Atrofia muscolare spinale (Sma): Aifa approva rimborsabilità di risdiplam

Si tratta del primo farmaco per il trattamento a domicilio delle forme più diffuse della malattia (tipo 1, 2 e 3) che può essere somministrato giornalmente e per via orale anche a pazienti con situazioni cliniche complicate

Risdiplam dell’azienda farmaceutica Roche, il primo farmaco per il trattamento a domicilio delle tipologie più diffuse di atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 1, 2 e 3, ha ottenuto l’approvazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per l’immissione in commercio e rimborsabilità. Il farmaco, uno sciroppo somministrato giornalmente anche a pazienti con situazioni cliniche complicate, ha dimostrato la sua efficacia su un campione ampio ed eterogeneo sia per età sia per caratteristiche di patologia.

L’atrofia muscolare spinale

La Sma è causata dall’assenza o alterazione del gene Smn1, che comporta una quantità insufficiente di proteina funzionale del motoneurone di sopravvivenza (Smn), fondamentale per la sopravvivenza e il funzionamento dei neuroni coinvolti nella contrazione muscolare. La degenerazione dei motoneuroni induce all’atrofia muscolare, fino alla paralisi.

Le sperimentazioni di risdiplam

“Risdiplam è una piccola molecola che permette di ripristinare la produzione della proteina Smn funzionale – spiega Eugenio Mercuri, direttore di neuropsichiatria infantile Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli I.R.C.C.S. Università Cattolica Roma – riducendo così i sintomi della malattia e rallentandone la progressione. L’efficacia e la sicurezza di questa nuova opzione terapeutica sono comprovate dal vasto programma di studi clinici che ha coinvolto una popolazione di pazienti molto ampia sia per età sia per caratteristiche di patologia. Tra questi le due sperimentazioni registrative Firefish e Sunfish e gli studi Jewelfish nei pazienti che hanno ricevuto una precedente terapia, e Rainbowfish, nei pazienti presintomatici”.

Gestione domiciliare malattie rare

Il farmaco era già disponibile in Italia, dal 2020, grazie al programma di uso compassionevole per i pazienti con Sma di tipo 1 e di tipo 2. Con l’approvazione dell’Aifa si apre una nuova strada per la gestione delle malattie rare e in particolare della Sma che potrà essere trattata direttamente a domicilio. Soprattutto in seguito alla pandemia Covid-19 è aumentata l’esigenza di limitare l’accesso in ospedale alle persone più fragili, favorendo percorsi terapeutici alternativi che possono essere gestiti in autonomia dal paziente e dal caregiver. Inoltre, grazie all’app fornita al paziente, il clinico può controllare e gestire tutti gli aspetti della terapia a distanza, monitorando l’aderenza giornaliera e altri elementi che possono avere un impatto sul profilo del farmaco.

Incidenza della Sma sulla popolazione

Secondo le ultime stime, le varie forme di Sma sono presenti in uno su sette/diecimila nati vivi, con una prevalenza accentuata per le forme di tipo 2 e 3 (40 casi su un milione di bambini e 12 casi su un milione nella popolazione generale). Ad oggi, oltre 4500 pazienti nel mondo hanno potuto avere accesso ad una terapia con risdiplam. In Italia, su circa 1300 pazienti con atrofia muscolare spinale più di 300 sono stati già trattati con risdiplam all’interno degli studi clinici, dei programmi di uso compassionevole, e grazie ad un programma di accesso anticipato. Non ci sono stati negli studi clinici problemi che hanno portato interruzione della terapia.

Servizi innovativi

“La ricerca di soluzioni terapeutiche e servizi innovativi in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti e di chi gli sta vicino è nel dna di Roche, e risdiplam è uno dei frutti di questo impegno costante – conclude Anna Maria Porrini, direttore medico Roche Italia -. A risdiplam sono stati riconosciuti prestigiosi premi, tra i quali in Italia il premio per l’innovazione Prix Galien 2021 per la categoria ‘farmaci orfani’. Siamo davvero orgogliosi di poter rendere disponibile in Italia il primo trattamento a domicilio per le tipologie più diffuse di Sma, fornendo una nuova soluzione terapeutica per le persone che convivono quotidianamente con questa patologia”.