie e la mole di informazioni cliniche che vengono raccolte durante il percorso assistenziale del paziente”, ha confermato Petronio. E ciò non riguarda solo la formazione digitale del personale o delle figure che attivano modelli organizzativi. “Anche il paziente deve sviluppare competenze digitali di base. Altrimenti si rischia di non poter completare il processo di digitalizzazione della medicina sul territorio”, ha concluso Petronio.

I modelli da seguire

In Italia non mancano esempi in cui è stato fatto il tentativo di introdurre sistemi di telemedicina per seguire diverse tipologie di pazienti. Saranno le esperienze comuni tra i vari modelli adottati e i migliori risultati a suggerire una traiettoria nazionale. Il tentativo di Trento, con il sistema TreC+, è un caso di riferimento perché basa tutta l’esperienza intorno alla cartella clinica del cittadino, con la logica del suo empowerment. È l’esempio di una sanità che vede il cittadino come una parte attiva, anche nella produzione di dati.

TreC+ nasce dalla collaborazione tra diversi attori: la Fondazione Bruno Kessler, che si occupa anche di sanità digitale grazie al suo centro di ricerca “Digital Health and Wellbeing”, la Provincia Autonoma di Trento e la locale Azienda sanitaria. La piattaforma TreC+ è un fascicolo sanitario completo che comprende anche servizi di televisita e teleconsulto. Dal 2021, è stato offerto anche un servizio di telecontrollo per circa mille utenti. Inoltre, circa 3500 pazienti sono seguiti dalle cardiologie tramite un sistema di telemonitoraggio con dispositivi impiantabili.

Il laboratorio trentino

Lo strumento è una sicurezza in più per i cittadini che si sentono seguiti dal medico, seppure a distanza. Ma è anche una sicurezza in più per il medico, che può seguire l’aderenza a una terapia o il monitoraggio di sintomi e segnali. “Tra cittadini e medici il livello di soddisfazione è molto alto. La difficoltà da superare ora è la scalabilità di questo progetto pilota all’intera azienda sanitaria di Trento”, sottolinea Nicolini. “Dobbiamo rendere il telecontrollo uno strumento abituale per tutto il sistema sanitario, nel momento in cui prende in carico un paziente per il quale è opportuno raccogliere nel tempo dei dati”. Difficile tradurre l’esperienza di Trento – o qualsiasi altro modello di piccole dimensioni a cui siamo abituati – in una soluzione tecnologica che sia applicabile a tutto il territorio nazionale. Però Trento è un ottimo laboratorio di organizzazione di un sistema territoriale che integra armoniosamente la telemedicina.

Risparmio di tempo e denaro

La soluzione proposta da Trento non si limita alla gestione dei pazienti da remoto o alla raccolta di dati sanitari. TreC+ è anche una piattaforma amministrativa e una base per la ricerca in ambito economico. “Le ricerche della Facoltà di Economia di Trento hanno dimostrato che, già a partire dal 2014-2015, il sistema trentino ha maturato risparmi dell’ordine di qualche milione di euro l’anno grazie agli accessi digitalizzati”, spiega Nicolini.

E Petronio sottolinea l’importanza della misurazione dei risultati. “Ci permetterebbe di passare da una logica di procurement, basata sulla quantità di presentazioni o servizi acquistati, a una logica in cui il sistema sanitario acquista esiti di salute, ossia quanto e come le prestazioni erogate hanno contribuito a risolvere o curare la patologia e a migliorare la qualità di vita del paziente”. È il concetto di Value Based Healthcare già in atto in alcune esperienze internazionali. La digitalizzazione delle prestazioni sanitarie per le varie patologie e la misurazione dei risultati che si ottengono è utile per una stima dei costi, sulla base del valore clinico che generano.

Il ruolo dell’Ai

E gli sviluppi futuri? Una possibile risposta arriva sempre da Trento che volge la sua attenzione verso ulteriori miglioramenti del servizio offerto. Per fornire massima usabilità e servizi completi al cittadino, l’offerta verrà implementata con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. “L’esperienza stessa dei medici, il modo in cui la sanità ci cura e ci mantiene in salute nel tempo è legato a pratiche che sono basate sulla conoscenza dei fenomeni: lo stesso principio che è alla base dell’AI”, sottolinea ancora Nicolini.

L’obiettivo è rendere più efficace ed efficiente il servizio sanitario con le stesse risorse professionali, coadiuvando i medici con l’AI perché possano svolgere più lavoro in meno tempo. Al contempo occorre aiutare il cittadino ad ammalarsi meno: ad esempio, invitandolo a mantenere uno stile di vita corretto con l’aiuto delle tecnologie e a rivolgersi ad altre figure, come nutrizionisti e personal trainer.

Pensando ai cittadini

Il tema della Connected care è un obiettivo estremamente complesso ed è un’occasione di profondo rinnovamento della sanità. È una situazione in cui lo Stato si pone come promotore dell’innovazione alla ricerca di interlocutori all’altezza delle richieste. È un’opportunità per l’innovazione dell’industria e soprattutto quella nazionale. Si tratta di sapere esprimere e saper cogliere le esigenze di ogni parte, coinvolgendo tutti gli attori. E i pazienti, come dimostra l’esperienza di Trento, devono essere posti al centro di tutta la rete interconnessa.