Via libera della Fda all’uso di sutimlimab-jome per trattare l’anemia emolitica da agglutinine fredde

Il farmaco riduce la necessità di trasfusioni di globuli rossi in soggetti adulti affetti Cad. Primo trattamento approvato per tale malattia, inibisce la distruzione dei globuli rossi

La Food and drug administration (Fda) ha approvato il trattamento con sutimlimab-jome per ridurre la necessità di trasfusioni di globuli rossi in soggetti adulti affetti da anemia emolitica da agglutinine fredde (Cad). Sutimlimab è il primo e unico trattamento approvato per le persone con Cad e funziona inibendo la distruzione dei globuli rossi.

La malattia

L’anemia emolitica da agglutinine fredde (Cad) è una rara forma di anemia emolitica autoimmune, causata da anticorpi chiamati agglutinine fredde che si legano alla superficie dei globuli rossi. Questo avvia un processo che induce il sistema immunitario del corpo ad attaccare erroneamente i globuli rossi sani e causare la loro rottura (emolisi). Poiché i globuli rossi hanno il compito vitale di trasportare l’ossigeno in tutto il corpo, i pazienti con Cad possono sperimentare una grave anemia, che può provocare stanchezza, debolezza, mancanza di respiro, sensazione di testa leggera, dolore al petto, battito cardiaco irregolare e altre potenziali complicazioni. Il Cad è un disturbo cronico e raro del sangue che ha un impatto sulla vita di circa 5 mila persone negli Stati Uniti.

Il farmaco

Sutimlimab è un anticorpo monoclonale umanizzato progettato per colpire e inibire selettivamente il componente C1s nella via classica del complemento, un sistema di proteine plasmatiche che fa parte del sistema immunitario innato. Bloccando C1s, sutimlimab inibisce l’attivazione della via classica del complemento nel sistema immunitario e inibisce l’emolisi attivata da C1 nel Cad per prevenire la distruzione anomala dei globuli rossi sani. Sutimlimab non inibisce la via della lectina e quella alternativa del complemento.

Gli studi

L’approvazione di sutimlimab, riporta una nota diffusa da Sanofi, negli Usa è basata sui risultati positivi ottenuti dallo studio registrativo di fase 3 a braccio singolo e in aperto a 26 settimane in pazienti con Cad (n=24) che hanno una storia recente di trasfusione di sangue, noto anche come studio Cardinal.

Nello studio, prosegue la nota, sutimlimab ha soddisfatto il suo endpoint primario di efficacia, che era un endpoint composito definito come la proporzione di pazienti che raggiungevano la normalizzazione del livello di emoglobina (Hgb) ≥12 g/dL o un aumento dal basale del livello di Hgb ≥2 g/dL al punto temporale di valutazione del trattamento (valore medio dalle settimane 23, 25 e 26) senza nessuna trasfusione di sangue e senza assumere farmaci vietati dal protocollo dalla settimana 5 alla 26. Anche gli endpoint secondari dello studio sono stati soddisfatti, compresi i miglioramenti dell’emoglobina e la normalizzazione del livello di bilirubina.

La maggior parte dei pazienti (il 54%; n=13) ha soddisfatto i criteri dell’endpoint primario composito con il 63% (n=15) dei pazienti che ha raggiunto un’emoglobina ≥ 12 g/dl o un aumento di almeno 2 g/dl; il 71% (n=17) dei pazienti è rimasto senza trasfusioni dopo la quinta settimana; e il 92% (n=22) dei pazienti non ha utilizzato altri trattamenti correlati alla CAD.

Per quanto riguarda le misure secondarie per valutare l’andamento della malattia, i pazienti arruolati hanno sperimentato un aumento medio del livello di emoglobina di 2,29 g/dl (SE: 0,308) alla settimana 3 e 3,18 g/dl (SE: 0,476) al punto di valutazione del trattamento a 26 settimane rispetto al livello medio di base di 8,6 g/dl. La riduzione media dei livelli di bilirubina (n=14) è stata di -2,23 mg/dL (95% CI: da -2,49 a -1,98) da un livello basale medio di 3,23 mg/dL (2,7 volte ULN).

Reazioni avverse

Nello studio Cardinal, di legge ancora nella nota, le reazioni avverse più comuni che si sono verificate nel 10% o più dei pazienti sono state infezioni del tratto respiratorio, infezioni virali, diarrea, dispepsia, tosse, artralgia, artrite ed edema periferico. Reazioni avverse gravi sono state riportate nel 13% (3/24) dei pazienti che hanno ricevuto sutimlimab. Queste reazioni avverse gravi erano sepsi streptococcica e infezione della ferita da stafilococco (n=1), artralgia (n=1) e infezione del tratto respiratorio (n=1). Nessuna delle reazioni avverse ha portato all’interruzione del trattamento con sutimlimab nello studio. Le interruzioni del dosaggio a causa di una reazione avversa si sono verificate nel 17% (4/24) dei pazienti trattati con sutimlimab.

Dopo il completamento del periodo di trattamento di 26 settimane dello studio Cardinal (Parte A), i pazienti idonei hanno continuato ad essere trattati con sutimlimab in uno studio di estensione. La dose raccomandata di sutimlimab è basata sul peso corporeo (6.500 mg per persone di 39-75 kg e 7.500 mg per persone >75 kg). Sutimlimab è somministrato per via endovenosa settimanalmente per le prime due settimane e successivamente ogni due settimane.

Disponibilità

Sutimlimab dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti già nelle prossime settimane. Sutimlimab ha ricevuto dalla Fda la designazione di Breakthrough Therapy e Orphan Drug, e la revisione prioritaria, che è riservata ai farmaci che, una volta approvati, rappresenterebbero miglioramenti significativi in termini di sicurezza o efficacia nel trattamento di condizioni gravi. Al di fuori degli Stati Uniti, sutimlimab è stato presentato alle autorità di regolamentazione in Europa e Giappone e le revisioni sono in corso.