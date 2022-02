Ricerca, il Governo avvia la riforma degli Irccs

Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega. La riorganizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è uno degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

“Abbiamo avviato in Consiglio dei ministri il percorso per il potenziamento dei nostri Irccs. Vogliamo valorizzare il loro ruolo di eccellenza nella ricerca e favorire il trasferimento delle loro innovazioni sul territorio”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato su Facebook l’esito della riunione dell’11 febbraio in cui il Governo ha varato il disegno di legge delega per il “riordino della disciplina Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”. Una delle riforme previste dalla missione Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr.

L’iter

La riforma va a riscrivere il decreto legislativo 288 del 2003. A quel tempo gli Irccs attivi erano 35. Ma il numero è cresciuto negli anni, raggiungendo quota 51, tra pubblici e privati. Entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega, il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per attuare le indicazioni principali adottate dal Consiglio dei ministri. La prima indicazione è quella di rafforzare il ruolo degli Irccs, nel segno dell’eccellenza nella ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico.

Gli obiettivi principali

Fra i principi della delega c’è la revisione delle procedure per il riconoscimento del “carattere scientifico”, incluse revoche e conferme, con l’introduzione di “criteri e soglie di valutazione elevati”, orientati all’eccellenza e ispirati a principi di massima trasparenza. Si fa riferimento, inoltre, anche alla necessità di considerare, in sede di riconoscimento, il criterio della localizzazione territoriale e del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica. E si sottolinea l’importanza di assicurare l’accesso agli Irccs a prescindere dal luogo di residenza regionale del paziente.

Agli Irccs servono inoltre “meccanismi di integrazione del livello di finanziamento della ricerca sanitaria”, criteri e modalità di collaborazione tra le Regioni, regole più chiare sugli ambiti di vigilanza del ministero della Salute, più sinergie tra direzione generale e scientifiche, misure per ammorbidire il regime di incompatibilità del direttore scientifico con altre attività.

La ricerca condotta dagli Irccs dovrà sempre più essere ispirata a criteri di trasparenza, integrità e open science. Serviranno anche strumenti per incentivare il passaggio da idee progettuali a eventuali brevetti e fasi di produzione e commercializzazione. Da valorizzare, infine, le reti di Irccs, che stanno dando importanti risultati in termini di cooperazione scientifica, razionalizzazione delle attività dei singoli istituti, ma anche di attrattività per partner scientifici e industriali.