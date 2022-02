Piano per la sicurezza globale dei pazienti: Agenas avvia una consultazione pubblica sul rischio clinico

Fino al 18 febbraio alle ore 12, è possibile rispondere a un questionario che servirà a raccogliere i pareri sul Global patient safety action plan 2021-2030, elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità

di Redazione Aboutpharma Online

Ogni anno, un gran numero di pazienti subisce danni, fino al caso estremo della morte, a causa di una cattiva gestione dell’assistenza sanitaria, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito. I costi sanitari, sociali e anche economici di cure non sicure hanno grandi ripercussioni sulla popolazione e sul rapporto di fiducia verso i sistemi sanitari. Per questo motivo, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha avviato una consultazione pubblica con l’obiettivo di raccogliere osservazioni sul Global patient safety action plan 2021-2030, elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fino al 18 febbraio alle ore 12, è possibile rispondere a un questionario che dovrà essere compilato e inviato secondo le modalità previste dal documento di istruzione per la Consultazione pubblica, all’indirizzo di posta elettronica consultazioni@agenas.it.

A chi è rivolta la consulatzione

La consultazione è rivolta ai referenti dei centri regionali di rischio clinico, ai rappresentati delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche che hanno partecipato alla selezione di Agenas, alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie comunque iscritte nell’elenco del ministero della Salute e alle società e le associazioni operanti nel settore della qualità e del rischio clinico, che per tale motivo non rientrano nei precedenti elenchi.

Il Global Patient Safety Action Plan 2021-2030

Secondo il Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 dell’Oms, si stima che un paziente su dieci è soggetto a un evento avverso mentre riceve cure ospedaliere nei Paesi ad alto reddito. Le prove disponibili suggeriscono che 134 milioni di problemi derivanti da cure non sicure si verificano negli ospedali dei Paesi a basso e medio reddito, contribuendo a circa 2,6 milioni di decessi ogni anno. Secondo le recenti stime, il costo sociale del danno ai pazienti può essere valutato tra uno trilione e due trilioni di dollari l’anno.

Approccio strategico al problema

L’Oms ha deciso di adottare un approccio strategico e coordinato alla sicurezza dei pazienti, affrontando le cause comuni del danno e gli approcci per prevenirlo che sono state riconosciute dai responsabili politici e dai leader politici e sanitari di tutto il mondo. Durante la 72esima Assemblea mondiale della sanità (nel 2019) è stata adottata la risoluzione WHA72.6 su “Azione globale sulla sicurezza dei pazienti”, si è deciso di portare avanti il piano d’azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 e di chiedere al direttore generale di riferire sui progressi nell’attuazione di tale programma. Si tratta di un quadro di attività organizzate che crea culture, processi, procedure, comportamenti, tecnologie e ambienti nell’assistenza sanitaria che riducono in modo coerente e sostenibile i rischi, riducono il verificarsi di danni evitabili, rendono meno probabili gli errori e riducono l’impatto dei danni quando si verifica, come si legge nel documento ufficiale del piano.