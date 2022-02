Dispositivi medici, Nippon Gases Italia acquisisce la maggioranza di Noxtec Development

La partnership permetterà di unire le competenze e il know-how delle due società per perfezionare i dispositivi già commercializzati, sviluppare nuovi prodotti nel settore medicale ad alta tecnologia e per soddisfare le esigenze del mercato della terapia di ossido nitrico. IN COLLABORAZIONE CON NIPPON GASES ITALIA

di Hps-Aboutpharma

Nippon Gases Italia e Noxtec Development uniscono la loro esperienza per consolidare la posizione internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di dispositivi medici all’avanguardia. Con l’operazione finanziaria Nippon Gases Italia, azienda che opera nel settore dei gas industriali e medicali in Europa e fa parte di Nippon Sanso Holdings Corporation, ha acquisito la maggioranza di Noxtec Development, società del settore medicale ad alta tecnologia e una grande specializzazione nelle terapie di ossido nitrico inalato.

Obiettivi della partnership

La partnership permetterà di unire le competenze e il know-how di Nippon Gases Italia e Noxtec Development per perfezionare i dispositivi già commercializzati, sviluppare nuovi prodotti nel settore medicale ad alta tecnologia e per soddisfare le esigenze del mercato della terapia di ossido nitrico. L’obiettivo è di esplorare nuovi mercati e creare valore sociale attraverso soluzioni sempre più innovative. Il settore ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, prima nei reparti di terapia intensiva neonatale e poi in campo pediatrico e adulto, e negli ultimi due anni ha assunto ruolo fondamentale nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19. L’incremento dell’utilizzo dell’ossido nitrico, potente vaso dilatatore, è legato non soltanto alla sua efficacia in termini di tempi di risposta della terapia, ma soprattutto all’azione localizzata a livello cardio polmonare, abbassando la pressione sanguigna in tempi rapidi ed evitando interazioni con altre aree del corpo umano.

Team e valori fondamentali

Le apparecchiature per la somministrazione delle terapie di ossido nitrico inalato saranno soltanto uno dei traguardi della joint venture che mira a migliorare la qualità dei prodotti e servizi medicali proposti alle aziende sanitarie e ai pazienti attraverso un team competente, esperto e specializzato, focalizzato sui valori fondamentali di affidabilità, qualità, sicurezza e sostenibilità.

