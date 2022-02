Banco farmaceutico: raccolte oltre 450 mila confezioni di medicinali

Bilancio positivo per l’iniziativa annuale dedicata alla solidarietà. Le donazioni, per un valore di 3,8 milioni di euro, saranno destinate a enti assistenziali

di Redazione Aboutpharma Online

Oltre 450 mila confezioni di medicinali donate dai cittadini, per un valore di circa 3,8 milioni di euro. È bilancio della 22esima Giornata di raccolta del farmaco (8-14 febbraio) organizzata da Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito quest’anno 4.889 farmacie, 17 mila farmacisti e 14 mila volontari. I farmaci saranno destinati a oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati, coprendo la metà del loro fabbisogno. Dai titolari delle farmacie sono arrivate donazioni per circa 700 mila euro.

Un aiuto concreto

Gli enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico assistono ogni anno circa 600 mila persone povere. “Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile, nonostante le difficoltà che la pandemia ancora determina, la Giornata di raccolta del farmaco: i volontari, i farmacisti, le associazioni e le associazioni di categoria, le aziende sostenitrici, tutti i cittadini che hanno donato, le istituzioni e i professionisti dell’informazione che hanno raccontato l’iniziativa”, commenta Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus. “Questo moto di gratuità che si è generato in questi giorni – aggiunge – ha espresso quel senso della speranza di cui il nostro Paese ha così bisogno, e consentirà a Banco Farmaceutico di fornire un aiuto concreto a tante realtà benefiche che si prendono cura delle persone indigenti”.

Nel 2021, secondo i dati del Banco Farmaceutico, 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria. Nel corso dell’anno le donazioni di medicinali al Banco arrivano anche dall’industria farmaceutica.

I sostenitori

La Giornata di raccolta del farmaco è organizzata con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia e BFResearch. Con il contributo incondizionato arriva da Ibsa Farmaceutici e Teva Italia e il sostegno di EG Stada Group, Doc Generici, Dhl Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico e Gruppo Comifar. La raccolta è supportata anche da Rai per il Sociale, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.