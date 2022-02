di Redazione online

La regolamentazione del lavoro agile nel settore healthcare

Aspetti legali ed organizzativi della gestione delle risorse da remoto

Webinar, 22 marzo 2022, ore 15.00 – 17.00

Introduzione

Spinto dall’emergenza sanitaria, il lavoro agile si è ormai affermato come una modalità destinata a rimanere e a consolidarsi in futuro nella maggior parte degli ambiti lavorativi. Non fa eccezione il settore healthcare, nel quale già da alcuni anni lo smart work è ampiamente applicato, specialmente nei contesti multinazionali.

Con la fine dello stato di emergenza terminerà anche il così detto smart working semplificato e sostanzialmente deregolamentato ed è quindi opportuno che le aziende si preparino, disciplinando, attraverso appositi contratti e regolamenti, l’organizzazione del lavoro dei propri dipendenti sulla base dei riferimenti normativi e regolatori esistenti. Il corso ha l’obiettivo di approfondire la regolamentazione dello smart working e di analizzare gli aspetti e le problematiche di tipo pratico relativi alla gestione del personale con un focus specifico sul settore farmaceutico e sanitario. I partecipanti riceveranno inoltre indicazioni su come impostare correttamente un rapporto di lavoro in modalità agile, garantendo contestualmente l’azienda e i diritti dei dipendenti.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle funzioni Affari Legali e Regolatori, alla funzione Compliance e alla funzione Risorse Umane delle imprese healthcare (farmaceutiche, nutraceutiche e di Medical Devices), delle società di servizi e delle pubbliche amministrazioni sanitarie.

Requisiti d’accesso

Corso base

Non sono richieste particolari conoscenze di diritto del lavoro né esperienze professionali nella regolamentazione delle relazioni industriali.

Che cosa imparerai

Partecipando al corso acquisirai una panoramica dei principali riferimenti normativi che disciplinano il lavoro agile e riceverai indicazioni pratiche per una corretta impostazione e gestione dei rapporti di lavoro secondo questa modalità nella tua azienda.

Programma

Introduzione: il mondo del lavoro dopo il Covid 19

Cos’è il lavoro agile?

Profili normativi : la legge n. 87/2017 e le altre norme applicabili

: la legge n. 87/2017 e le altre norme applicabili Il lavoro agile nei DPCM e nella normativa emergenziale e le prospettive per il futuro

e nella normativa emergenziale e le prospettive per il futuro Il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021 e la contrattazione collettiva

del 7 dicembre 2021 e la contrattazione collettiva Aspetti di gestione dei lavoratori agili : sicurezza, strumenti di lavoro, buoni pasto, permessi, diritto alla disconnessione, lavoratori fragili, ecc.

: sicurezza, strumenti di lavoro, buoni pasto, permessi, diritto alla disconnessione, lavoratori fragili, ecc. Aspetti specifici e peculiarità del lavoro agile nel settore healthcare

nel settore healthcare Poteri di controllo del datore di lavoro

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e la normativa privacy

Controlli vietati e controlli ammessi

Docenti

Francesca Ferrario, Partner, Studio Legale Lupi&Associati

Avvocato, assiste da vent’anni imprese del settore farmaceutico e della salute in tutte le problematiche connesse alla loro operatività: dalla gestione delle risorse, alle problematiche regolatorie, di compliance e privacy, alla contrattualistica e, più in generale, nella gestione dei rapporti commerciali caratteristici del settore.

Paola Primerano, Partner, Studio Legale Lupi&Associati

Avvocato con una significativa esperienza in tutte le principali aree del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, inclusi gli aspetti di sicurezza sul lavoro, le ristrutturazioni e la gestione delle reti esterne. Assiste i clienti del settore healthcare, in particolare, nella predisposizione degli accordi di lavoro agile e nella gestione delle risorse da remoto.

