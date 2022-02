Infezioni legate all’assistenza e uso di antibiotici nelle Rsa: cercasi linee guida

La gestione e un nuovo modello organizzativo al centro di un dibattito tra esperti – sostenuto da Menarini Group – che si è svolto nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lazio *IN COLLABORAZIONE CON DEPHAFORUM

Le infezioni batteriche nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono frequenti e generano costi individuali e sociali elevati, soprattutto se sostenute da patogeni multi-resistenti (MDR). Secondo i dati Istat, l’Italia conta circa 13 mila Rsa che ospitano complessivamente più di 400 mila pazienti. Il 74% dei pazienti ha un’età uguale o superiore a 65 anni e, complessivamente, il 70% degli ospiti delle strutture non è autosufficiente e presenta oltre tre patologie croniche. Basandosi su queste premesse, Dephaforum ha ideato e coordinato un progetto multiregionale, con l’obiettivo di analizzare i percorsi esistenti nelle Rsa nella gestione delle infezioni, discutere le principali criticità, individuare le aree di miglioramento e proporle ai decisori regionali. L’iniziativa è stata sostenuta incondizionatamente da Menarini Group.

Il comitato di esperti

Il percorso è stato governato da uno steering committee nazionale, composto da Silvia Adami (farmacista, UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, AULSS 9 Scaligera, Verona), Anna Maria Cattelan (infettivologa, Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedale Università di Padova), Arturo Cavaliere (farmacista, Direttore Farmacia Aziendale ASL Viterbo, Presidente nazionale Sifo), Paola Deambrosis (farmacista, Assistenza Farmaceutica Territoriale, Regione Veneto), Nicola Petrosillo (Infettivologo, Responsabile Servizio Controllo delle Infezioni e Consulenze Infettivologiche, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma), Giovanna Scroccaro (farmacista, Direzione Farmaceutico Protesica, Dispositivi Medici, Regione Veneto), Pierluigi Viale (infettivologo, Direttore Dipartimento Interaziendale per la gestione Integrata del rischio infettivo, Policlinico di S. Orsola, Bologna). Tre i tavoli di discussione regionali organizzati in Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, ai quali hanno partecipato circa sessanta professionisti del Ssn con autorevoli figure istituzionali e opinion leader del settore.

Le criticità rilevate

Nell’apprezzare le finalità del progetto il professor Petrosillo ha affermato: “L’attenzione alla prevenzione e al trattamento delle infezioni nel mondo delle residenze assistenziali per anziani consentirà di migliorare la presa in carico della fascia più fragile della popolazione”.

a) Criticità strutturali-istituzionali

Mancata copertura dei posti per l’assistenza di lungodegenza previsti dalla normativa. Attualmente, l’Italia è terzultima tra i paesi Ocse per offerta di posti letto nelle Rsa, con la disponibilità 18,6 posti letto ogni mille anziani residenti contro i 43,8 della media Ocse.

Sottodimensionamento del personale medico, infermieristico e socio-sanitario rispetto alle necessità delle strutture.

Elevato turnover del personale e conseguente inserimento nei team assistenziali di professionisti che non possiedono competenze ed esperienze sufficienti specifiche all’ambito geriatrico.

b) Criticità clinico-gestionali

Mancanza di linee guida, protocolli e/o procedure di riferimento in materia di prevenzione, trattamento e gestione delle infezioni.

Assenza di percorsi formativi dedicati.

Mancata condivisione delle informazioni nella transizione dei pazienti dal setting acuto al setting di lungo-degenza.

Assenza di una figura di riferimento a cui rivolgersi per consulenza infettivologica.

Tempi di attesa per l’accesso alle indagini di laboratorio e strumentali, non compatibili con la buona pratica clinica.

Tempi tecnici di approvvigionamento dei farmaci troppo lunghi, in particolar modo se ad uso ospedaliero.

Disomogeneità nelle indicazioni e nell’uso degli antibiotici, che dovrebbero invece essere standardizzati.

Mancanza di indicatori di consumo di farmaci specifici per le Rsa, che non consente di determinare l’efficacia degli interventi di stewardship.

Le soluzioni proposte

L’analisi delle criticità ha consentito di formulare numerose proposte operative, come afferma il dottor Fabio Tumietto responsabile della Rete Interaziendale per Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna “Ideare programmi di stewardship antimicrobica richiede innanzitutto una profonda conoscenza del contesto in cui si opera. Adesso, che conosciamo meglio il mondo dell’assistenza ai nostri anziani, possiamo realmente contribuire al miglioramento della loro qualità di vita”.

Definire, tramite una rete infettivologica regionale, le linee guida, percorsi strutturati o protocolli regionali per la gestione delle infezioni e dell’antibioticoterapia nei pazienti anziani e comorbidi delle Rsa. Fornire a tutti gli operatori delle Rsa percorsi di formazione continua, specifica e multidisciplinare sul tema delle infezioni correlate all’assistenza e dell’uso degli antibiotici, valorizzando il ruolo degli operatori socio-sanitari. Tale formazione dovrebbe coprire aspetti quali, per esempio: la lettura di un antibiogramma;

la posologia, la modalità e i tempi di somministrazione, adattate all’anziano per gli antibiotici più prescritti nelle Rsa e predisposizione di schede pocket di facile utilizzo;

l’appropriatezza prescrittiva nei confronti delle più frequenti patologie infettive nell’anziano ospite di strutture di lungo degenza: vie respiratorie, vie urinarie e tessuti molli;

il ruolo e valore degli esami colturali e dell’emocoltura in particolare;

la gestione dei device e la corretta esecuzione dei prelievi per le indagini colturali. Nominare un case-manager a livello di Rsa che agisca da trait-d’union tra il medico di medicina generale, il medico della struttura ospitante e lo specialista ospedaliero. Prevedere la disponibilità, anche da remoto tramite strumenti di telemedicina, di un infettivologo di riferimento che supporti il medico nell’individuare il corretto percorso diagnostico-terapeutico, Garantire l’accesso rapido alla diagnostica di laboratorio e strumentale tramite l’implementazione di percorsi preferenziali indirizzati ai centri e/o laboratori convenzionati o di struttura. Favorire e velocizzare l’approvvigionamento dei farmaci, particolarmente quelli ospedalieri ad esempio attraverso l’informatizzazione della prescrizione. Definire gli indicatori di gestione e di consumo specifici per le Rsa e i loro ospiti che consentirebbero di misurare in forma pro-capite l’utilizzo degli antibiotici e la performance delle strutture, di valutare la variabilità prescrittiva inter-Rsa e di effettuare correlazioni tra diagnosi e terapia. Indicare negli obiettivi di mandato delle Direzioni generali aziendali i target di miglioramento nella prescrizione ed utilizzo degli antibiotici, estendendoli ove possibile alle Rsa.

Una ipotesi di studio

Durante il seminario che ha riguardato la Regione Emilia-Romagna, a cui ha partecipato anche la professoressa Maria Luisa Moro, direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, si è manifestata la proposta di realizzare un progetto pilota multidisciplinare di Antimicrobial Stewardship nell’ambito delle Rsa di almeno due differenti territori. Il progetto ha le seguenti finalità:

individuare le criticità più significative delle RSA;

testare la fattibilità di alcune azioni correttive emerse nei seminari;

ridefinire i criteri di indirizzo del processo diagnostico-terapeutico, con un’attenzione particolare al miglioramento dell’uso appropriato degli antibiotici;

definire chiari indicatori di processo ed efficacia del modello proposto, in modo da misurarne i risultati;

estendere il modello a livello regionale, nel caso di auspicati risultati positivi.

Confermando il valore di questa proposta, la dottoressa Scroccaro ha affermato: “Partito per approfondire l’uso degli antibiotici, il progetto va oltre, affronta e mette in luce le profonde criticità organizzative e gestionali che interessano più in generale l’assistenza nei centri servizi per anziani; le proposte migliorative sono interessanti, ma lo è soprattutto l’idea di testarle in un progetto di ricerca sul territorio”.

Conclusioni

La recente ed ancora attuale emergenza Covid-19 ha dimostrato che la gestione delle Residenze assistenziali per anziani può comportare un importante rischio infettivologico. La pandemia ha stimolato un’approfondita riflessione sul modello di cure extraospedaliere, offerto soprattutto a soggetti fragili. Da qui la necessità di estendere il concetto di infezioni ospedaliere a quello di infezioni correlate all’assistenza sanitaria e sociosanitaria (ICA). Prendersi cura degli anziani delle Rsa, in gran parte non autosufficienti e polipatologici è un compito estremamente complesso se non affrontato con le risorse necessarie, sia di tipo strutturale che di personale, applicando percorsi validati e condivisi. Risulta quindi indispensabile ripensare l’organizzazione delle Rsa, ponendo grande attenzione alla gestione delle infezioni, dalla condivisione e applicazione di opportune Linee Guida al potenziamento della collaborazione con le strutture ospedaliere.

Dai tre seminari regionali sono emerse numerose proposte operative, che sono state riassunte in documenti veicolati alle istituzioni regionali.

Ciononostante gli interventi di riorganizzazione dovrebbero essere testati nella pratica quotidiana, prima di essere proposti come modelli operativi. Per questo motivo risulta estremamente interessante la proposta emersa dal seminario dell’Emilia-Romagna, che prevede di realizzare un progetto pilota multidisciplinare di Antimicrobial Stewardship nell’ambito delle Rsa di almeno due differenti territori. Ma la realizzazione di un percorso di miglioramento nella gestione delle infezioni nelle Rsa sarà possibile solo tramite un forte commitment regionale e il conseguente stanziamento di adeguate risorse. In conclusione, il parere del professor Viale sintetizza il valore di questa iniziativa: “Non c’è dubbio che la tragica esperienza delle prime ondate di Covid-19 nelle residenze assistite ci ha messo di fronte a tutte le criticità strutturali, organizzative e culturali di questo variegato mondo. Paradossalmente un dramma si è trasformato in una opportunità di conoscenza che ha generato la forte necessità di applicare i principi di governo del rischio infettivo e del corretto utilizzo delle risorse farmacologiche. L’approccio multidisciplinare che ha permeato questa iniziativa, ne fa senza dubbio un punto di partenza importante per testare la nostra capacità di innovare”.

