Pneumococco, un nuovo vaccino approvato in Europa

Via libera al vaccino polisaccaridico coniugato 20-valente di Pfizer. È indicato per proteggere gli adulti da malattia pneumococcica invasiva e polmonite

Arriva in Europa un nuovo vaccino contro le insidie dello Streptococcus pneumoniae. È stato approvato il vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato 20-valente di Pfizer, indicato per proteggere gli adulti maggiorenni contro 20 sierotipi responsabili della maggior parte dei casi di malattia invasiva e polmonite pneumococcica. Lo annuncia Pfizer in una nota. Il via libera Ema segue il parere del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’agenzia regolatoria rilasciato a metà dicembre 2021.

Gli studi

L’approvazione dell’Ema si basa sui risultati di un ampio programma di studi clinici, che comprendente i trial di Fase 1, 2 e 3 (NCT03760146, NCT03828617 e NCT03835975). “Oltre 6 milasoggetti adulti di età pari o superiore ai 18 anni sono stati arruolati nei tre trial di Fase 3, inclusi adulti di 65 anni e più. Nella popolazione sono stati inclusi adulti con condizioni mediche croniche stabili, adulti naïve al vaccino pneumococcico e adulti con una storia di precedente vaccinazione pneumococcica”, spiega Pfizer in una nota.

Da 13 a 20

Il nuovo vaccino (Apexxnar è il nome commerciale), a dose singola, è un’evoluzione di un vaccino Pfizer 13-valente già utilizzato (Prevenar 13). Include infatti i coniugati polisaccaridici capsulari per i 13 sierotipi, ma se ne aggiungono altri sette che provocano la malattia pneumococcica invasiva e sono stati associati a elevati tassi di mortalità, antibiotico-resistenza e/o meningite. “Questo vaccino aiuta a proteggere dai 20 sierotipi contenuti nel vaccino e l’approvazione di oggi offre agli adulti la più ampia protezione da sierotipo tra tutti i vaccini pneumococcici coniugati disponibili in Europa”, sottolinea Nanette Cocero, global president di Pfizer Vaccines. Negli Usa il vaccino è autorizzato (da giugno 2021) con il nome commerciale Prevnar 20.

Nuovi sviluppi

Di recente, Pfizer ha presentato alla statunitense Food and drug administration (Fda) una Domanda di licenza biologica supplementare (sBLA) per includere nelle informazioni prescrittive per adulti di età pari o superiore ai 18 anni dati riguardanti la cosomministrazione di Prevnar 20 con vaccino antinfluenzale stagionale inattivato.

Nella seconda metà del 2022, inoltre, sono attesi i dati relativi all’esito degli studi pivotal di Fase 3 del candidato vaccino pneumococcico coniugato 20-valente nei bambini. Se positivi, formeranno la base delle potenziali presentazioni a Fda ed Ema entro la fine dell’anno.