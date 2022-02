L’Europarlamento approva un piano Ue sulla lotta al cancro

Misure supplementari per affrontare i fattori di rischio ambientali, legati allo stile di vita e al lavoro; migliore accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e alle sperimentazioni cliniche per i pazienti oncologici; gestione più efficiente delle carenze di medicinali antitumorali. Sono alcune delle richieste dei deputati per sconfiggere i tumori

di Redazione Online AboutPharma

La plenaria dell’Europarlamento ha approvato con 652 voti a favore e 15 contrari (27 astenuti) la relazione della commissione speciale del Parlamento sulla lotta contro il cancro (Beca) per sconfiggere il cancro. Gli eurodeputati chiedono misure di prevenzione efficaci a livello nazionale ed europeo, migliore accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e alle sperimentazioni cliniche per i pazienti oncologici, e una gestione più efficiente dell’approvvigionamento dei medicinali antitumorali. Tra le altre proposte, gli eurodeputati vorrebbero veder garantito il “diritto all’oblio”, che dovrebbe scattare dieci anni dopo la fine del trattamento.

Un passo “storico” nella lotta al cancro

“Dodici anni dopo l’ultima strategia europea per sconfiggere il cancro, quella che presentiamo oggi è storica, sia per la sua ambizione e i suoi obiettivi, sia per le risorse che metteremo a disposizione” ha dichiarato la relatrice della commissione BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR). “Saremo finalmente in grado di lottare efficacemente, insieme, contro le disuguaglianze sanitarie che persistono all’interno dell’Unione europea. E saremo finalmente in grado di rispondere ai bisogni dei milioni di europei che in un modo o nell’altro sono colpiti da questa malattia”.

Le risorse

Gli eurodeputati incorporano nella relazione la proposta di Piano della Commissione, che non ha precedenti per quantità di iniziative e bilancio: 10 azioni “faro” e 32 di supporto da dispiegare nei prossimi anni lungo gli assi della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, e qualità della vita per chi sconfigge la malattia, come riporta Angelo Di Mambro dell’Ansa. “Le risorse saranno assicurate da un flusso da 4 miliardi di euro che arriverà da diversi strumenti – aggiunge – dal nuovo programma EU4Health ai fondi per la ricerca di Orizzonte Europa, fino al budget per l’Europa digitale”.

Riflettori puntati sulla prevenzione del cancro



Punto nevralgico del Piano è la prevenzione, poiché oltre il 40 % di tutti i tumori è prevenibile mediante azioni coordinate “in relazione ai determinanti della salute di carattere comportamentale, biologico, ambientale, professionale, socioeconomico e commerciale”. I deputati chiedono quindi misure di prevenzione efficaci a livello nazionale ed europeo, fondate su competenze scientifiche indipendenti. Le misure raccomandate includono il finanziamento di programmi che incoraggiano le persone a smettere di fumare. Nel testo si evidenzia anche che il consumo nocivo di alcol è un fattore di rischio per molti carcinomi differenti, e si chiede di inserire nell’etichettatura delle bevande alcoliche informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol.

Il Parlamento chiede inoltre l’adozione di sistemi europei di etichettatura obbligatori sulla parte anteriore delle confezioni dei prodotti alimentari e la fissazione di valori limite di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze.

Parità di accesso alle cure oncologiche a livello transfrontaliero



Un’altra questione fondamentale riguarda le difficoltà che gli europei devono affrontare quando cercano di accedere ai servizi sanitari e di partecipare a sperimentazioni cliniche in altri Paesi dell’UE. Chiedono pertanto la revisione del quadro legislativo UE per consentire la mobilità e l’accesso ad attrezzature e cure altamente specializzate. Dovrebbe esserci secondo gli esperti, un unico insieme di norme per l’autorizzazione e il rimborso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il diritto a un secondo parere. Anche la cooperazione multinazionale e il modo in cui sono condotte le sperimentazioni cliniche transfrontaliere devono essere più efficaci.

Affrontare la carenza di medicinali



Infine per contrastare le carenze e rendere le cure oncologiche più accessibili e abbordabili a livello UE, i deputati sostengono con forza l’estensione delle procedure di appalto congiunte, in particolare per i farmaci antitumorali e i trattamenti oncologici per tumori rari, infantili e nuovi. Chiedono inoltre di diversificare la catena di approvvigionamento dei farmaci antitumorali, monitorare più da vicino le carenze e creare una riserva strategica di medicinali anticancro essenziali.

Diritto all’oblio e altre raccomandazioni

Tra le altre raccomandazioni gli eurodeputati chiedono di garantire il “diritto all’oblio” (in base al quale gli assicuratori e le banche non dovrebbero tenere conto della storia clinica delle persone affette da cancro) a tutti i pazienti dell’UE dieci anni dopo la fine del trattamento e fino a cinque anni per i pazienti che sono stati diagnosticati prima dei 18 anni di età. Di aggiungere altri tipi di cancro, oltre al cancro al seno, al collo dell’utero e al colon-retto, al nuovo programma di screening sostenuto dall’UE. Infine di assicurare una maggiore trasparenza del settore farmaceutico, in particolare per quanto riguarda le componenti di definizione dei prezzi, i criteri di rimborso e i prezzi netti dei medicinali nei diversi Stati membri.

Il percorso che ha portato al Piano



La commissione speciale del Parlamento europeo sulla lotta contro il cancro (Beca) è stata istituita nel giugno 2020 e ha concluso il suo mandato il 23 dicembre 2021. La commissione ha organizzato un processo di consultazione senza precedenti attraverso una serie di audizioni pubbliche. I deputati hanno inoltre tenuto scambi di opinioni con i parlamenti nazionali e con organizzazioni ed esperti internazionali. Sono stati integrati nella relazione anche i principali insegnamenti tratti dalla consultazione pubblica organizzata dalla commissione Beca sull’impatto della pandemia di Covid-19 sulle cure oncologiche nell’Ue.