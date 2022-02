Farmaci veterinari: nel 2021 l’Ema ne ha approvati 12

L’agenzia regolatoria europea pubblica un resoconto sui medicinali per gli animali raccomandati lo scorso anno. Cinque sono vaccini e sette i principi attivi nuovi

di Redazione Aboutpharma Online

Nel 2021 l’Agenzia europea dei medicinali ha raccomandato l’approvazione di 12 farmaci veterinari, di cui sette con principi attivi mai autorizzati finora in Europa. È quanto emerge dal rapporto “Veterinary medicines highlights 2021” diffuso dall’ente regolatorio in concomitanza con la pubblicazione del bollettino analogo dedicato ai farmaci per l’uomo. L’anno precedente erano stati approvati 20 farmaci per gli animali.

I farmaci veterinari approvati nel 2021

Su 12 medicinali raccomandati, cinque sono destinati ai cani, tre ai gatti, due ai suini. Seguono, con un farmaco ciascuno, polli, furetti, cavalli e conigli.

Quasi la metà (cinque) dei prodotti autorizzati sono vaccini, di cui quattro biotecnologici. Si tratta di nuove armi di prevenzione per malattie che colpiscono polli, suini, cavalli e conigli. In particolare, Ema sottolinea l’importanza dei vaccini per la riduzione dell’uso di antimicrobici (è il caso del vaccino Suiseng Diff/A per proteggere i suini appena nati da diverse minacce, tra cui il batterio Clostridium difficile). Nel 2020 i vaccini approvati erano stati dieci.

Nel rapporto sono segnalate anche le estensioni di indicazioni per medicinali già approvati e un riassunto dei principali aggiornamenti sulla farmacovigilanza veterinaria relativi al 2021.

Residui di farmaci nel settore avicolo

L’anno scorso l’Ema ha anche introdotto nuovi limiti massimi per i residui di farmaci nel settore avicolo. “Laddove un medicinale sia commercializzato per l’uso negli animali da produzione alimentare, le preoccupazioni sulla sicurezza, che potrebbero derivare dall’esposizione ai residui del medicinale presenti all’interno gli alimenti di origine animale, devono essere affrontate”, sottolinea l’agenzia. I limiti massimi di residuo (Mrl) raccomandati dall’Ema specificano la quantità di residuo ritenuta sicura per il consumo alimentare. Nel 2021 i nuovi limiti sono stati fissati per la bambermicina nel pollame e toltrazuril nelle uova.