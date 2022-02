Salute animale: entro il 2028 il mercato raggiungerà una valutazione di 63 miliardi di dollari

Un settore che ha vissuto una rapida espansione negli ultimi anni, accelerata dalla pandemia, e che si appresta ad aumentare il suo valore, grazie all'interesse crescente verso la ricerca e nello sviluppo dei trattamenti veterinari, la sanità animale e le nuove tecnologie e app al servizio dei veterinari

Gli animali sempre più al centro di studi e sperimentazioni, così si stima che mercato della salute animale possa raggiungere una valutazione di 63,2 miliardi di dollari entro il 2028, secondo uno studio di settore del Transparency Market Research. I player del settore stanno aumentando il flusso di cassa per lo sviluppo di nuovi vaccini per proteggere gli animali da varie malattie come il colera, l’epatite e altre malattie batteriche e virali. Inoltre, crescono le app di eHealth e telemedicina, soprattutto in seguito alla pandemia Covid-19, che contribuiscono ad aumentare le prospettive di vendita nel mercato della salute animale.

Lo studio TMR

Lo studio di Transparency Market Research sottolinea che il mercato animal health raggiungerà un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 7,2% durante il periodo di previsione, tra il 2021 e il 2028. Tra i fattori che contribuiscono alla crescita, c’è il maggiore potere di acquisto da parte dei Paesi in via di Sviluppo, come India e Cina, che favorisce un maggior numero di adozioni di animali domestici e ampie opportunità nel settore della salute animale.

Inoltre, sottolinea TMR, la pandemia ha accelerato la trasformazione della sanità in campo animale: i veterinari si avvalgono sempre di più dei progressi tecnologici come le app di telemedicina ed eHealth e le aziende si stanno impegnando a mantenere scorte sufficienti di medicinali salvavita, vaccini e additivi per mangimi per evitare interruzioni delle terapie.

Aumentano attività di R&D

Per quanto riguarda la filiera alimentare, il consumo di prodotti lattiero-caseari e carne è aumentato negli ultimi anni in tutto il mondo, facendo aumentare le possibilità di trasmissione di varie malattie dagli animali all’uomo. Il controllo delle zoonosi impone una maggiore attenzione alla salute degli animali, che, a loro volta, stanno creando prospettive commerciali nel mercato globale. Aumentano, perciò, le attività di ricerca e sviluppo al fine di scoprire soluzioni terapeutiche efficaci per i disturbi più comuni negli animali, tra i quali l’epatite, il colera e le altre malattie batteriche e virali.

Nord America e Europa mercati leader

Sulla diffusione geografica, lo studio prevede che il Nord America e l’Europa continueranno a mantenere la loro posizione di rilievo all’interno del mercato globale, nei prossimi sette anni, per la presenza di attori leader, per l’aumento della popolazione animale e quindi delle malattie. In Asia Pacifica, il settore animal health si espanderà a un ritmo sostenuto, come conseguenza dell’aumento di bestiame e allevamenti nella regione e della crescente attenzione delle autorità governative al miglioramento dell’infrastruttura sanitaria.

Servizi diagnostici equini

In particolare, il Transparency Market Research evidenzia che il mercato dei servizi diagnostici equini è stato valutato a 168 milioni di dollari nel 2019 e si prevede un’espansione del CAGR del 5% dal 2020 al 2030. I servizi diagnostici equini sono definiti come servizi di test di laboratorio per pazienti equini in ospedale, cliniche, laboratori individuali e nelle fattorie attraverso il servizio sul campo equino e sono spesso raccomandati negli equini sani e malati, come il test genetico e il test delle malattie infettive.

Mercato degli antibiotici topici

Il mercato degli antibiotici topici ha raggiunto una valutazione di 5,8 miliardi di dollari nel 2019 e, fino al 2027, è prevista una crescita sostenuta. Gli antibiotici topici sono prodotti sotto forma di crema o unguento che possono essere applicati direttamente sulla pelle e sono usati per indicazioni come acne volgare, infezioni cutanee fungine, infezioni cutanee virali e opzione di seconda linea per l’impetigine localizzata.