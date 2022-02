di Redazione online

Il sistema appalti in sanità

Elementi basilari per la partecipazione ad una gara

Webinar, 28 aprile 2022, ore 10.00 – 12.00

Introduzione

Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla normativa che regola le gare di appalto per l’acquisto di beni e servizi sanitari e trasferire ai partecipanti i principali riferimenti, a livello istituzionale e regolatorio, per potersi orientare in un sistema altamente complesso che impatta significativamente sui tempi e sulle condizioni di accesso al mercato. Gli argomenti trattati saranno supportati dall’analisi di casi concreti.

A chi è rivolto il corso

Il webinar si rivolge a:

imprese farmaceutiche, di dispositivi medici ed erogatrici di servizi sanitari con particolare riferimento alle seguenti funzioni: legale, regolatorio, Market Access, uffici gare, commerciale

aziende sanitarie e ospedaliere: economi, provveditori, farmacisti ospedalieri

Requisiti d’accesso

Corso base rivolto ai manager che da poco hanno iniziato a lavorare sulle gare d’appalto o ai manager che operano in altre funzioni e hanno la necessità di acquisire elementi di contesto importanti per le loro attività in altri ambiti

Che cosa imparerai

Partecipando al webinar acquisirai le conoscenze di base sui seguenti aspetti:

Fonti normative degli appalti e autorità regolatorie preposte: ANAC, AGCM, MIT

degli appalti e preposte: ANAC, AGCM, MIT Tipologie e impostazione delle principali procedure di gara

Come un’azienda sanitaria imposta le procedure di gara: adempimenti e criteri di valutazione

Gli errori da evitare in una gara

in una gara Modalità di aggiudicazione ed esecuzione del contratto.

Programma

Fonti normative degli appalti

Autorità regolatorie: ANAC, AGCM, MIT

Affidamenti diretti e procedure negoziate aggiornati ai decreti semplificazioni

Albo fornitori aziendali e mercato elettronico

Consultazioni preliminari di mercato

Procedure aperte e ristrette

Sistema dinamico d’acquisto ed accordo quadro

Bando telematico n. 1/2021

Adempimenti delle Aziende Sanitarie nell’avvio delle procedure di gara: aggregazione delle forniture, programmazione, definizione bandi, capitolati e disciplinari, criteri di aggiudicazione, determina a contrarre, CIG e pubblicazioni

Espletamento procedura: aggiudicazione ed esecuzione del contratto.

Docenti

Claudio Amoroso, Componente del Direttivo di Fare – Federazione delle Associazioni Nazionali degli Economi e dei Provveditori e Presidente dell’Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise. Dopo una lunga carriera in qualità di direttore del provveditorato dell’ASL Lanciano, Vasto e Chieti, Claudio lavora ora come consulente per enti pubblici e aziende private. Ha maturato una lunga esperienza come docente su temi di management sanitario, gare ospedaliere e acquisti sanitari presso diversi corsi di laurea, master e corsi di specializzazione post universitari. E’ Professore a contratto di Management Sanitario presso l’Università di Chieti – Pescara e consulente amministrativo dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo.

