Patient support programs, l’industria si adatta. Un webinar per fare chiarezza

Farmindustria modifica il proprio codice deontologico e muta l'approccio ai pazienti coinvolti nei programmi. Di questo e altro si parla in un seminario online il 16 febbraio. Ecco come partecipare

di Hps-Aboutpharma

Cambia l’approccio dell’industria farmaceutica ai Patient support programs (Psp). Prova ne siano le recenti modifiche al codice di Farmindustria, che la Giunta dell’associazione ha approvato nel corso della riunione del 19 gennaio scorso. Tra le modifiche più rilevanti si evidenzia quella dell’articolo 4.7 che, nel nuovo testo, definisce i Psp come una iniziativa che ha per finalità la messa a disposizione da parte di un’azienda farmaceutica di servizi “addizionali” e “non sostitutivi” a quelli in capo all’ente o al Servizio sanitario nazionale, a diretto beneficio del paziente.

Il webinar di AboutAcademy

Di tutto ciò e molto di più si parla in maniera approfondita nel corso del webinar: “Patient support programs: aspetti legali, regolatori e di compliance”, organizzato da AboutAcademy, che si svolgerà il 16 febbraio dalle 15 alle 17 (qui i dettagli per l’iscrizione).

Trattamento dei dati, cosa cambia

Più in dettaglio, con le modifiche introdotte al codice deontologico di Farmindustria, cambia significativamente la disciplina in materia di trattamento dei dati personali dei pazienti coinvolti nel Psp, in quanto ora è previsto che l’azienda farmaceutica rimanga estranea al trattamento di tali dati. Viene inoltre precisato che la durata dei servizi offerti debba essere previamente definita e congrua rispetto al bisogno identificato e al relativo beneficio desiderato per il paziente

Il futuro dei PSP

I PSP – Patient Support Programs sono uno strumento importante e consolidato per sostenere i pazienti affetti da malattie croniche complesse e migliorare l’aderenza alle terapie.

Con il potenziamento delle cure domiciliari e il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità previsti dalla Missione 6 del PNRR questi programmi sono sicuramente destinati ad un maggiore utilizzo in quanto possono, concorrere, insieme ad altri interventi di cure domiciliari, alla realizzazione della “casa come luogo di cura” (investimento 1.2 del PNRR).

Il corso ha l’obiettivo di approfondire la regolamentazione dei PSP in un contesto normativo in divenire e caratterizzato, al momento, da pochi riferimenti, e di fornire ai partecipanti indicazioni utili per una gestione corretta e conforme ai principi della compliance aziendale.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici (Patient Engagement, Patient Experience e Patient Advocacy, Brand e Product Manager, Market Access, Compliance Officer, Affari Legali e Regolatori, Direzione Medica) e alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ASL, Ospedali, distretti sanitari).