Decreto Sostegni-ter: le Regioni chiedono supporto per le spese sanitarie

Per salvaguardare i bilanci, gli enti locali auspicano l’approvazione di due emendamenti, relativi all’emergenza Covid e agli indennizzi per danni da trasfusioni, emoderivati e vaccini

di Redazione Aboutpharma Online

Le Regioni chiedono di cambiare il Sostegni-ter per far fronte alle spese sostenute per l’emergenza sanitaria e risarcire i cittadini danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni. L’ha spiegato Davide Caparini, assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni, nel corso di un’audizione parlamentare alla Commissione Bilancio del Senato.

Le due richieste

“Alcune proposte – ha detto Caparini – riguardano la sanità partendo da un emendamento con cui si consente alle Regioni di utilizzare il contributo per l’emergenza sanitaria anche a copertura delle spese già̀ sostenute per l’esercizio 2021. L’obiettivo è quello di salvaguardare gli equilibri dei sistemi sanitari regionali. Del resto va ricordato che le Regioni, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, hanno già fatto fronte nell’esercizio 2021 a una maggiore spesa sanitaria rispetto agli stanziamenti statali per l’emergenza erogati nello stesso esercizio finanziario. Sempre sul fronte sanitario – ha aggiunto l’assessore – va ricordata la questione degli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni: è dal 2015 che non sono stanziate le risorse da parte dello Stato e le Regioni hanno fatto anticipazione di cassa. È ormai urgente un cofinanziamento annuale alla spesa regionale”.

Il decreto Sostegni-ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio, ha previsto una stanziamento aggiuntivo di 400 milioni di euro per le spese sostenute dalle Regioni per l’emergenza sanitaria. C’è poi un fondo da 50 milioni per il 2022 (100 milioni dal 2023) destinato agli indennizzi per i danneggiati da vaccinazioni contro l’infezione da Sars-Cov-2. Si fa riferimento a “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia deriva una menomazione permanente dell’integrità psicofisica” e si rinvia a un decreto Salute-Mef per monitorare le richieste di accesso al fondo.