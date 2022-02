Nuovi Lea, Cittadinanzattiva: “Approvare con urgenza il Decreto tariffe”

Il provvedimento, atteso da anni, aggiorna il nomenclatore per le visite specialistiche e quello per le protesi, ma è fermo da diverse settimane sul tavolo delle Regioni

Dalla società civile arriva un appello per approvare con urgenza il cosiddetto “Decreto tariffe”, che nella cornice dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) aggiorna il nomenclatore per le visite specialistiche ambulatoriali e l’assistenza protesica. Il provvedimento avrebbe dovuto vedere la luce entro il 28 febbraio 2018. Dopo anni, qualcosa si è sbloccato nelle scorse settimane e il testo è stato trasmesso alle Regioni. Poi un nuovo stallo che ha spinto Cittadinanzattiva a lanciare un appello.

L’appello di Cittadinanzattiva

“Non siamo più disposti ad attendere. Ora che la pandemia allenta la sua morsa – dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva – dobbiamo con urgenza passare a un piano di emergenza per la sanità ordinaria. Cominciando con l’approvazione in tempi rapidi dei nuovi Livelli essenziali di assistenza e, per far questo, occorre che la Conferenza Stato-Regioni sblocchi il Decreto Tariffe, fermo sul tavolo da qualche settimana. Non farlo significa assumersi una responsabilità politica e morale enorme, poiché significa disconoscere l’insegnamento della pandemia rispetto alla centralità di un Servizio sanitario capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e continuare a tenere sospesa la sanità pubblica finora focalizzata sulla lotta al Covid”.

Fare presto

Per Cittadinanzattiva altro tempo non può essere sprecato. “Da anni i cittadini italiani, le persone malate, i malati rari aspettano l’aggiornamento dei Lea, aspettano di ottenere cioè quelle prestazioni riconosciute essenziali per garantire la salute stessa degli individui e la salute collettiva. Già nel 2017 – ricorda Mandorino –i nuovi Livelli essenziali di assistenza sono stati definiti; nel frattempo, grazie ai progressi continui della scienza, altri ne sono stati individuati, e si potrebbero aggiungere, a beneficio di tanti cittadini malati ma anche a vantaggio della prevenzione e della promozione della salute di ogni cittadino. E dunque ora che il Decreto tariffe è arrivato all’intesa presso la Conferenza Stato-Regioni ci aspettiamo che tutto si definisca in tempi rapidissimi, visto che dalla sua approvazione dipendono a catena i provvedimenti che renderebbero i Lea finalmente disponibili. Sarebbe inspiegabile rallentare un provvedimento che deve essere assunto con rapidità, urgenza e necessità”. Cittadinanzattiva si mobiliterà nei prossimi giorni con le associazioni dei malati cronici e rari che aderiscono al Cnamc (Coordinamento nazionale Associazioni malati cronici e rari), per impedire che si perda ancora tempo”.