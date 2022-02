Ema: nel 2021 aumentati del 35% i nuovi principi attivi autorizzati

L’agenzia ha dato il via libera a 92 farmaci, di cui 53 a base di sostanze mai approvate prima in Europa. Il primato all'oncologia

di Redazione Aboutpharma Online

Nel 2021 l’Agenzia europea dei medicinali ha dato il via libera all’immissione in commercio di 92 medicinali, di cui 53 con un principio attivo mai approvato in Europa. Se nel complesso i medicinali autorizzati sono stati cinque in meno rispetto ai 97 del 2020, i nuovi principi hanno registrato un balzo in avanti del 35% rispetto alle 39 terapie approvate l’anno precedente. È quanto emerge dal nuovo rapporto “Human medicines highlights” pubblicato dall’Ema.

Il primato dell’oncologia

La pubblicazione dell’agenzia offre panoramica delle raccomandazioni chiave per il 2021 e include i dati sull’autorizzazione dei medicinali e una selezione di nuovi trattamenti che rappresentano un progresso significativo nelle loro aree terapeutiche.

Circa un terzo delle approvazioni si concentrano in due aree terapeutiche: oncologia e neurologia. Il primato spetta alla prima: 20 autorizzazioni di farmaci contro il cancro, di cui 12 per principi attivi mai approvati nella Ue. Segue l’ambito neurologico con 13 terapie (di cui 5 “inedite”).

Su 92 approvazioni 19 si riferiscono a farmaci orfani per le malattie rare, due a terapie avanzate, 13 ad autorizzazioni condizionate, 7 a farmaci biosimilari e 6 hanno beneficiato del programma Prime (Priority medicines) che assicura una corsia accelerata a quei prodotti che rispondono a rilevanti bisogni clinici insoddisfatti.

Fronte Covid

Sul fronte della lotta a Covid-19 il 2021 è stato un anno di fermento per l’agenzia regolatoria: sono stati raccomandati quattro vaccini e cinque trattamenti. Molti sforzi sono stati dedicati poi all’aumento della capacità di produzione e fornitura di vaccini: nel corso del 2021 Ema ha approvato 33 nuovi siti di produzione.

Farmacovigilanza

Una volta che un medicinale è stato autorizzato dalla Commissione europea e prescritto ai pazienti, ricorda l’agenzia in una nota, l’Ema e gli Stati membri dell’Ue ne monitorano continuamente la qualità e il rapporto rischi/benefici e adottano misure normative quando necessario. Le misure possono includere una modifica alle informazioni sul prodotto, la sospensione o il ritiro di un medicinale o il richiamo di un numero limitato di lotti. Nel documento è inclusa quindi anche una panoramica di alcune delle raccomandazioni più importanti, comprese le raccomandazioni sulla sicurezza per i vaccini Covid-19 che hanno ricevuto l’attenzione dell’opinione pubblica globale.