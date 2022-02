Olon, investimenti per 27 milioni in una nuova piattaforma di produzione globale ad alto contenimento

Il gruppo fornitore internazionale di principi attivi destinerà il capitale anche alla ricerca di nuove competenze professionali. Nel frattempo annuncia dil completamento di una nuova linea di produzione su larga scala da circa dieci milioni di euro, nella sede di Rodano

Ventisette milioni di euro. A tanto ammonta l’investimento che sta per lanciare Olon, fornitore internazionale di principi attivi (Api), nel 2022/2023, destinato alla sua piattaforma globale di produzione ad alto contenimento. Nello specifico, riporta una nota della società, il capitale investito sarà destinato all’ampliamento della capacità produttiva ad alto contenimento e alla ricerca di nuove competenze professionali. Tale espansione, prosegue la nota, è in linea con la strategia di business di lungo termine del Gruppo che prevede una crescita anche ampliando le piattaforme tecnologiche interne, puntando anche sull’HPAPI e sul biotech.

Nuova linea di produzione

In linea con tale strategia, Olon annuncia inoltre di aver appena completato una nuova linea di produzione su larga scala ad alto contenimento (OEL < 1 mg/m3) da circa 10 milioni di euro, nella sua sede di Rodano, quartier generale dell’azienda. La nuova linea, già operativa, consente a Olon di produrre Api ad alta potenza in lotti di prodotti su larga scala che vanno da 30 a 250 kg, servendo il cliente in tutte le fasi dello scaleup. “Ora siamo una delle poche aziende Cdmo a offrire la gamma di capacità integrate specifiche necessarie per supportare il cliente dalla prima fase clinica fino all’industrializzazione, indipendentemente dalla quantità di prodotto necessaria e dalle dimensioni del lotto richiesto e indipendentemente dalla fase di sviluppo della molecola” ha commentato Paolo Tubertini, Amministratore delegato del Gruppo Olon.

Verso le target therapy

La tendenza del pharma, rileva l’analisi di Olon, orienta lo sviluppo di nuove terapie verso molecole sempre più selettive, e quindi sempre più potenti, con possibilità di estensione a tutte le aree terapeutiche e all’oncologia. Le terapie target, cioè i farmaci selettivi e quindi meglio tollerati dal paziente, hanno un’azione che prende di mira solo il meccanismo alla base dello sviluppo della malattia.

Tali terapie stanno trovando un’applicazione sempre più ampia nel trattamento delle malattie oncologiche più diffuse al mondo (in primis il cancro al seno), ma anche nelle malattie reumatiche e respiratorie e altre grandi categorie terapeutiche con bisogni insoddisfatti. I miglioramenti nella selettività del trattamento si traducono in una richiesta di principi attivi farmaceutici sempre più potenti. Per essere prodotti, questi ingredienti richiedono tecnologie, sistemi e competenze altamente specifici per soddisfare gli standard di procedure di contenimento che possono garantire a chi le utilizza di evitare la contaminazione dei prodotti e l’esposizione degli operatori.

La piattaforma

Partendo da questi presupposti, Olon ha sviluppato una piattaforma di produzione flessibile in grado di supportare il committente in ogni fase della produzione di Api altamente potenti, su piccola e larga scala, lungo l’intera catena di sviluppo.

Investimenti nel 2022

Il programma di investimenti a lungo termine in processi, capacità e tecnologie messa in atto da Olon, consente al gruppo di offrire una piattaforma Cdmo integrata end-to-end affidabile. A livello globale, Olon ha in programma 110 milioni di euro di investimenti in asset strategici per il 2022.