Trasporto dei farmaci veterinari: nuove sfide e regole in Europa

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 sulle Buone pratiche di distribuzione per i medicinali destinati agli animali, pienamente applicabile dal 28 gennaio 2022, contiene le misure a cui dovranno attenersi i distributori per garantire integrità dei prodotti, sicurezza e standard qualitativi. Dal numero 11 di Animal Health

di Vanessa Del Gaudio

Il trasporto dei medicinali è un momento essenziale della fase distributiva e in quanto tale richiede l’ottemperanza a molteplici standard qualitativi, utili a far sì che il prodotto giunga totalmente integro fino al punto di consegna. L’eventuale danneggiamento, deterioramento o alterazione dei prodotti potrebbe causare gravi problemi per la salute, ragion per cui occorre necessariamente che anche questa fase sia svolta in completa sicurezza. Ed è proprio questo l’obiettivo a cui mirano le norme imposte sul tema dagli articoli dal 37 al 39 del Capo X del Regolamento che contiene le buone pratiche di distribuzione dei farmaci veterinari.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 sulle Buone pratiche di distribuzione per i medicinali a uso veterinario (cd. Bpd o anche Gdp), emanato dalla Commissione il 29 luglio 2021, contiene infatti le misure in materia di Bpd a cui dovranno attenersi i distributori per far sì che il prodotto venga trattato in conformità a degli standard qualitativi.

Le Buone pratiche di distribuzione

Le Bpd nascono come strumento attuativo del Regolamento (UE) 6/2019, nuovo quadro normativo in ambito veterinario, in cui Parlamento e Consiglio avevano conferito alla Commissione il potere di adottare dei principi di qualità nella fase distributiva. Con il successivo articolo 153 (Reg. UE/6/2019), si precisa poi che gli atti delegati e gli atti di esecuzione si applicheranno dalla stessa data in cui il Regolamento sui medicinali veterinari sarà pienamente effettivo. Da agosto scorso il Regolamento di esecuzione sulle Bpd, difatti, è già in vigore, ma diventerà pienamente obbligatorio a partire dal prossimo 28 gennaio. Tra i tanti temi trattati nel testo, vi sono anche le indicazioni normative sul corretto svolgimento del trasporto dei medicinali che, anche nell’ambito veterinario, sta via via assumendo sempre maggiore rilevanza.

Il trasporto

Il trasporto è notoriamente un momento centrale della distribuzione in quanto il prodotto viene spostato dal luogo di deposito iniziale, in cui fino a quel momento si è trovato staticamente per raggiungere la destinazione finale contrattualmente stabilita. Il Regolamento di esecuzione, infatti, lo definisce come lo spostamento dei medicinali veterinari tra due punti senza conservazione per periodi di tempo ingiustificati.

Il prodotto, in altre parole, subisce un trasferimento che richiede l’applicazione di una serie di regole e cautele volte a garantire, anche al di fuori dalla struttura, gli standard qualitativi richiesti alla distribuzione che devono essere attuati in ogni momento dell’intero ciclo del medicinale veterinario a partire dall’approvvigionamento sino alla consegna all’acquirente. Il risultato da conseguire è ben preciso: proteggere i medicinali contro la rottura, l’adulterazione e il furto, garantendone la sicurezza e la qualità.

Responsabilità

L’attività può essere svolta dal distributore all’ingrosso attraverso la propria struttura o avvalendosi di fornitori di servizio terzi, esterni alla propria organizzazione, ma in entrambi i casi attiene al novero delle sue responsabilità. La responsabilità si esplica però in modo differente a seconda di quale sia la modalità individuata.

Nel primo caso, se il distributore svolge il trasporto attraverso le proprie risorse, sarà l’unico responsabile diretto dell’attività. Mentre nel secondo caso, se l’attività viene affidata ad un provider terzo che offre il servizio di trasporto, in capo al distributore si concretizzerà una responsabilità di diversa natura. Secondo quest’ultima, in primo luogo, dovrà occuparsi della scelta di un partner qualificato e che ottemperi ai requisiti imposti dalle Bpd per tutta la durata del rapporto e, in secondo luogo, di effettuare una verifica periodica della sussistenza dei requisiti Bpd. In questa seconda ipotesi, inoltre, il distributore dovrà tenere conto anche dei principi in tema di attività esternalizzate che indirizzano il controllo sul fornitore in outsourcing.

Pianificazione accurata

Ritornando alle norme tecniche per l’organizzazione di un efficiente trasporto, nelle Bpd si precisa innanzitutto che occorre un’accurata pianificazione, nell’ambito della quale devono essere individuate le rotte e deve essere attuato un approccio basato sui rischi. La pianificazione è volta al conseguimento del risultato per cui indipendentemente dal mezzo di trasporto, dovrebbe essere possibile dimostrare che i medicinali veterinari non sono stati esposti a condizioni che potrebbero comprometterne la qualità e l’integrità.

Per evitare che il medicinale venga compromesso, nella pianificazione è necessario adottare un approccio basato sulla previsione dei potenziali rischi in cui si potrebbe incorrere e al contempo dettagliare le procedure e i processi nel sistema di gestione della qualità, che ogni distributore deve stilare per garantire la completa protezione del prodotto.

Valutare i rischi

Occorre stabilire una procedura scritta che descriva l’operatività ordinaria, tenendo conto anche delle eventuali deviazioni (quali danneggiamenti e fuori range delle temperature) e dei relativi canali di comunicazione da attivare a fronte di tali eventi affinché si possa indagare sulle ragioni e apporre il rimedio più adatto. Ed è proprio l’analisi del rischio nella valutazione delle rotte di consegna, che permette al distributore di garantire e mantenere in condizioni idonee anche i veicoli, le apparecchiature e i contenitori utilizzati per il trasporto.

Il fabbricante e i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio cooperano col distributore, fornendogli indicazioni chiare sulle condizioni di trasporto che devono essere mantenute entro dei limiti definiti ed eventualmente apposti sul confezionamento esterno del medicinale veterinario, in base alle quale si modula la pianificazione delle rotte.

La valutazione del rischio delle rotte di consegna deve tenere in considerazione anche se sono necessari controlli della temperatura laddove ci siano medicinali termosensibili, che possono subire alterazioni con l’azione del calore fino a compromettere l’integrità, rendendoli inutilizzabili o addirittura dannosi per la salute, al superamento del periodo di stabilità.

Tracciabilità

Tutte le forniture devono essere identificabili, ragion per cui devono essere accompagnate da un documento elettronico o fisico che comprenda, oltre alle informazioni prescritte in tema di registrazioni, un numero unico per consentire l’identificazione della bolla di consegna, le pertinenti condizioni di trasporto e di conservazione e gli eventuali requisiti supplementari previsti dal diritto nazionale. Seguono altri aspetti cogenti che riguardano la pulizia, la manutenzione dei veicoli, la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le tarature periodiche delle attrezzature e dei device utilizzati per il controllo delle temperature.

Mezzi adeguati

Il trasporto dei farmaci deve essere effettuato attraverso mezzi specifici, progettati per regolare la temperatura in modo ottimale e ogni apparecchiatura utilizzata per il controllo termico deve essere sottoposta a manutenzione e tarata a intervalli regolari, che siano determinati in base alle procedure descritte nel sistema di gestione della qualità.

In merito alla manipolazione dei medicinali veterinari, nonché dei medicinali per uso umano, il Regolamento di esecuzione prevede che debbano essere utilizzati, ove possibile, veicoli e apparecchiature dedicati. Nel caso in cui, vengano utilizzati veicoli e apparecchiature non dedicati, devono essere predisposte procedure per garantire che la qualità dei medicinali veterinari non venga compromessa.

Molti altri, in conclusione, sono i dettagli previsti nel Regolamento di esecuzione sulle buone pratiche di distribuzione che vedranno il distributore e di conseguenza anche il trasportatore impegnati nell’applicare le novità imposte e di cui si dovrà dare prova nell’ambito di eventuali ispezioni che seguiranno.