Ue, al via i lavori dell’Hera: piano da 1,3 miliardi per il 2022

La nuova Agenzia europea per le emergenze sanitarie ha adottato il programma che fissa gli obiettivi per l’anno in corso. Stanziati 300 milioni di euro per la ricerca e sviluppo di farmaci e tecnologie contro le minacce emergenti

Entra nel vivo l’attività dell’Hera, l’Agenzia europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, nata dopo l’esperienza Covid-19 e nell’ambito del progetto più ampio di costruzione di una Unione europea della salute. La nuova autorità ha presentato il suo primo piano di lavoro annuale, che nel 2022 avrà un budget di 1,3 miliardi di euro.

Gli obiettivi

Nel piano di lavoro dell’Hera sono fissati alcuni obiettivi e azioni. Vengono stanziati oltre 580 milioni di euro per acquisire e costituire scorte delle cosiddette “contromisure mediche” (cioè farmaci, dispositivi e altre forniture) per una serie di minacce per la salute pubblica. Oltre 300 milioni sono destinati a sostenere la ricerca e sviluppo di contromisure mediche e tecnologie innovative contro le minacce emergenti. Fra le priorità, anche la creazione di una rete di impianti di produzione costantemente disponibili che possono essere mobilitati in caso di emergenza (Eu Fab) e una piattaforma per sperimentazioni cliniche e dati.

Non farsi trovare impreparati

Sul fronte della preparazione, Hera punta a individuare la fine della primavera tre minacce sanitarie ad alto impatto, oltre a Covid-19, in stretta collaborazione con gli Stati membri in sede di consiglio dell’Hera, con le agenzie dell’Ue e con partner ed esperti internazionali. Hera sottolinea la volontà di collaborare anche con l’industria, la comunità della ricerca e la società civile.

L’agenzia valuterà le minacce, raccoglierà informazioni, elaborerà modelli per prevedere un’epidemia e delineerà un piano di risposta a livello dell’Ue. Le azioni per il 2022 mirano tra l’altro a istituire un sistema di rilevamento delle minacce per la salute e delle informazioni in tempo reale e all’avanguardia; creare una piattaforma informatica dedicata per la valutazione delle minacce e la definizione delle priorità in materia di minacce.

“Torre di guardia della sicurezza sanitaria”

“Dopo due anni di pandemia – ha commentato Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare – sappiamo che la capacità di rispondere con decisione alle emergenze sanitarie transfrontaliere deve essere il perno di un’Unione europea della salute forte. L’Hera è già attiva e si adopera per garantire la disponibilità di contromisure mediche nel presente, ma anche per garantire che siano disponibili gli strumenti giusti per eventuali minacce per la salute future. L’adozione del primo piano di lavoro consentirà all’Hera di dare il via alla sua fondamentale missione, facendola diventare la torre di guardia della sicurezza sanitaria dell’Ue per le future minacce sanitarie, oltre che un attore chiave per la preparazione alle crisi sanitarie a livello mondiale”. L’Hera è stata creata nel settembre 2021 e si prevedono finanziamenti per un totale di sei miliardi di euro nel periodo 2022-2027.