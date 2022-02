Malattie neuromuscolari, NMD Pharma chiude round di finanziamento da 35 milioni di euro

Il gruppo di investitori include gli attuali investitori di NMD Pharma INKEF Capital, Novo Holdings, Roche Venture Fund e Lundbeck Foundation, ed è guidato da Jeito Capital, una delle principali società di private equity indipendenti dedicate alle biotecnologie e ai biofarmaci, che entra a far parte del cda

di Redazione Aboutpharma Online

Un nuovo round di finanziamento per NMD Pharma A/S, azienda biotecnologica che sviluppa i primi inibitori del CLC-1 a piccole molecole per i disturbi neuromuscolari. La società danese ha raccolto 35 milioni di euro da un gruppo di investitori guidati da Jeito Capital che include gli attuali finanziatori di NMD Pharma INKEF Capital, Novo Holdings, Roche Venture Fund e Lundbeck Foundation. Jeito Capital, una delle principali società di private equity indipendenti dedicate alle biotecnologie e ai biofarmaci, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di NMD Pharma con Sabine Dandiguian, managing partner, in qualità di amministratore non esecutivo.

Obiettivi del finanziamento

I fondi di questo round saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo del candidato principale, NMD670, attraverso il completamento dello studio proof-of-concept di Fase 2A in corso in pazienti con miastenia grave (MG). Inoltre, consentirà di espandere i programmi clinici in diverse malattie neuromuscolari e ampliare la pipeline per fruttare le conoscenze maturate con la piattaforma proprietaria. Studi osservazionali sui biomarcatori in pazienti con atrofia muscolare spinale forniscono prove di una disfunzione neuromuscolare significativa e rappresentano una solida base per espandere il programma clinico con particolare attenzione all’atrofia muscolare spinale.

Progressi nelle malattie neuromuscolari

“La chiusura di questo round di finanziamento – ha commentato Thomas Holm Pedersen, amministratore delegato di NMD Pharma – è una testimonianza della visione chiara e dell’ambizione di NMD Pharma di diventare un leader nel campo delle malattie neuromuscolari. Riflette decenni di lavoro scientifico nell’area e il potenziale unico delle nostre persone per far crescere la nostra pipeline di sviluppo. Inoltre, siamo incuriositi dall’ampia utilità clinica del nostro portafoglio di inibitori del CLC-1 e non vediamo l’ora di continuare i nostri sforzi per fornire trattamenti ai pazienti affetti da malattie neuromuscolari. Siamo lieti di dare il benvenuto a Jeito Capital con Sabine Dandiguian nel nostro Consiglio. La sua rete di contatti con il settore e la consulenza strategica aziendale sarà preziosa per noi man mano che cresciamo ed espandiamo la nostra attività”.