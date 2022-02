Boston Scientific, Alessandro Cappiello è il nuovo Country leader della filiale italiana

Ingegnere biomedico al Politecnico di Milano, carriera nel settore biomedicale. In Boston scientific dal 2012. Mentre dal 2016 è alla guida della divisione endoscopia dell'azienda in Italia, Spagna e Portogallo

di Redazione AboutPharma Online

Alessandro Cappiello è il nuovo Country leader di Boston Scientific Italia. Lo ha annunciato in una nota la multinazionale americana attiva nel campo dei dispositivi medici. Cappiello succede a Laura Gillio Meina che ha guidato l’azienda negli ultimi quattro anni.

Il profilo

Ingegnere biomedico al Politecnico di Milano, carriera nel settore biomedicale, Cappiello ha maturato esperienze internazionali occupandosi di cardiologia, elettrofisiologia-cardiostimolazione, vascolare periferico. In Boston Scientific dal 2012, ha ricoperto diversi incarichi di vertice in ambito endoscopico, digestivo e polmonare, ed è stato nominato, nel 2016, endoscopy business unit director Southern Europe.

L’attività in Boston scientific

In questa posizione, alla guida di una squadra di 80 collaboratori (marketing, vendite, agenti, distributori) ha ampliato e potenziato l’endoscopia di Boston Scientific in Italia, Spagna e Portogallo, con incrementi a due cifre nel mercato italiano.

Fra le innovazioni più significative introdotte in questi paesi va segnalato, per esempio, uno stent metallico con sistema di rilascio ed elettrocauterizzazione che consente il drenaggio transgastrico o transduodenale per via endoscopica scongiurando, in questo modo, l’asportazione di organi vitali. Al nuovo sistema vanno ricondotti alcuni interventi salvavita effettuati nel 2021 presso gli Ospedali italiani che hanno confermato il crescente ruolo dell’endoscopia come “alternativa” minimamente invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale, e le prospettive dei mercati nei quali opera Boston Scientific. Prima di approdare in Boston Scientific Italia, Cappiello ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende biomedicali quali Medtronic, Roche Diagnostic, Cid.

Il team

Cappiello ha così commentato l’incarico: “L’opportunità di guidare Boston Scientific Italia è un immenso privilegio. La nostra azienda vanta una storia lunga e di valore nel mercato biomedicale italiano, confermata dal rapporto con oltre 650 ospedali, di cui 400 pubblici. La filiale italiana impiega una forza lavoro composta da 400 dipendenti di 13 diverse nazionalità, di cui il 49% donne, e genera un fatturato di circa 300 milioni di dollari, ovvero il 2,5% del fatturato mondiale e il 12% di quello della regione Emea.

Gli obiettivi

L’obiettivo che ci poniamo, in Italia e nel mondo, è quello di migliorare la salute e la qualità di vita delle persone. Lo facciamo, da sempre, con soluzioni terapeutiche innovative, efficaci e sostenibili, con il supporto quotidiano all’attività di medici e personale sanitario, la promozione della formazione in ambito biomedico, la collaborazione con le istituzioni centrali e territoriali, la partnership con il mondo accademico e della ricerca, la presenza di Boston Scientific nel board delle principali associazioni di categoria. Sono fiducioso che le strategie che abbiamo messo a punto siano adeguate alle aspettative della società e della scienza medica. Stiamo investendo grandi risorse nello sviluppo dei talenti, nella razionalizzazione dei processi interni, nella focalizzazione sulle aspettative del mercato. Questo ci consentirà di aumentare il valore per i nostri stakeholder, di rafforzare ulteriormente il brand e di ampliare il ruolo di Boston Scientific in Italia”.