Il valore aggiunto di Neuraxpharm si consolida anche in Italia

Nasce nel 2016 la filiale italiana, parte di un gruppo multinazionale leader nell'area del Sistema Nervoso Centrale (CNS). Il Country manager Massimo Cappella spiega il modello di business e le strategie dell'azienda che punta forte sul Value Added Medicine (Vam).

Marchi importanti, una leadership consolidata in Europa nell’area del Sistema nervoso centrale e farmaci a valore aggiunto già presenti sul mercato (e altri in rampa di lancio). Una grande attenzione è rivolta al cittadino-paziente, a favore del quale si moltiplicano le soluzioni e le informazioni che sempre più utilizzano la tecnologia digitale e che costituiscono un importante e originale corollario alla gamma di medicinali e prodotti nutraceutici proposti al mercato. “Il cervello è il nostro cuore”, sussurrano in azienda, a testimonianza dell’interesse e degli sforzi profusi non solo per la cura dei disturbi neurologici, psichiatrici, ma anche per il benessere mentale tout-court.

Un impegno multimediale

Gli strumenti? Non solo prodotti a valore aggiunto (che facilitano impiego, maneggevolezza e aderenza alle terapie), ma anche piattaforme, app digitali, video tutorial, dialogo su social, giochi per stimolare la memoria e ingaggiare le persone per farle meglio convivere con la propria patologia o disagio. Un esempio è l’app esclusiva (il nome è LepsiApp) che aiuta medici e pazienti nella gestione delle crisi epilettiche.

I primi possono registrare in un calendario gli episodi segnalati dai propri pazienti, rappresentarli e valutarli grazie a grafici, tenendo sotto controllo l’intera cartella clinica. Questi ultimi, in particolare, consentono al medico di esaminare in modo più preciso e dettagliato trend e caratteristiche degli episodi convulsivi, classificandoli per tipologia e durata e di individuare i possibili fattori scatenanti, valutando efficacia ed effetti collaterali della terapia e, più in generale, l’andamento clinico dell’epilessia. Il paziente può a sua volta inviare S.O.S a familiari e caregiver e farsi geolocalizzare in caso di emergenza oltre ad altre numerose funzionalità.

115 prodotti in portfolio

Con questo spirito Neuraxpharm prosegue anche in Italia la sua crescita, forte di un portfolio con focus su epilessia, demenza e disturbi dell’umore, composto da originator e “brand generics”, tra i quali spiccano una benzodiazepina impiegata nel trattamento in emergenza delle crisi convulsive prolungate in bambini e adolescenti, un antiepilettico largamente utilizzato anche nella terapia del dolore neuropatico; farmaci dedicati alla Malattia di Alzheimer sia nelle sue forme più lievi che in quelle avanzate; la più celebre e “proverbiale” formulazione di diazepam e da poco anche un farmaco indicato nella terapia della sclerosi multipla recidivante-remittente. Completano il portfolio numerosi prodotti nutraceutici a supporto di patologie e disturbi del Cns.

La scelta dei servizi

L’Italia è entrata nella grande famiglia europea Neuraxpharm nel 2016, con l’ambizione di ritagliarsi una fetta importante nella “CNS Community” formata dagli specialisti del CNS e – va da sé – dai pazienti. A spiegare strategie e modello di business è il Country manager Massimo Cappella: “Neuraxpharm si rivolge agli specialisti del CNS per aiutarli nel trattamento delle patologie, fornendo soluzioni oltre il semplice supporto alla terapia. La nostra motivazione e il nostro impegno ci hanno reso un’azienda leader in Europa specializzata in prodotti farmaceutici di alta qualità per il trattamento dei disturbi del Sistema nervoso centrale. Il benessere dei pazienti affetti da tali disturbi è lo scopo di tutta la nostra attività. Sono i motivi per i quali studiamo e creiamo le nostre soluzioni”. Neuraxpharm si prende cura della CNS community attraverso una rete affidata in Italia a 37 informatori scientifici che gestiscono l’intero portfolio.

Neuraxpharm, lo specialista europeo del Cns

Azienda farmaceutica specializzata leader in Europa nel trattamento delle patologie del Sistema Nervoso Centrale (CNS), con una presenza diretta in 18 Paesi. Sostenuta da fondi di Permira, Neuraxpharm ha una profonda conoscenza del mercato del CNS, costruita in oltre 35 anni di esperienza. Focalizzata sul CNS, Neuraxpharm sviluppa e commercializza medicinali a valore aggiunto, farmaci generici standard e prodotti non soggetti a prescrizione, come probiotici e altri nutraceutici, ed è costantemente impegnata ad offrire in Europa una vasta gamma di opzioni terapeutiche per il CNS che siano efficaci, di alta qualità e convenienti. Presente con i suoi prodotti in oltre 50 Paesi, Neuraxpharm produce anche farmaci e principi attivi nei propri stabilimenti in Spagna, Lesvi e Inke.

