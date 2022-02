Covid-19, l’Africa produce da sé i vaccini per compensare la carenza

I ricercatori di un'azienda in Sudafrica hanno affermato di aver quasi completato il processo di riproduzione del vaccino mRNA contro Covid-19 di Moderna

Solo l’11% della popolazione africana è stato completamente vaccinato contro Covid-19. Un traguardo ben lontano dall’obiettivo del 70% che si sono prefissati i leader africani. Per raggiungerlo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – insieme a un consorzio sudafricano e partner di Covax – lo scorso autunno ha lanciato un hub di trasferimento tecnologico per i vaccini mRNA per potenziare e aumentare la produzione di vaccini in Africa. Il primo risultato non si è fatto attendere e la scorsa settimana i ricercatori di un’azienda in Sudafrica hanno affermato di aver quasi completato il processo di riproduzione del vaccino mRNA contro Covid-19 di Moderna, come riporta Nature.

Copiare il vaccino di Moderna

Lavorando con l’hub di trasferimento tecnologico dell’Oms i ricercatori di Afrigen Biologics and Vaccines a Cape Town hanno prodotto quantità molto piccole di vaccino, sulla base dei dati di Moderna, ma senza il coinvolgimento dell’azienda. L’Oms ha consigliato loro di copiare il vaccino di Moderna in parte perché la società, con sede a Cambridge, nel Massachusetts, ha affermato che non applicherà i suoi brevetti Covid-19 durante la pandemia. Difficile capire cosa succederà quando la pandemia sarà finita e se i vaccini mRNA di prossima generazione potrebbero violare particolari brevetti. Ma un secondo sviluppo semplificherebbe la vita ai produttori più piccoli che possono produrre vaccini mRNA e aumentare la produzione.

Una deroga per i paesi con scarsa produzione di vaccini

L’idea proposta da India e Sud Africa, con il sostegno di oltre 100 nazioni, ricercatori, gruppi di campagna, imprese, organi di informazione e la stessa rivista scientifica Nature è che gli Stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) trovino un accordo per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini e le cure contro il Covid-19 durante la pandemia. L’Unione Europea, la Svizzera e il Regno Unito sono contrari, ma il direttore generale dell’Omc Ngozi Okonjo-Iweala sta lavorando per risolvere le divergenze e sembra che i colloqui dell’Omc stiano avviandosi verso un consenso. Un possibile compromesso potrebbe essere che la deroga si applichi solo nei paesi che mancano di produzione e ricerca di vaccini.

Vaccini “home made”

Lo scorso aprile inoltre gli Stati membri dell’Unione Africana avevano annunciato di voler produrre “in loco”, entro i prossimi due decenni, il 60% dei vaccini usati abitualmente in Africa. La Banca africana di sviluppo prevede di investire fino a 3 miliardi di dollari per sostenere l’industria farmaceutica in 10 anni, ha riferito a Nature il vicepresidente per le infrastrutture della banca, Solomon Quaynor.

Ciò includerà finanziamenti per le infrastrutture di trasporto e logistica e il sostegno alla capacità dell’Africa di regolamentazione dei medicinali. Circa 100 milioni di dollari saranno investiti ogni anno nella produzione di prodotti farmaceutici, compresi i vaccini. L’obiettivo è supportare da due a tre aziende o progetti ogni anno. Intanto la tedesca BioNTech che ha prodotto il vaccino mRNA con Pfizer, ha annunciato che costruirà impianti di produzione in Ruanda e Senegal.