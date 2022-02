Fujifilm lancia un fondo da 60 milioni per investire in startup biotech

Il colosso giapponese ha stanziato una quota iniziale in un veicolo di investimento corporate che ha l'obiettivo di effettuare operazioni strategiche nel campo delle science della vita. I capitali disponibili saranno indirizzati verso progetti in fase iniziale (seed) sviluppati da giovani realtà innovative di ogni parte del mondo

Sessanta milioni di dollari. A tanto ammonta il capitale iniziale del fondo di corporate venture capital appena lanciato dal colosso giapponese Fujifilm. L’iniziativa punta a investimenti strategici nel settore delle life science. Il fondo, secondo quanto riporta una nota diffusa dalla società, verrà gestito dal Life science corporate venture capital (Ls-Cvc), un’unità interna dedicata agli investimenti nel settore. I capitali disponibili saranno indirizzati verso progetti in fase iniziale (seed) sviluppati da startup biotech provenienti da ogni parte del mondo.

La strategia

“Gli investimenti nelle scienze della vita, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e l’applicazione delle biotecnologie sono effettuati per fornire soluzioni a esigenze mediche insoddisfatte”, ha affermato Takatoshi Ishikawa, direttore generale del Life science strategic headquarter. “In molti casi, le aziende in fase iniziale sono le prime a sviluppare tecnologie all’avanguardia e modelli di business innovativi. Credo che le attività di LS-CVC ci consentiranno di sviluppare rapidamente nuove partnership con aziende così promettenti e di fornire valore alla società attraverso prodotti innovativi”.

Un centro operativo per gli investimenti

Nell’aprile 2021, prosegue la nota, Fujifilm ha istituito il Life science strategy headquarters, una cabina di comando per pianificare e promuovere una strategia completa e integrata volta ad accelerare la crescita aziendale nel campo delle scienze della vita. Tale unità gestisce attualmente diverse divisioni aziendali nei settori dello sviluppo e della produzione di contratti biofarmaceutici, prodotti derivati ​​da cellule iPS per i mercati della ricerca sulla scoperta dei farmaci. Il Life science strategy headquarter guiderà il collocamento di questo fondo considerando l’allineamento strategico del business e la tempistica di sviluppo delle divisioni di scienze della vita.

La gestione dei fondi

Oltre a questo nuovo fondo, Ls-Cvc sta prendendo in gestione anche il precedente portfolio di investimenti della società nel campo delle scienze della vita, che ha effettuato operazioni nei settori della medicina rigenerativa, delle terapie cellulari e dei prodotti di ricerca per la scoperta di farmaci. Fujifilm, conclude la nota, sta prendendo in considerazione un’ampia gamma di soluzioni commerciali nuove e innovative al fine di coltivare e promuovere relazioni con le biotecnologie emergenti per creare nuove attività e rafforzare quelle esistenti.