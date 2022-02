Sclerosi multipla, Agenas promuove Pdta per migliorare i servizi territoriali

Con questo documento si vuole sostenere l’implementazione di analoghi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali a livello regionale, da aggiungere ai 14 già esistenti, per rendere i servizi più equi, più accessibili e con una migliore qualità sotto l’aspetto dell’appropriatezza clinica e organizzativa

Porre le persone con sclerosi multipla al centro delle attività assistenziali, permettendo loro, attraverso un preciso assetto organizzativo, di accedere alle migliori competenze e ai servizi più avanzati in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Con questo obiettivo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato alle persone affette da sclerosi multipla (SM).

Lo scopo del Pdta

Con questo Pdta, redatto in collaborazione con un gruppo di esperti, Agenas intende sostenere la progettazione e l’implementazione omogenea di analoghi documenti regionali, da aggiungere ai 14 già esistenti, per dare indicazioni e suggerimenti sempre più precisi e per rendere i servizi per la sclerosi multipla più equi, più accessibili e con una migliore qualità sotto l’aspetto dell’appropriatezza clinica e organizzativa. Inoltre, vuole sancire il diritto dei pazienti affetti da SM ad accedere a servizi diagnostici e terapeutici omogenei su tutto il territorio nazionale, attraverso la collaborazione tra i Centri SM e tra le strutture e i territori regionali, oltre a ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche.

I numeri della SM

La sclerosi multipla è una malattia che in Italia colpisce 130 mila persone, con un’incidenza di circa 3.400 casi l’anno. Il nostro Paese è, quindi, un’area geografica ad alto rischio per la SM (secondo il Barometro per la SM del 2019) e comporta un elevato impegno assistenziale e sanitario, richiedendo frequenti ricoveri in spazi diversi (ordinari, day hospital, day service, Rsa), controlli neurologici, esami clinici e strumentali, trattamenti farmacologici specifici e sintomatici, nonché trattamenti riabilitativi precoci e a lungo termine.

Telemedicina e tecnologia

Il documento promosso da Agenas ha anche lo scopo di incentivare progetti sempre più innovativi come quelli di telemedicina (televisita, teleconsulto, telecontrollo, telemonitoraggio, teleassistenza e telecooperazione), e l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici per la gestione del paziente SM nelle varie fasi di evoluzione della malattia.