Anagrafe equina: tracciabilità e salute nella nuova carta d’identità

La gestione passa dal ministero delle Politiche agricole al dicastero della sanità. Una banca dati unica raccoglie le informazioni su tutti gli equidi, sia destinati alla produzione alimentare che impiegati in altre attività come quelle sportive. Un passo in avanti anche per il monitoraggio, in chiave digitale, dell’uso dei farmaci. Dal numero 11 di Animal Health

di Angelica Giambelluca

A caval donato non si guarda in bocca. Oppure sì? A vedere l’aggiornamento dell’anagrafe equina entrato in vigore lo scorso 10 gennaio con il decreto interministeriale “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” emanato dal ministro della Salute di concerto con il ministro delle Politiche agricole (Mipaaf), del cavallo se ne saprà sempre di più. E nell’anagrafe entra anche l’equino da corsa. Da qualche mese, inoltre, la gestione dell’anagrafe è passata dal Mipaaf a quello della Salute. Un fatto che non può passare inosservato, sottolineando come la salute degli equini sia sempre più un tema di salute pubblica a tutti gli effetti.

La nuova anagrafe

Con il decreto 30 settembre 2021, come ricorda il sito dell’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari), è stata affidata al ministero della Salute la competenza di gestire e organizzare l’anagrafe, secondo le responsabilità e gli obblighi elencati dagli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 (Animal Health Law) e seguendo il dettato dei regolamenti europei di esecuzione: il 2021/963, che definisce i documenti di identificazione degli equini; e il 2020/602, che riguarda i certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale.

“Il nuovo Sistema “I&R” (Identificazione e Registrazione) degli equini poggia su una base dati informatizzata (Bdn) contenente i dati relativi alla registrazione e identificazione degli animali detenuti e degli stabilimenti – spiega Andrea Brignolo, past president della Società italiana veterinari per equini (Sive) – la banca dati si avvale anche delle informazioni fornite da taluni enti selezionatori per rilasciare il documento unico di identificazione a vita”. Guido Castellano, vicepresidente Anmvi con delega al settore degli equini, sottolinea: “Un primo grande cambiamento è che la banca dati degli equidi, che prima era sdoppiata fra Salute e Agricoltura, viene ora collocata sotto la competenza del ministero della Salute. È un passaggio di competenza gestionale che enfatizza la valenza sanitaria di questa anagrafe e che fa tutt’uno con i processi di digitalizzazione delle attività veterinarie”.

Un secondo aspetto importante riguarda il fatto che l’anagrafe sarà informatizzata in un database dove saranno identificati gli equidi, i loro detentori, gli operatori professionali, i trasportatori e i luoghi in cui si trovano gli animali, siano essi da riproduzione, equitazione, gara, da compagnia o da produzione alimentare. Tutti gli equidi, asini compresi. Ci sarà una tracciabilità digitale completa dalla nascita del cavallo fino al suo destino finale. Con la nuova legge di sanità animale, l’Europa chiede a tutti gli Stati Membri la completa tracciabilità degli animali per tenere sotto sorveglianza le malattie e per garantire la sicurezza alimentare.

“Come medico veterinario – ha proseguito Guido Castellano – vorrei mettere l’accento sul ruolo che avranno le cure farmacologiche. Dovranno essere annotati i trattamenti veterinari nel documento del cavallo, riportando i contatti del veterinario responsabile delle somministrazioni. Tutto questo ha dei risvolti sulle garanzie al consumatore finale se si tratta di equidi da produzione alimentare, ma ha anche dei riflessi sul benessere dell’animale stesso. La trasparenza e la responsabilità del trattamento veterinario non potrà che aumentare le garanzie di utilizzo corretto e razionale dei farmaci e in particolare di quelle sostanze essenziali che non possono essere negate all’equino, perché comportano un beneficio clinico irrinunciabile”.

La digitalizzazione delle attività veterinarie comprende anche la ricetta veterinaria elettronica. “Gli ippiatri italiani – continua Castellano – sono i primi in Europa a prescrivere elettronicamente i medicinali per gli equidi, permettendo così di monitorare l’impiego di antimicrobici, di farne un uso prudente per prevenire l’insorgenza dell’antibiotico-resistenza e al tempo stesso per impedire sofferenze al cavallo bisognoso di trattamento e di guarigione”.

Come funziona

Va detto che il mondo degli equidi si può dividere in due categorie: in una rientrano gli animali destinati all’alimentazione (Dpa) e nella seconda tutti gli altri (non Dpa). Per gli amanti di questi animali sono classificazioni da brividi, ma vanno interpretate sempre in ottica di salute pubblica.

Alla nascita di un cavallo, il proprietario decide la destinazione: se sceglie non Dpa, questa decisione è irreversibile. Questo perché un cavallo non destinato alla macellazione (ma impiegato nelle competizioni o nei maneggi) può assumere medicinali in modo non controllato come avviene per gli equini destinati al macello, che invece sono assolutamente monitorati sotto questo aspetto per evidenti ragioni di sicurezza alimentare.

Per qualsiasi tipologia di equino, registrato o non registrato, il nuovo documento di identificazione a vita rappresenta l’esatta riproduzione delle informazioni presenti in Bdn. La Dgsaf (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) del ministero della Salute chiarisce che “l’operatore provvede affinché le modifiche delle informazioni riportate nel documento unico di identificazione a vita siano inserite in Bdn e in tale documento, con le modalità ed i tempi di cui al decreto”.

“Già dal 10 gennaio – specifica Andrea Brignolo – sarà obbligatorio registrare il numero massimo di equini che possono essere ospitati contemporaneamente nello stabilimento. Per gli stabilimenti già iscritti in Bdn senza indicazione della capacità, è necessario che la Asl competente inserisca tale informazione valutando la congruenza della documentazione agli atti d’ufficio o integrativa con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale”.

Gli organismi di rilascio o le Asl “sono tenuti agli adempimenti previsti ai fini dell’aggiornamento continuo della Bdn e del documento unico di identificazione a vita”. La circolare della Direzione ministeriale rinvia a successive istruzioni specifiche per gli organismi di rilascio e per i fornitori di mezzi di identificazione”. Giusto per riportare le informazioni tecniche più rilevanti: la Bdn non genera codici unici né produce documenti unici di identificazione a vita per gli equini identificati prima del 10 gennaio 2022 in base alla precedente normativa. Per stabilimenti già in Bdn deve essere completata l’informazione del soggetto delegato eventualmente mancante. L’operatore deve comunicare alla Asl ogni eventuale variazione: orientamento produttivo, capacità strutturale, georeferenziazione, indirizzo e altro. Le modalità per farlo sono dettagliate dal decreto. Restano applicabili fino al 27 gennaio 2022 le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell’Unione in base all’Allegato I del regolamento n.2015/262 (regolamento sul passaporto equino).

L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce per conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell’equino per la gestione del sistema I&R. L’operatore, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto – per garantire l’allineamento della Bdn – deve verificare e aggiornare i dati registrati in Bdn per il proprio stabilimento e gli equini detenuti. Le informazioni da verificare e da aggiornare comprendono quelle relative agli eventi quali nascite, passaggi di proprietà, furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, morti, supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione.

Una nuova “carta di identità” per i cavalli

Il nuovo sistema non sarà solo un censimento di capi, ma una importante banca dati informativa sulla popolazione equina presente, o in transito, nel nostro Paese. Sarà fortemente responsabilizzante per chiunque sia in relazione con un equino. Chiunque abbia la responsabilità di possedere o detenere anche solo temporaneamente un equino è chiamato, a vario titolo, a garantire l’esistenza di una banca dati aggiornata. Fortunatamente la “nuova” anagrafe prevede anche delle competenze da attribuire ai liberi professionisti operanti nel settore. Si potrà identificare l’equino e rilasciare il “documento unico di identificazione a vita”, quello che fino ad oggi era noto come “passaporto equino”.

Con questa anagrafe gli equidi avranno una “carta di identità” unica e univoca che li accompagnerà per tutta la vita e in tutti gli spostamenti, che dovrà garantire l’univocità dell’animale e che dovrà definire- una volta per tutte e irreversibilmente- se sono destinati oppure no alla macellazione a scopo alimentare. “La collocazione dell’anagrafe equina al ministero della Salute – sottolinea il vicepresidente Anmvi – tutela anche il patrimonio zootecnico equino proprio per l’importanza che viene data agli aspetti sanitari e di benessere animale a tutti gli equidi identificati e tracciati. Altra rilevante novità è la creazione della nuova categoria di “cavallo atleta” che contribuirà a connotare e a tutelare i cavalli sportivi. Dopo le restrizioni dei lockdown c’è stata una riscoperta delle attività all’aperto, come per esempio cavalcare. Mi auguro che l’equitazione, l’ippica e le manifestazioni popolari tornino in auge. Stare a contatto con i cavalli è una esperienza che ha ancora molto da darci e da insegnarci”. Tra gli enti selezionatori è stata individuata anche La Federazione italiana sport equestri (Fise) che aveva dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n.2021/963 e ad essere attivamente coinvolta nel sistema per l’identificazione e registrazione dei cavalli sportivi.

Il congresso Sive

La Società italiana veterinaria per equini (Sive) è la terza società scientifica al mondo per grandezza e importanza: 400 iscritti nel 2019 che durante la pandemia si sono trasformati in 750, a conferma di quanto il mondo dei cavalli stia appassionando sempre di più i giovani veterinari italiani. Sull’agenda del suo 26esimo congresso internazionale (Bologna, 28-29 gennaio 2022) c’erano vari temi, dalle coliche a problemi ortopedici, passando per disturbi respiratori e problemi riproduttivi. La Covid non ha bloccato o rallentato il settore. Anzi, come racconta Rodolfo Gialletti, chirurgo veterinario dell’Università di Perugia e presidente Sive la pandemia ha impresso un’accelerazione: “Noi non ci siamo mai fermati. I cavalli non hanno preso la Covid (non si infettano e non la trasmettono) e con i lockdown che hanno scatenato la voglia di avere un animale domestico da accudire, anche la richiesta di cavalli è aumentata in modo vertiginoso. In questo periodo stanno crescendo sia i settori della corsa sia quello dei maneggi”. Una crescita così non si vedeva dal 2008, quando la crisi economica si era abbattuta come una scure sul settore dell’ippica, causando la chiusura di diversi ippodromi. Ora invece il vento sta cambiando e l’interesse verso i cavalli sta crescendo non solo da parte dei comuni cittadini ma anche dei giovani veterinari.