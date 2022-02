Gruppo Sol, via libera a un prestito obbligazionario da 75 milioni per investimenti futuri

Il Consiglio di amministrazione della società ha approvato un’operazione di finanziamento a lungo termine per mezzo di emissione di un obbligazioni non convertibile destinato a investitori istituzionali

di Redazione AboutPharma Online

Reperire risorse finanziare a condizioni favorevoli per sostenere sviluppo e investimenti. È questo l’obiettivo dell’operazione di finanziamento a lungo termine avviata dal gruppo Sol. in quest’ottica, il 17 febbraio, il cda della società ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale di 75 milioni di euro. Lo strumento di finanziamento, riporta una nota del Gruppo, sarà rivolto a investitori istituzionali.

I dettagli dell’operazione

L’emissione, della durata di vent’anni, prosegue la nota, è finalizzata a raccogliere capitali da indirizzare a investimenti in corso e futuri delle società, per sfruttare le opportunità offerte dal mercato. I termini, le modalità e le condizioni definitive del prestito, conclude la nota, sono ancora allo studio di Sol Spa. Le caratteristiche dell’emissione saranno determinate in prossimità dell’emissione stessa.