Drug discovery, Msd sigla un accordo da 1,7 miliardi con la britannica Curve Therapeutics

L'obiettivo dell'intesa è scoprire e convalidare fino a cinque nuovi target terapeutici utilizzando una piattaforma innovativa per la scoperta dei farmaci, inizialmente per malattie oncologiche e neurologiche

di Redazione AboutPharma Online

Intercettare nuove molecole attraverso una piattaforma di scoperta dei farmaci innovativa. È questo l’obiettivo dell’accordo tra Msd e la società britannica Curve Therapeutics: le due società mirano a scoprire e convalidare fino a cinque nuovi target terapeutici utilizzando una piattaforma innovativa per la drug discovery, inizialmente per malattie oncologiche e neurologiche.

I termini dell’accordo

In base ai termini dell’accordo, come riporta una nota congiunta delle due società, Curve riceverà un pagamento anticipato a cui seguiranno obiettivi di ricerca, sviluppo e commercializzazione per un totale di 1,7 miliardi di dollari, qualora i cinque programmi terapeutici avessero esito positivo.

Operativamente, Msd sarà responsabile dell’ottimizzazione dello sviluppo clinico, della produzione e della commercializzazione dei composti identificati attraverso la collaborazione.

La piattaforma

La piattaforma proprietaria di Curve consente la scoperta diretta di molecole biologicamente attive contro bersagli difficili da affrontare utilizzando i metodi convenzionali di scoperta di farmaci.

Alla ricerca di terapie innovative

Rob Garbaccio, vice president discovery chemistry Msd research laboratories ha dichiarato: “In Msd ci impegniamo a proporre farmaci per molte delle malattie più difficili del mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con gli scienziati di Curve per valutare nuovi modi per trattare tali malattie”.