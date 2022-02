Lupus eritematoso sistemico, L’Ue dà il via libera all’uso di anifrolumab

Si tratta di un anticorpo del recettore dell'interferone di tipo I, prodotto da AstraZeneca (Saphnelo) da utilizzare come terapia aggiuntiva per il trattamento di pazienti adulti con Les da moderato a severo che non hanno risposto alle cure standard

di Redazione Aboutpharma Online

Semaforo verde dall’Unione europea per anifrolumab, un anticorpo monoclonale umano che si lega alla subunità 1 del recettore IFN di tipo I, da utilizzare come come terapia aggiuntiva per il trattamento di pazienti adulti affetti da lupus eritematoso sistemico (Les) attivo, autoanticorpi-positivo, in forma da moderata a severa, che non hanno risposto alle cure standard. Anifrolumab (Saphnelo) di AstraZeneca è il primo farmaco biologico per il Les approvato in Europa con un’indicazione che non è limitata ai pazienti che hanno una forma grave di malattia. L’approvazione segue la raccomandazione da parte del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali, a dicembre 2021.

Il lupus eritematoso sistemico è una malattiae autoimmune grave e complessa che può interessare qualsiasi organo, provocando danni a lungo termine e una scarsa qualità della vita. In Europa circa 250 mila persone soffrono di Les, la maggior parte donne, di età compresa tra 15 e 45,4 anni.

Cura aggiuntiva per Les

L’approvazione da parte della Commissione europea è basata sui risultati del programma di sviluppo clinico Saphnelo, inclusi gli studi Tulip di fase III Tulip e lo studio Muse di fase II. È stato visto che gran parte dei pazienti trattati con Saphnelo ha registrato una riduzione dell’attività complessiva della malattia in sistemi di organi e ha ottenuto una riduzione prolungata dell’uso di corticosteroidi orali (Ocs) rispetto al placebo.

Nuovi studi

È stato avviato lo studio di fase III nel Les con somministrazione sottocutanea e sono previsti ulteriori studi di Fase III per la nefrite lupica, il lupus eritematoso cutaneo e la miosite. “In Europa, ci sono state opzioni di trattamento limitate ai pazienti che vivono con lupus eritematoso sistemico – ha detto Ronald van Vollenhoven, presidente di reumatologia e direttore dell’Amsterdam Rheumatology Center – e molti hanno scarsi risultati. Anifrolumab prende di mira la via dell’interferone di tipo I, che è noto per svolgere un ruolo centrale nella fisiopatologia del lupus. L’approvazione di oggi è un importante passo avanti nel trattamento di questa malattia”.

Farmaco biologico

Le reazioni avverse più frequenti che si sono verificate nei pazienti che hanno ricevuto Saphnelo negli studi clinici controllati includevano infezioni del tratto respiratorio superiore, bronchite, reazioni correlate all’infusione e herpes zoster. “Saphnelo è il primo nuovo medicinale per il lupus eritematoso sistemico ad ottenere l’approvazione in Europa in oltre un decennio – ha commentato Mene Pangalos, executive vice president, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca – ed è l’unico biologico non limitato ai pazienti con un alto livello di attività della malattia . Saphnelo ha dimostrato benefici clinicamente significativi e non vediamo l’ora di portarli ai pazienti il più rapidamente possibile”.