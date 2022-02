La Toscana ha portato le terapie complementari nei percorsi di cura del tumore al seno

È la prima regione italiana ad approvare un Pdta per stabilire quali trattamenti integrativi utilizzare e quando nei pazienti oncologici. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

di Hps-Aboutpharma

Di recente la Toscana ha approvato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per stabilire quali trattamenti integrativi utilizzare e quando nei pazienti oncologici. È la prima regione italiana ad approvare un Pdta, ma il lavoro della sanità toscana parte da molto lontano. Più di 25 anni fa, infatti, la Regione ha emanato una legge per riconoscere il percorso formativo dei medici di medicina complementare e nel 2009 ha fatto partire una stretta collaborazione tra gli specialisti di queste terapie e l’allora Istituto toscano dei tumori (oggi Ispro).

Un supporto alla medicina ufficiale

“Da allora è stato fatto molto: gruppi di lavoro, censimenti e studi, ma anche progetti di comunicazione per spiegare che le terapie complementari sono di supporto alla medicina ufficiale e non sono mai alternative a essa”, ha spiegato Elio Rossi, responsabile del centro regionale per la medicina integrata presso l’Usl Toscana Nord Ovest.

Gli studi

Il lavoro della Toscana parte quindi alcuni anni fa e soprattutto dallo studio di un tipo di tumore ben preciso, quello al seno; l’esperienza di questi anni e i risultati ottenuti grazie alle terapie complementari adottate per le pazienti affette di cancro al seno hanno portato all’approvazione dell’uso delle medicine complementari per qualsiasi forma tumorale. Venti centri di oncologia integrata e oltre cento ambulatori di medicina integrata vedono oggi la Toscana al primo posto per complementarietà medica, soprattutto perché sono gli stessi oncologi o gli A.I.U.T.O. Point (i punti di servizio e di contatto per le prenotazioni) a inviare i pazienti direttamente in questi ambulatori.

Si ricorre già alle medicine complementari

Nello studio e ricerca di un Pdta adatto a tutti i pazienti oncologici si è scoperto che il 30% dei malati ricorre già alle medicine complementari, ma non sempre lo fa nel modo corretto. Ecco perché la Toscana ha deciso di adeguarsi, permettendo ai malati di offrire un servizio appropriato e sempre migliore. Inoltre, il Pdta per la Medicina Integrata in Oncologia è uno strumento che definisce quali sono le opportunità offerte dalle terapie complementari, chiarendo cosa utilizzare per quale sintomo e quando.

Il documento

“Il documento per le Pdta è stato approvato nel febbraio 2021, e oggi è a disposizione di tutte le Breast Unit della Toscana”, sottolinea Rossi. “Vista l’affluenza, abbiamo deciso di ampliare le Pdta a tutti i tumori, senza farne di specifiche per ciascun tumore”.

