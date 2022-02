Asse Ue-Africa per la produzione di vaccini mRna: si parte da sei Paesi

L’annuncio dell’Oms a un evento del Consiglio europeo: Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud Africa e Tunisia saranno i primi a beneficiare del trasferimento di tecnologie

di Redazione Aboutpharma Online

Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud Africa e Tunisia. Sono i primi sei Paesi africani che riceveranno le tecnologie necessarie per la produzione di vaccini anti-Covid a mRna. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a margine di un vertice Ue-Unione africana, nell’ambito di una cerimonia organizzata da Consiglio europeo, Francia, Sud Africa e la stessa Oms. I sei Paesi sono i primi a essere selezionati, dopo aver presentato domanda, per beneficiare delle iniziative previste dal Polo mondiale per il trasferimento di tecnologia mRna, istituito nel 2021 per aiutare i produttori dei paesi a basso e medio reddito a produrre i propri vaccini.

La “regia” in Sud Africa

In Africa, spiega il Consiglio europeo in una nota, il trasferimento di tecnologia sarà effettuato mediante un centro di eccellenza e formazione – il polo di tecnologia per vaccini a mRNA di Afrigen, a Città del Capo (Sud Africa), in collaborazione con una rete di destinatari della tecnologia. Nello specifico, il polo di Afrigen – che già da tempo lavora ai vaccini mRna – condividerà le tecniche con i produttori locali e l’Oms. I partner garantiranno anche formazione e sostegno finanziario al fine di costituire il capitale umano necessario per il know-how di produzione, il controllo di qualità e la regolamentazione dei prodotti e, se del caso, forniranno assistenza in merito alle licenze necessarie.

Accelerare

“Il polo ha il potenziale per estendere la capacità produttiva anche ad altri prodotti – continua il Consiglio europeo – consentendo ai paesi di assumere una posizione di controllo per quanto riguarda i tipi di vaccini e gli altri prodotti di cui hanno bisogno per affrontare le rispettive priorità sanitarie. L’iniziativa mira a sviluppare un bene pubblico globale in materia di sicurezza sanitaria internazionale, contribuendo nel contempo allo sviluppo economico, alla creazione di posti di lavoro e all’agenda per la ricerca e l’innovazione a livello locale. A seconda delle infrastrutture, della ricerca clinica e della capacità normativa esistenti, come pure della forza lavoro disponibile, l’Oms e i suoi partner collaboreranno con i paesi beneficiari per elaborare una tabella di marcia e predisporre la formazione e il sostegno necessari. Ciò contribuirà a garantire che la produzione di vaccini possa iniziare il prima possibile”. Il fattore tempo non può essere ignorato: nel continente africano, a causa della scarsità di vaccini, appena l’11% della popolazione ha ricevuto due dosi. In Europa, invece, rischiamo di buttare 55 milioni di dosi in scadenza entro febbraio.