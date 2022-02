Epilessia, in arrivo un piano d’azione internazionale per la gestione della malattia

A maggio prossimo l'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità ratificherà un documento programmatico realizzato con il contributo delle associazioni dei pazienti. Il piano chiede agli Stati membri di impegnarsi a raggiungere una serie di obiettivi strategici per un approccio corretto alle malattie neurologiche. Ecco quali

di Redazione AboutPharma Online

Un piano d’azione internazionale per la gestione dell’epilessia. Dovrebbe arrivare entro il 2022. A maggio, infatti, l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dovrà ratificare il “10-year intersectoral global action plan for epilepsy and other neurological disorder” (Igap). Si tratta, secondo quanto riporta una nota della Federazione italiana epilessie (Fie) di un piano che include la promozione della salute fisica e mentale, della prevenzione, della diagnosi precoce, dell’assistenza, del trattamento e della riabilitazione, nonché dei bisogni sociali, economici, educativi e d’inclusione delle persone e delle famiglie che convivono con l’epilessia e con altre malattie delle quali essa è sintomo.

Serve un tavolo di lavoro

Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale per l’epilessia, la Fie, insieme a Epilessia Lombardia onlus (Elo), lancia un appello alle istituzioni e in particolare al Ministero della Salute per istituire al più presto un tavolo di lavoro permanente e lavorare per attuare il piano nei prossimi dieci anni. “Finalmente l’epilessia ottiene l’attenzione che merita – ha commentato Rosa Cervellione, presidente Fie ed Elo – perché è una condizione che per troppo tempo è stata sottostimata e ignorata dalle istituzioni. Siamo fieri di questo importante traguardo frutto di un lavoro tenace e appassionato svolto insieme alle istituzioni nazionali e internazionali che insieme a noi operano a fianco delle persone con epilessia, quali l’Ibe e la Lice, ma anche con il prezioso supporto del Ministero della Salute che in questa sfida non ci ha fatto mancare il suo sostegno”.

Appuntamento a maggio

A maggio 2022 l’Assemblea generale dell’Oms, dove siedono tutti gli Stati membri, dovrà ratificare tale documento, il cui iter è iniziato ben 25 anni fa. Si tratta di un passaggio per nulla scontato, dove ogni voto sarà determinante. Anche quello dell’Italia che dovrà arrivare preparata all’importante appuntamento. “Per questo chiediamo al Ministero di lavorare insieme– sottolinea Francesca Sofia, direttrice scientifica Fie e presidente dell’Ibe – affinché si arrivi a maggio consapevoli delle sfide che ci attendono e ci si possa attivare fin da subito per mettere a terra gli importanti obbiettivi proposti dal piano globale”.

La malattia

L’epilessia è una delle malattie neurologiche croniche più diffuse, colpisce 50 milioni di persone in tutto il mondo di diversa età, sesso ed etnia. Ma è anche una condizione curabile: il 25% dei casi è prevenibile e più del 70% delle persone affette da epilessia potrebbe vivere una vita senza crisi epilettiche se avesse accesso a un trattamento sanitario appropriato che, in alcuni casi, non è neanche costoso. Eppure, ciò nonostante, l’epilessia viene spesso trascurata nelle agende di salute pubblica dei diversi Stati.

Le richieste del piano

Questo action plan decennale (2022-2031) chiede agli Stati membri di impegnarsi in modo concreto per raggiungere i seguenti obiettivi:

aggiornamento delle politiche, strategie, piani o quadri nazionali esistenti per includere i disturbi neurologici e avviamento di almeno una campagna di sensibilizzazione efficace o un programma di advocacy; inclusione dei disturbi neurologici nei sistemi di assistenza sanitaria universale e fornitura di medicinali essenziali e tecnologie di base necessarie per la loro gestione; Realizzazione di almeno un programma intersettoriale destinato alla promozione della salute del cervello e alla prevenzione dei disturbi neurologici Valutazione periodica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi globali attraverso una serie di indicatori specifici Copertura dei servizi per le persone con epilessia del 50% in più rispetto all’attuale copertura e sviluppo/aggiornamento della legislazione al fine di promuovere e proteggere i diritti umani delle persone con epilessia

Epilessia come punto d’ingresso per le malattie neurologiche

Tutto il piano è incentrato sull’epilessia quale “entry point” per tutte le altre malattie neurologiche. Cosa significa? Significa, si legge nella nota della Fie, che ciò che si stabilirà per la gestione dell’epilessia potrà essere utilizzato per altre malattie. Altre patologie neurologiche potrebbero beneficiare di tutto il percorso già fatto e di quello che le associazioni hanno costruito.

Gli obiettivi strategici

In particolare, prosegue la nota, l’obiettivo strategico 5 sarà fondamentale per un l’approccio corretto di salute pubblica all’epilessia. Sarà necessario proseguire il lavoro già avviato, in sinergia tra le istituzioni rappresentative della comunità delle persone con epilessia e dei medici che le curano, affinché si possano migliorare:

l’educazione sanitaria delle persone con epilessia

la quantità e qualità dei servizi erogati e da erogare

lo sviluppo della ricerca

l’accesso alle cure

il sostegno dei programmi di advocacy e così via.

Per realizzare tutto questo, conclude la nota, è indispensabile un’assunzione di responsabilità da parte degli organi politico-decisionali che, sulla base di informazioni corrette e complete e con il supporto nelle necessarie competenze, devono promuovere una legislazione idonea e monitorare l’attuazione del piano d’azione globale.

Fie, cosa fa

La Federazione italiana epilessie rappresenta le associazioni di pazienti e caregiver con epilessia in Italia negli anni ha lavorato a fianco dell’International bureau of epilepsy (Ibe, il riferimento dei pazienti a livello globale) e alla Lega italiana contro L’epilessia (Lice), per l’attuazione del Global action plan.