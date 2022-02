Furbetti del tampone, i Nas chiudono 21 punti di prelievo irregolari in tutta Italia

L’operazione di controllo, avviata oltre un mese fa, ha permesso ai carabinieri del Nucleo antisofisticazione di ispezionare 1.360 strutture, tra farmacie e centri di analisi, di rilevare irregolarità presso 170 strutture e di contestare 282 violazioni. Raggiri anche sul rilascio del green pass

di Angela Cappetta

A Reggio Calabria i tamponi antigenici venivano eseguiti nell’androne del palazzo di residenza della farmacista della zona e, se i pazienti erano troppi, la titolare metteva a disposizione anche il suo appartamento. A Vietri sul Mare, invece, in provincia di Salerno, un farmacista già radiato dall’ordine per altre vicende giudiziarie aveva ripreso la sua attività arbitrariamente e non curante di possedere un Green pass scaduto. Sono solo due dei risultati scaturiti da una vasta operazione dei Nas in tutta Italia contro le irregolarità sull’esecuzioni di tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19 e per stanare il diffuso fenomeno dei cosiddetti “falsi positivi”, coloro cioè che, già risultati positivi, si sottopongono a nuovi prelievi con la tessera sanitaria di un “no vax” di modo da ottenere per quest’ultimo il green pass base.

Dettagli dell’operazione

L’operazione di controllo, avviata oltre un mese fa, ha permesso ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di ispezionare 1.360 strutture, tra farmacie e centri di analisi, di rilevare irregolarità presso 170 strutture e di contestare 282 violazioni. Il risultato ottenuto è stata la sospensione di 21 punti di prelievo di tamponi rapidi, perché effettuati in condizioni igienico-sanitari carenti.

I casi in Italia

Come accadeva appunto a Reggio Calabria nell’androne del palazzo della farmacista, dove i residenti del palazzo entravano facilmente in contatto con le persone in attesa del tampone. O come accadeva in un’altra farmacia di un paese in provincia di Reggio Calabria: qui i tamponi venivano eseguiti negli stessi locali dedicati alla vendita dei farmaci. In totale, solo in Calabria, sono cinque le farmacie a cui è stata sospesa l’attività di eseguire tamponi.

A queste si aggiungono i tre laboratori di analisi molisani (due a Campobasso e uno in provincia) e due poliambulatori di Termoli (tutti e cinque sprovvisti dell’autorizzazione regionali per eseguire i tamponi) e due farmacie della provincia di Oristano, in Sardegna, per mancanza del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di riservatezza all’interno dei punti di prelievo tamponi. A Parma, invece, chi eseguiva i tamponi non si curava neanche di indossare i dispositivi di protezione individuale. E in un comune della sua provincia il personale addetto non sostituiva i guanti in lattice monouso tra un cliente e l’altro e non sanificava il luogo di somministrazione dei test.

Tamponi non idonei

Ma i furbetti dei tamponi non si limitavo solo a sorvolare sulle norme di igiene e sicurezza imposte dalla pandemia. Tra i professionisti denunciati c’è anche chi utilizzava tamponi rapidi non idonei. È successo a Roma, dove il titolare di una farmacia è stato denunciato per l’uso di test diagnostici rapidi privi della documentazione di conformità. Ebbene, i Nas gli hanno sequestrato 40 test rapidi per un valore di 7 mila euro circa. Complessivamente i kit messi sotto sequestro in tutta Italia sono stati 677.

C’era poi chi non identificava neanche i pazienti che chiedevano di sottoporsi a tampone. A Fidenza, in provincia di Parma, non solo non veniva indicato il luogo di esecuzione dei test ma finanche le schede di “consenso informato” dei clienti venivano compilate solo parzialmente, di modo da rendere quasi impossibile la loro identificazione.

Raggiri anche sui green pass

Infine c’erano i furbetti del Green pass, 18 in totale, operatori sanitari cioè obbligati alla vaccinazione ma che ne avevano fatto volentieri a meno sebbene continuassero a svolgere la loro attività. In una farmacia di Poviglio (Reggio Emilia) sono stati denunciati due farmacisti e due studenti già sospesi dall’ordine perché non vaccinati. A Luzzara, poi, sempre in provincia di Reggio Emilia, un non farmacista eseguiva tranquillamente tamponi e anche a Brindisi il titolare di una farmacia aveva autorizzato una sua dipendente a eseguire tamponi nonostante non avesse il titolo per farlo, oppure ad Udine dove il titolare non chiedeva alle sue dipendenti se fossero o meno in possesso del green pass.

Singolare il caso di una Onlus di Gavardo in provincia di Brescia, dove due medici (insieme al presidente e al direttore sanitario dell’associazione) eseguivano regolarmente tamponi nasofaringei in assenza di qualsiasi titolo abilitativo. Con questo escamotage l’associazione senza scopo di lucro è riuscita a guadagnare ben 30 mila euro. Ovviamente sono state sospese le attività assistenziali.